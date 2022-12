Équipe de football de toutes les régions Herald-News 2022 – Shaw Local

La zone de couverture de Herald-News est l’une des meilleures de l’État en matière de football. Le talent abonde à chaque programme et plusieurs équipes font chaque année de longues séries éliminatoires. Voici la crème de la crème, l’équipe de football All-Area Herald-News 2022.

Première équipe

Demir Ashiru de Plainfield North

Demir Ashiru, QB, sr., Plainfield Nord — Ashiru a brillé lors de sa première saison à la tête de l’attaque des Tigers ressemblant à un vétéran chevronné pendant qu’il le faisait. Un choix All-State de classe 8A de l’Association des entraîneurs de football des lycées de l’Illinois, Ashiru a lancé pour 2 009 verges et 26 scores dans les airs tout en ne lançant que trois interceptions. Il a également ajouté cinq touchés au sol.

Carl Bew de Joliet West

Carl Bew, QB, sr., Joliet Ouest — Bew était une double menace extrêmement dynamique pour les Tigers puisqu’il a joué un rôle dans 27 touchés marqués par Joliet West cette saison (14 passes, 13 courses). Il a également lancé pour 1 553 verges et couru pour 738 autres, ce qui en fait un appelant extrêmement difficile à maîtriser.

Anthony Birsa de Joliet Catholic

Anthony Birsa, OL, sr., Joliet Catholique — Birsa a été un point d’ancrage absolu pour les Hilltoppers sur la ligne offensive pendant la majeure partie de trois saisons. Un engagement de l’Université Northwestern, Birsa a obtenu un clin d’œil à l’équipe All-State de classe 4A de l’IHSFCA.

Jace Christian de Reed-Custer

Jace Christian, RB/LB, sr., Reed-Custer — Christian n’a jamais quitté le terrain pour les Comets et a causé toutes sortes de problèmes aux adversaires et était un All-Stater de classe 3A de l’IHSFCA. Il a accumulé près de 900 et 19 touchés au total tout en ancrant l’unité défensive des Comets et en accumulant 13 plaqués pour la perte. Il a fait la plupart de ces dégâts en jouant rarement plus de la moitié des victoires confortables de Reed-Custer.

Isaiah DuPree de Minooka

Isaiah Dupree, LB, sr., Minooka — La défense des Indiens s’est rapidement améliorée au cours de la saison et une grande raison de cette amélioration était le jeu régulier de Dupree. Il semblait avoir un don pour se rendre au football et a mené l’équipe avec 105 plaqués au total.

Gerald Floyd de Plainfield North

Gerald Floyd, LB, sr., Plainfield Nord

Le front défensif de Plainfield North était extrêmement avare de son côté du ballon et Floyd était en plein milieu de tous les dégâts que cette unité infligeait habituellement. Il a terminé la saison avec 65 plaqués au total, cinq pour perte et quatre sacs et a été nommé joueur défensif de l’année de la Southwest Prairie Conference West.

Gavin Hagan de Providence

Gavin Hagan, WR/DB, donc., Providence

Certains joueurs ont juste un nez pour le football et Hagan s’applique certainement à ce credo. Il a terminé avec 65 plaqués et a également fourni six interceptions. De plus, Hagan a également fourni une paire de scores défensifs, qui se sont tous deux trouvés dans des situations charnières pour les Celtics.

Colin James de Wilmington

Colin James, RB/LB, sr., Wilmington

James a été un rouage clé dans le puissant jeu de course de Wilmington au cours des deux dernières saisons, remportant un hochement de tête IHSFCA Class 2A All-State après avoir parcouru 1 480 verges et 22 touchés pour rythmer l’offensive Wildcat. Il a également réussi 30 plaqués en défense.

