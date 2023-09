Équipe de France Euro 2024 : l’effectif complet de Didier Deschamps pour les éliminatoires de l’Euro 2024

L’équipe de France pour l’Euro 2024 arrivera plus tôt que vous ne le pensez, alors que les doubles vainqueurs se tournent vers le prochain tournoi majeur.

Les Bleus ont été l’une des forces dominantes du football mondial pendant près d’une décennie, remportant la Coupe du monde 2018 et la conservant presque en 2022 – mais ils n’ont plus été champions d’Europe depuis 2000, perdant la finale de l’Euro 2016. hôtes.

Comme on pouvait s’y attendre compte tenu de leur groupe à l’air aimable, les Français traversent les qualifications – ils ont remporté cinq victoires sur cinq sans encaisser de but jusqu’à présent – ​​et Didier Deschamps, Kylian Mbappe et co. On peut raisonnablement supposer qu’ils figureront parmi les favoris en Allemagne l’année prochaine.

L’équipe de France

Equipe de France Euro 2024 : L’effectif pour les internationaux de septembre

GK : Brice Samba (Lentille)

GK : Mike Maignan (AC Milan)

GK : Alphonse Areola (West Ham)

Défenseur : Benjamin Pavard (Inter Milan)

Défenseur : Axel Disasi (Chelsea)

Défenseur : Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Défenseur : Jules Koundé (Barcelone)

Défenseur : Jean-Clair Todibo (Nice)

Défenseur : William Saliba (Arsenal)

Défenseur : Lucas Hernández (PSG)

Défenseur : Théo Hernández (AC Milan)

Milieu de terrain : Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Milieu de terrain : Aurélien Tchouameni (Real Madrid)

Milieu de terrain : Adrien Rabiot (Juventus)

Milieu de terrain : Youssouf Fofana (Monaco)

Milieu de terrain : Boubacar Kamara (Aston Villa)

Milieu de terrain : Emre Can (Borussia Dortmund)

Extérieur : Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Extérieur : Kylian Mbappé (PSG)

Extérieur : Ousmane Dembélé (PSG)

Extérieur : Randal Kolo Muani (PSG)

Extérieur : Marcus Thuram (Inter Milan)

Extérieur : Kingsley Coman (Bayern Munich)

Les effectifs n’ont pas encore été confirmés pour l’Euro 2024.

Sélectionneur de la France : Didier Deschamps

Didier Deschamps est l’un des trois hommes à avoir remporté la Coupe du Monde en tant que joueur et entraîneur (Crédit image : Getty Images)

Troisième plus ancien manager d’une nation européenne, Didier Deschamps est à la tête de la France depuis l’été 2012 – et on peut dire qu’il n’a pas fait du mauvais travail…

En 2018, le capitaine des Bleus, vainqueur de la Coupe du Monde 1998, a rejoint l’Allemand Franz Beckenbauer et le Brésilien Mario Zagallo en tant que groupe restreint d’hommes pour remporter le prix ultime du football en tant que joueur et entraîneur.

Il n’a pas pu donner suite en 2022 alors que la France a perdu contre l’Argentine lors de la plus grande finale de Coupe du monde de tous les temps, mais son bilan d’entraîneur parle de lui-même.

Le joueur vedette de la France

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé succède à Hugo Lloris au poste de capitaine de l’équipe de France. (Crédit image : Getty Images)

Qui d’autre que Kylian Mbappé ? La France a actuellement la chance de bénéficier du talent offensif dévastateur de l’un des meilleurs joueurs de la planète.

La superstar du PSG est désormais capitaine de son pays – qu’il a inspiré à la victoire lors de la Coupe du monde 2018 à seulement 19 ans.

Sans un certain Lionel Messi, il aurait également fait sienne la Coupe du monde 2022 – et il y a toutes les chances qu’il le fasse à l’Euro 2024.

FAQ