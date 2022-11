Équipe de France Coupe du monde 2022 et avant-première : Les Bleus touchés par l’absence de Karim Benzema

L’équipe de France pour la Coupe du monde 2022 a été annoncée – et les titulaires sont sans noms de stars comme Paul Pogba, N’Golo Kante et maintenant, Karim Benzema aussi.

L’attaquant du Real Madrid – et récent vainqueur du Ballon d’Or – sera absent après s’être retiré de l’équipe de France à la veille du tournoi en raison d’une blessure à la cuisse.

L’attaquant très bien noté du RB Leipzig, Christopher Nkunku, s’est également retiré sur blessure peu avant le premier match de la Coupe du monde, remplacé par Randal Kolo Muani de l’Eintracht Francfort.

Alors que peut-on attendre du côté de Didier Deschamps ?

L’équipe de France qui a soulevé la Coupe du monde en Russie était un paradoxe. Trop défensif, ont déclaré les détracteurs – ils ont pourtant établi un total record de 11 buts en phase à élimination directe, dont quatre en finale. Inutilement prudent, ont critiqué les critiques – mais voici Benjamin Pavard, qui se précipite de l’arrière droit pour marquer le but du tournoi de la FIFA lors d’une victoire absurde 4-3 contre l’Argentine.

L’idée que le millésime 2018 des Bleus manquait d’identité est fausse, leur identité était simplement de gagner. Moulés à l’image du vainqueur en série Didier Deschamps, leur manager, ils étaient une équipe caméléon, adoptant la bonne stratégie match par match pour progresser dans les tours.

Depuis cette glorieuse journée à Moscou, il y a eu la déception d’une sortie inattendue de l’Euro 2020, perdant contre la Suisse aux tirs au but en huitièmes de finale, mais aussi un rappel de la qualité de la France à son meilleur, remportant la finale de la Ligue des Nations en octobre dernier. Après avoir mené la Belgique 2-0 à la mi-temps en demi-finale avant de se reprendre pour s’imposer 3-2, ils sont revenus de l’arrière pour vaincre l’Espagne lors de la pièce maîtresse de Milan avec des buts de Kylian Mbappe et de l’intemporel Karim Benzema, ramené de la nature sauvage internationale. Victory a renforcé leur avantage concurrentiel avant la vraie affaire au Qatar.

De nombreux artistes clés de 2018 font toujours partie intégrante de ce côté. C’est compréhensible compte tenu de leur pedigree, mais il y a aussi une inquiétude légitime que plusieurs de ces partants réguliers – Raphael Varane, Oliver Giroud, Antoine Griezmann pour n’en nommer que trois – ne soient plus au niveau élite requis pour gagner des Coupes du monde consécutives. . Griezmann, par exemple, est désormais utilisé presque exclusivement comme supersub par l’Atletico Madrid. Pendant ce temps, la défense du titre de la Ligue des Nations de la France s’est rapidement transformée en une bataille de relégation avec des défaites contre la Croatie et le Danemark à domicile et à l’extérieur.

Face à de tels doutes, l’émergence d’un nouveau groupe talentueux – dirigé par William Saliba et Aurélien Tchouameni – qui pourrait se frayer un chemin dans le onze de départ de Deschamps une fois l’action lancée. C’est le travail du porteur d’eau ponctuel de trouver le bon équilibre, tout en obtenant des résultats.

Dans une certaine mesure, Qatar 2022 pourrait marquer un passage de témoin pour la France. Ils feront toujours partie des favoris, quel que soit leur alignement.

Équipe finale

Équipe de France Coupe du Monde 2022 : L’équipe au complet

G : Hugo Lloris, Tottenham

GK : Alphonse Areola, West Ham

GK : Steve Mandanda, Rennes

Défenseur : Benjamin Pavard, Bayern Munich

Défenseur : Jules Kounde, Barcelone

Défenseur : Raphaël Varane, Manchester United

Défenseur : Theo Hernandez, AC Milan

Défenseur : Lucas Hernandez, Bayern Munich

Défenseur : Benoit Badiashile, Monaco

Défenseur : Ferland Mendy, Real Madrid

Défenseur : Dayot Upamecano, Bayern Munich

Défenseur : Ibrahima Konaté, Liverpool

Défenseur : William Saliba, Arsenal

MF : Eduardo Camavinga, Real Madrid

MF : Youssouf Fofana, Monaco

MF : Matteo Guendouzi, Marseille

MF : Aurélien Tchouameni, Real Madrid

MF : Adrien Rabiot, Juventus

MF : Jordan Veretout, Marseille

AT : Ousmane Dembele, Barcelone

AT : Olivier Giroud, AC Milan

AT : Antoine Griezmann, Atlético Madrid

Attaquant : Kylian Mbappé, PSG

AT : Randal Kolo Muani, Eintracht Francfort

AT : Kingsley Coman, Bayern Munich

Meilleurs buteurs de France

Meilleurs buteurs de France

2 buts : Olivier Giroud

1 but : Kylian Mbappé, Adrien Rabiot

Cartons jaunes France

Cartons jaunes France

La France n’a pas encore reçu de carton jaune.

Gestionnaire

Qui est l’entraîneur de la France pour la Coupe du monde 2022 ?

En tant qu’archi-pragmatique et excellent man-manager, Didier Deschamps est bien adapté aux défis rapides d’un tournoi. Son sang-froid, sa capacité d’adaptation et son expérience seront déterminants. Il est également l’un des trois seuls hommes à avoir remporté la Coupe du monde en tant que joueur et entraîneur, et après une décennie à la tête, son désir d’autres honneurs reste fort.

Les meilleurs autocollants Panini World Cup 2022 du jour – Offres de 100 packs (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Joueur étoile

Qui est le joueur vedette de la France pour la Coupe du monde 2022 ?

Kylian Mbappe a marqué quatre buts à Russie 2018 et est devenu le premier adolescent depuis Pelé 60 ans plus tôt à marquer en finale de Coupe du monde. À 23 ans, la star du PSG est désormais un finisseur encore plus complet et un meilleur footballeur polyvalent, et il est animé par le désir de remettre les choses en ordre après son penalty raté lors de la défaite choc de la France contre la Suisse à l’Euro 2020.

Combien de joueurs la France est-elle autorisée à emmener à la Coupe du monde 2022 ?

Les managers nationaux ont été autorisés à amener 26 joueurs au Championnat d’Europe de l’été dernier pour la première fois lors d’un tournoi majeur, en tant que mesure spéciale introduite en raison de la pandémie de COVID-19.

Il a maintenant été annoncé que des équipes de 26 joueurs reviendront pour la Coupe du monde du Qatar, une extension des équipes habituelles de 23 joueurs.