Josh Janowski de Lincoln-Way East

Josh Janowski, OL, jr., Lincoln-Way Est

Janowski a été l’une des principales raisons pour lesquelles les Griffins ont pu se frayer un chemin jusqu’à près de 5 000 verges d’attaque totale cette saison. Janowski a ouvert la voie à de nombreuses grandes pièces de Lincoln-Way East, fournissant 55 blocs de crêpes en cours de route.

Jeremy Johnson de Joliet Catholic

Jeremy Johnson, DE, sr., Joliet Catholique

Johnson était une épine dans le pied des lignes offensives adverses. Le joueur de l’année de la division Orange CCL / ESCC, Johnson a amassé 65 plaqués, dont 14 étaient des arrêts pour perte et a également ajouté sept sacs du quart-arrière dans le mélange.

Billy Jones de Providence

Billy Jones, LB, sr., Providence

Providence a été très efficace avec une philosophie de chaque homme au ballon, mais il n’était pas du tout surprenant de trouver Jones à l’avant du troupeau plus souvent qu’autrement. Jones a terminé avec 105 plaqués et a forcé deux échappés tout en en récupérant trois.

James Kwiecinski de Lincoln-Way East

James Kwiecinski, RB, sr., Lincoln-Way East

Il y avait peu de porteurs de ballon sur lesquels vous pouviez compter pour une performance plus régulière que celle de Kwiecinski. Habitué à dépasser le cap du siècle dans les matchs, Kwiecinski a constamment assumé une lourde charge de travail et a terminé avec 1 557 verges au sol et 26 touchés.

Jake McPherson de Reed-Custer

Jake McPherson, QB, senior, Reed-Custer

McPherson aurait pu assez facilement publier des chiffres beaucoup plus voyants que lui, mais les matchs incontrôlables ont réduit le besoin pour lui de diffuser les choses. Même en activité limitée, il a récolté 1 383 verges par la passe, 821 verges au sol et 33 touchés (24 passes, 9 au sol).

Sam Reddinger de Morris

Sam Reddinger, LB, sr., Morris

C’était comme si Reddinger était partout sur le terrain alors qu’il empilait 115 plaqués et cinq sacs du quart-arrière et était l’ancre de la défense Morris. Il a également récolté près de 300 verges au sol et marqué six touchés dans le cadre d’une puissante attaque offensive.

Payton Salomon de Lemont

Payton Salomon, QB, sr., Citron

Salomon a mis en place l’une des lignes de statistiques les plus impressionnantes de l’histoire de la région au cours des deux dernières saisons, complétant le puzzle avec une fantastique année senior qui l’a vu lancer pour 2560 verges et 34 touchés avec une seule interception. Il a également complété 73% de ses passes (148 sur 202).

Le maçon de la Providence Santiago

Mason Santiago, RB/LB, sr., Providence

Vous auriez du mal à trouver un interprète à double sens plus impressionnant que Santiago, qui semblait faire constamment sentir sa présence. Il a terminé avec 81 plaqués dont sept sacs et six autres plaqués pour perte. Il a également fait en moyenne près de huit mètres par course et s’est précipité sur près de 700 mètres et cinq scores.

Jake Scianna de Lincoln-Way East

Jake Scianna, LB, sr., Lincoln-Way East

Scianna, la joueuse de l’année du Herald-News, a été un incontournable de l’attaque défensive des Griffins pendant la majeure partie des trois saisons. Il a terminé sa campagne senior avec 96 plaqués au total, dont 58 arrêts en solo. Il a également marqué sept plaqués pour la perte, deux interceptions et trois sacs tout en jouant avec un ACL déchiré pendant toute sa saison senior.

Brian Stanton de Plainfield Sud

Brian Stanton, RB, sr., Plainfield Sud

Stanton a été une force absolue pour les Cougars et a terminé sa saison senior en beauté, accumulant plus de 2 000 verges d’attaque totale et 20 touchés tout en étant le point central absolu des défenses essayant de le contenir.

