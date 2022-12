Équipe de football de toutes les régions du Daily Chronicle 2022 – Shaw Local

Joueur de l’année

Lincoln Cooley, OG/DE, sr., sycomore

Aric Johnson de Kaneland porte le ballon contre Riverside-Brookfield lors du match de premier tour de classe 6A de 2022 à Maple Park. (Sean King pour Shaw Local)

Attaque en équipe première

Troyer Carlson, jr., QB, Kaneland – Le junior a réalisé sa troisième année consécutive de chiffres époustouflants en aidant Kaneland à revenir en séries éliminatoires. Il était 151 pour 250 pour 2 179 verges, 23 touchés et sept interceptions.

Eli Meier, père, QB, Sycamore – Le partant de trois ans a terminé sa carrière avec une sélection unanime dans la première équipe de toutes les conférences pour la troisième année consécutive et a été une sélection de tous les États dans la classe 5A. Il a complété 77 des 125 passes pour 1 505 verges avec 16 touchés et quatre interceptions. Il a couru pour 397 verges en 44 courses avec cinq touchés.

Tyler Curtis, jr., RB/DB, Sycamore – La sélection All-Kishwaukee River / Interstate 8 White a couru 133 fois pour 783 verges et 18 touchés en tant qu’arrière. Il a également joué le rôle d’arrière défensif et a réussi deux interceptions et deux plaqués pour des pertes parmi ses 44 plaqués sur l’année.

Talen Tate, jr., RB, DeKalb – Tate était le meilleur porteur de ballon des Barbs avec 112 courses, 824 verges et 10 touchés. Il a été sélectionné dans l’équipe première de la DuPage Valley Conference et a aidé les Barbs à atteindre les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2019.

Aric Johnson, jr., WR/DB, Kaneland – Johnson a excellé dans les trois phases pour les Knights. Il a réussi 44 attrapés pour 868 verges et neuf touchés. Il a également eu trois interceptions et a été un retourneur de coup de pied explosif.

Burke Gautcher, donc., WR/DB, Sycamore – Le deuxième a eu un impact immédiat, devenant un partant à double sens, la cible préférée de Meier et un choix unanime pour tous les KR / I8 White. Il a eu 37 réceptions pour 768 verges et 10 touchés, plus 51 plaqués, huit pour une défaite et deux interceptions en tant que demi défensif.

Ethan McCarter, père, WR, DeKalb – Il a effectué 23 attrapés pour 317 verges et quatre touchés et a couru 18 fois pour 183 verges et trois touchés. Mais il était également un bon retourneur de botté de dégagement, avec une moyenne de 32,6 verges par retour et en reprenant quatre pour des touchés, ce qui lui a valu les honneurs de la première équipe du DVC et le spécialiste de l’année de la conférence.

Gable Carrick, jr., OL, sycomore – Déjà titulaire depuis deux ans, il faisait partie d’une ligne offensive flexible qui pouvait gérer les changements fréquents dans les formations des Spartans. Il a fait l’unanimité en équipe première dans le KR/I8 White.

Tristan Countryman, jr., OL/DL, Sycamore – Countryman était un autre des joueurs de ligne polyvalents de Sycamore qui a géré les différents looks offensifs des Spartans et a également joué sur la ligne défensive. Il avait 29 plaqués, cinq pour une défaite, et était une sélection unanime de la première équipe I8.

Nathan Hoard, senior, OL/DL, DeKalb – L’entraîneur de Dekalb, Derek Schneeman, l’a qualifié de meilleur joueur de ligne bidirectionnel du DVC, et il a eu les distinctions à l’appui – première équipe de toutes les conférences, mention honorable de tous les États et universitaire de tous les États. Non seulement un mauler dans le jeu de course, il était un solide protecteur de passes et a réussi 58 plaqués, 10 pour une défaite, quatre sacs et un échappé forcé.

Nathan Sauer, senior, OL, DeKalb – Sous-dimensionné dans le DVC, il n’a pas ralenti Sauer. Il faisait partie de la première équipe de toutes les conférences et était un élément clé des systèmes de blocage de course et de passe pour les Barbs.

Connor Grimm, père, OL/DL, Gênes-Kingston – Grimm est arrivé tard dans la saison, bloquant pour la multitude de coureurs Cogs hors du Wing-T lors de leur course en séries éliminatoires. Il a été un pilier défensif toute la saison avec 70 plaqués, dont 13 pour une défaite, et 7,5 sacs.

