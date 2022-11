Équipe de France pour la Coupe du monde : William Saliba et Ibrahima Konaté sélectionnés par Didier Deschamps dans une équipe de 25 joueurs | Nouvelles du football

La France a nommé William Saliba, Ibrahima Konaté et Olivier Giroud dans son équipe de Coupe du monde, Didier Deschamps n’ayant choisi que 25 joueurs pour le tournoi.

Le défenseur de Manchester United Raphael Varane est également sélectionné dans l’équipe des champions en titre de la Coupe du monde malgré une déchirure aux ischio-jambiers lors d’un match nul à Chelsea il y a deux semaines.

Les gardiens Hugo Lloris et Alphonse Areola rejoignent Saliba, Konaté et Varane en tant que seuls joueurs de Premier League en équipe de France.

Saliba d’Arsenal a connu une année 2022 décisive avec les Gunners cette saison et en prêt à Marseille la saison dernière, tandis que Giroud a été dans et hors de l’équipe de France cette année civile en raison de la forte concurrence à l’avant qui comprend Kylian Mbappe, Antoine Griezmann et Karim. Benzéma.

Image:

Raphael Varane s’est blessé contre Chelsea le mois dernier mais l’homme de Man United va à la Coupe du monde





Mais le joueur de 36 ans a été récompensé pour un début de saison positif au cours duquel il a marqué neuf buts en 18 matches pour l’AC Milan en Serie A et en Ligue des champions et pourrait devenir le meilleur buteur français de tous les temps avec l’ancien. L’attaquant d’Arsenal n’est qu’à deux buts du record de 51 de Thierry Henry.

Pendant ce temps, l’inclusion de Konaté dans l’équipe des Blues est une surprise étant donné qu’il n’a été sélectionné que deux fois par la France et n’a disputé que quatre matches toutes compétitions confondues pour Liverpool cette saison.

Image:

Ibrahima Konaté de Liverpool va à la Coupe du monde avec la France





Boubacar Kamara d’Aston Villa est revenu d’une blessure de longue durée à temps pour le tournoi, mais il n’a pas été nommé dans l’équipe aux côtés de son coéquipier en club Lucas Digne.

Le duo marseillais Matteo Guendouzi et Jordan Veretout a été préféré à Kamara avec Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Adrien Rabiot et Youssouf Fofana les autres milieux de terrain de l’effectif.

Il n’y a pas non plus de place pour le gardien de but de Leeds United Illan Meslier dans l’équipe malgré quelques bonnes performances récentes pour l’équipe de Jesse Marsch. Le gardien vétéran Steve Mandanda, 37 ans, rejoint Areola en tant que remplaçant du capitaine Lloris.

L’équipe de France de Coupe du monde au complet

Gardiens : Alphonse Areola (West Ham), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Rennes)

Défenseurs : Lucas Hernardez (Bayern Munich), Theo Hernandez (AC Milan), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (Barcelone), Benjamin Pavard (Bayern Munich), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamencano (Bayern Munich), Raphaël Varane (Manchester United)

Milieux de terrain : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Matteo Guendouzi (Marseille), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Jordan Veretout (Marseille)

Attaquants : Karim Benzema (Real Madrid), Kinglsey Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembele (Barcelone), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Christopher Nkunku (RB Leipzig)

Les matches de la phase de groupes de la Coupe du monde de France

Toutes les heures de coup d’envoi GMT

France vs Australie – 22 novembre, 19h

France vs Danemark – 26 novembre, 16h

Tunisie vs France – 30 novembre, 15h