I’Marion Stewart de Bolingbrook

Je suis Marion Stewart, WR, jr., Bolingbrook

Stewart attire l’attention de la Division I depuis sa première année et il est facile de comprendre pourquoi. Il a une façon de briser les gros jeux et a terminé la saison avec 63 réceptions pour 946 verges et 10 touchés. Stewart s’est retrouvé avec plus de 1 500 verges au-dessus de l’attaque totale.

Hyatt Timosciek de Lockport

Hyatt Timosciek, TE, sr., Écluse

Timosciek a semblé faire jeu après jeu dans l’embrayage pour les Porters, notamment en aidant Lockport à gagner dans la dernière minute d’une bataille serrée avec Bradley-Bourbonnais avec une réception de passe critique. Timosciek a terminé la saison avec 39 attrapés pour 707 verges.

Luke Wallace de Lemont

Luke Wallace, WR, sr., Lemont

Wallace a été le seul receveur de la région à éclipser la barrière des 1 000 verges cette saison et l’a fait en réalisant un certain nombre de jeux énormes. Wallace a marqué 15 touchés sur ces gros jeux et a eu cinq retours de coup de pied pour les scores.

Jonas Williams de Bolingbrook

Jonas Williams, QB, fr., Bolingbrook

Williams a ouvert sa carrière au lycée avec une performance électrique de sept TD contre Minooka et il n’a jamais vraiment ralenti beaucoup après cela. Il a terminé avec 34 touchés par la passe et 2 761 verges par la passe pour mener la région dans la catégorie.

Deuxième équipe

Brad Abbot, senior, OL, Lincoln-Way East ; Christos Alexandros, jr., OL, Lockport ; Kyan Berry-Johnson, jr., WR, Bolingbrook ; Jacek Blaszynski, père, OL, Lemont ; Justin Bonsu, sr., WR/DB, catholique de Joliet ; Delonte Butcher, père, DB, Plainfield East ; Phillip Carlton, père, LB, Plainfield Central ; Connor Christensen, père, WR/DB, Minooka ; Jimmy Curtin, père, WR, Lincoln-Way East ; HJ Grigsby, jr., RB, catholique de Joliet ; Justin Hemmersbach, père, OL, Morris ; Daniel Hollis, père, DL, Plainfield Central ; Kade Hopwood, père, OL/DL, Wilmington ; Matt Janiak, jr., LB, Plainfield Sud ; Dillan Johnson, jr., DL, catholique de Joliet ; Kody Marschner, sr., OL/DL, Reed-Custer ; Zach Michaels, senior, OL, Plainfield North ; Quinn Morris, so., WR/DB, Plainfield East ; Colin Mowry, jr., RB, Lincoln-Way Central ; Joey Partridge, jr., Minooka, RB ; Chris Peura, jr., OL, Sénèque ; Lucas Proudfoot, père, QB, Providence ; Sean Schlanser, père, WR, Plainfield North ; Noah Taylor, père, DB, Lemont ; Braden Tischer, jr., QB, Lincoln-Way East ; Nate Wrublic, père, Lemont, RB ; AJ Zweeres, jr. WR, Morris.