Joey Puleo de Sycamore (à gauche) et Kiefer Tarnoki de Sycamore célèbrent le touché de Puleo lors d’un match de deuxième tour de classe 5A en 2022 contre Carmel à Mundelein. (Mark Busch/Mark Busch – mbusch@shawmedia.com)

Défense de l’équipe première

Josh Mauthe, jr., DL, Kaneland – Mauthe a fait partie d’un revirement défensif pour les Knights cette saison, réalisant 76 plaqués, dont 18 pour une défaite, et cinq sacs. Il a également cassé deux passes.

Nathan Smith, père, DL, DeKalb – Smith a réussi 31 plaqués, dont trois pour une défaite et un sac cette saison. Il a reçu une mention honorable dans l’équipe All-DVC.

Kiefer Tarnoki, père, LB, sycomore – Joueur co-défensif de l’année dans le KR / I8 White, il a également été sélectionné à trois reprises en équipe première de la conférence. Il a réussi 84 plaqués, dont neuf pour une défaite, et trois sacs avec trois interceptions.

Ethan Bode, père, LB, Sycamore – Co-défensif du KR/I8 White avec Tarnoki, Bode a réussi 111 plaqués, un sac et une interception. Il a été trois fois membre de l’équipe première de la ligue et a été un bloqueur en attaque.

Zack Crawford, père, LB, sycomore – Crawford a fait la différence des deux côtés du ballon pour les Spartans, avec 86 plaqués, deux sacs et neuf plaqués pour la défaite. Il a également couru le ballon 43 fois pour 644 verges et a eu neuf touchés. Il était une sélection unanime de tous les KR / I8 White.

Dawson Trebolo, père, LB, Kaneland – Il a réussi 95 plaqués, dont 13 pour des défaites, et un sac cette saison. Il a renvoyé un échappé pour un score et a également bloqué un botté de dégagement.

Dominic Ohlinger, père, LB, DeKalb – All-conference et académique all-state, Ohlinger faisait partie d’un puissant corps de secondeurs pour les Barbs. Il a eu un record d’équipe de 87 plaqués, dont sept pour une défaite et un sac. Il a également récupéré un échappé et a réussi une interception.

Aiden Sisson, père, LB, DeKalb – Bien qu’il ait été une mention honorable dans l’équipe entièrement DVC, il a terminé deuxième de l’équipe avec 85 plaqués, dont quatre pour perte, et un sac. Il a également eu un retour d’interception pour un touché.

Joey Puleo, père, LB/RB, Sycamore – La victoire dans les deux sens a aidé les Spartans à atteindre les demi-finales de classe 5A pour la deuxième année consécutive. Il a réussi 115 courses pour 786 verges et 13 touchés. Il a réussi 54 plaqués, dont 10 pour perte, et deux interceptions en route pour remporter les honneurs unanimes All-KR / I8 White.

Dawson Alexander, père, DB, Sycamore – Il a fait sa troisième apparition dans la première équipe blanche KR / I8 avec 71 plaqués et deux interceptions. Il a également passé du temps en tant que receveur.

Brody Engel, père, DB, Gênes-Kingston – Il a réussi 84 plaqués et une interception pour propulser les Cogs au deuxième tour des séries éliminatoires pour la cinquième saison consécutive. Il a également eu trois plaqués pour perte dans le secondaire.

Ethan Tierney, père, DB, DeKalb – Tierney a terminé troisième de l’équipe pour les plaqués avec 81 et a eu trois interceptions, dont deux qu’il est revenu pour des scores. Il était une sélection de la première équipe de l’équipe All-DVC et était universitaire de tous les États.

Jamari Brown de DeKalb suit le bloc d’Anthony Fabricino alors qu’il tente de passer devant Bryce Provis de Waubonsie Valley lors de leur match de la semaine 9 à DeKalb. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Mention honorable

Carter York, so., WR/DB, Sycamore ; Kaden Ladas, père, DE/TE, Sycamore ; Brady Hollendoner, senior, OL, Sycamore ; Ryan Blanken, senior, OL, Sycamore ; Dom DeBlasio, jr., WR, Kaneland ; Alex Panico, père, DB, Kaneland ; Max Lavender, père, LB, Gênes-Kingston ; LaBrian Carrington, père, DB, DeKalb ; Austin Martin, père, DB, DeKalb ; Jamari Brown, père, RB, DeKalb ; Jarvis Davis, père, TE/RB, DeKalb ; Adrien McVicar, père, QB ; Anthony Fabricino, père, OL, DeKalb ; Cole Brantley, père, RB/LB, Hiawatha ; Matt Korb, père, QB, Hiawatha ; Nolan Perry, senior, LB, Gênes-Kingston