Mention honorable

Joe Algood, jr., OL/LB, Wilmington ; Rob Baranowski, père, S/LB ;, Lockport ; James Barry, jr., OL, Providence ; Gunnar Berg, père, OL/DL, Reed-Custer ; Josh Bohac, jr., WR/LB, Reed-Custer ; Luke Brown, père, LB, Morris ; Austin Burkhardt, père, RB, Dwight ; Carter Button, jr., QB, Morris ; Quinn Callaghan, père, WR, Plainfield East ; Jameson Clark, jr., LB, Lockport ; Cole Crafton, jr., QB, Lincoln-Way West ; Sean Dee, sr., C, Providence ; Joe DeMaio, père, S, Lemont ; Conner Durkin, jr., LB, Lincoln-Way East ; Braden Ellis, père, RB, Sénèque ; Kyle Farrell, so., RB, Wilmington; Jack Florentine, jr., LS, Lincoln-Way East ; Connor Folliard, sr., QB, Plainfield Sud ; Lucas Foote, père, WR, Reed-Custer ; Niko Frcek, père, DL, Lockport ; Alex Gibson, jr., TE, Providence ; Nathan Grant, jr., DB, Sénèque ; Zach Gray, père, DE, Plainfield South ; Nigel Green, sr. DB, Plainfield Nord ; Luke Hagedorn, sr., DL, Lemont, Asher Hamby, jr., LB, Sénèque ; Nick Hawkins, père, TE, Lemont ; Hunter Hayes, père, FB/DL, Wilmington ; Will Heitner, père, OL, Lincoln-Way East ; Zack Hesselmann, père, OL, Providence ; Quenton Howard, père, DB, Plainfield Central ; Jayden Laboy-Brown, senior, OL, Plainfield South ; Aiden King, père, OL, Morris ; Jack Kranc, père, DB, Plainfield South ; Michael Kuehl, jr., QB, Lincoln-Way Central ; Gage Leffler, jr., DE, Plainfield Central ; Jack Lyons, père, LB, Lemont ; Jacob Katauskas, Jr., OL, Lemont ; Will Knapp, père, WR/DB, Morris ; Ryan Koehler, père, WR, Lemont ; Tyler Mansker, père, DL, Lincoln-Way West ; Jeremy Marrero, sr., OL, Minooka; Kaleb Miller, père, WR/DB, Bolingbrook ; Nick Mitcheff, jr., LB, Lincoln-Way Central ; Brendan Moran, jr., RB/LB, Wilmington ; Carter Nair, père, PK, Lincoln-Way East, Charlie Nevinger, père, LB, Lincoln-Way East ; Jason O’Boye, père, DB, Plainfield North ; Caden O’Rourke, donc, DE, Lincoln-Way East ; Petey Olaleye, père, RB, Lincoln-Way East ; Brandon Parades, so., QB, Plainfield East; Alex Pasquale, jr., DL, Lemont ; Robert Patino, père, PK, Lemont ; DJ Pearson, sr, RB, Plainfield Central ; Nick Perry, père, OL, Morris ; Brady Pfeiffer, père, QB, Lockport ; Lane Provance, jr., DE, Sénèque ; Efrein Ramirez, jr., DB, Minooka ; Rocco Rigoni, Sr., OL, Lockport ; DJ Ritter, père, DB, Lincoln-Way East ; Joshua Robinson, père, RB, Bolingbrook ; Logan Rooney, père, LB, Plainfield North ; John St. Clair, sr., RB, Plainfield North; Ethan Sam, senior, OL, Plainfield North ; TJ Schlageter, sr., QB, catholique de Joliet ; Ryan Schlisser, jr., WR, Lincoln-Way Central ; Cade Serauskis, père, WR, Lincoln-Way East ; Mason Smith, jr., LB, Plainfield Central ; Nick Spiller, père, LB, Plainfield South ; Dylan Sroka, père, RB/LB, Peotone ; Christian Sticklen, père, DL, Joliet West ; Ryan Susnar, senior, OL/DL, Minooka ; Dylan Swanstrom, père, WR/DB, Lemont ; Jacob Swartz, jr., RB, Morris ; Evan Tonarelli, jr., DB, Plainfield East ; Tyler Tortorich, père, OL, Plainfield North ; Jamari Tribett, so., RB, Providence ; Ethan Vrabec, père, WR, Lincoln-Way Central ; Damon Walters, père, DB, Bolingbrook ; Marcus Williams, père, LB, Bolingbrook ; David Wuske, jr., DE, Lincoln-Way East ; Ashton Yard, père, RB, Morris ; Zayn Zaidi, père, DE, Plainfield Central ; Drew Zematis, père, P, Providence ; Abram Zimmerman, père, RB, Plainfield Central.