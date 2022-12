Équipe de football de toutes les régions de la vie de banlieue 2022 – Shaw Local

Voici l’équipe de football 2022 Suburban Life All-Area.

INFRACTION

Jacek Blaszynski

Jacek Blaszynski, Citronsenior, joueur de ligne offensive : Recrue de l’État de l’Indiana. N’a pas autorisé un sac et un chef d’équipe dans les blocs de crêpes.

Glenbard Sud senior Jalen Brown

Jalen Brown, Glenbard Sudsenior, porteur de ballon : S’est précipité pour 1 545 verges et 19 touchés pour une moyenne par match de 154,5 verges.

Glenbard West junior Julius Ellens

Julius Ellens, Glenbard Ouestjunior, porteur de ballon : A porté le ballon 220 fois pour 1 685 verges et 29 touchés. Attrapé 19 passes pour 528 verges et cinq touchés. Renvoyé un botté de dégagement pour un TD. Nommé Offensive MVP dans la West Suburban Silver Conference.

Joep Engbers senior de Fenwick

Joep Engers, Fenwicksenior, joueur de ligne offensive/joueur de ligne défensive : N’a pas autorisé un sac en plus de sept matchs joués. A enregistré 10 plaqués. Prévu pour jouer dans le jeu de bol All-American de l’armée américaine.

IC Catholic Prep senior Isaiah Gonzalez

Isaïe Gonzalez, jeCatholique Csenior, joueur de ligne offensive : Fini avec 61 blocs de crêpes. N’a pas permis un sac. Metro Suburban Conference Joueur de ligne offensif bleu de l’année.

St.Francis senior TJ McMillen

TJ Mc Millen, Saint Françoissenior, joueur de ligne offensive/joueur de ligne défensive : Irecrue llinois. A enregistré 108 blocs de crêpes en 11 matchs. A terminé avec 68 plaqués, dont neuf plaqués pour une défaite, et quatre sacs et demi et 14 hâtes. Metro Suburban Conference Joueur de ligne offensif rouge de l’année.

Chris Terek senior de Glenbard West

Chris Terek, Glenbard West, senior, joueur de ligne offensive : Recrue de Notre-Dame. Nommé dans l’équipe All-American de l’armée et jouant dans le match. Joueur de ligne offensive argent de l’année de la West Suburban Conference.

Nazareth senior Justin Taylor

Justin Taylor, Nazareth, senior, receveur large / demi offensif / demi défensif : Recrue du Wisconsin. Attrapé 48 passes pour 550 verges et quatre touchés, s’est précipité 65 fois pour 361 verges et huit touchés. Totalisé 35 plaqués.

Le quart-arrière senior de York, Matt Vezza

Matt Vezza, Yorksenior, quarterback: A réussi 152 des 242 passes pour 2 028 verges et 21 touchés avec seulement cinq interceptions. S’est précipité pour 637 verges et six touchés. Joueur d’argent de l’année de la West Suburban Conference.

Lemont senior Luke Wallace

Luke Wallace, York, senior, receveur large : Attrapé 52 passes pour 1 098 verges et 15 touchés. A retourné trois coups d’envoi pour des touchés et deux bottés de dégagement pour des touchés.

Benet senior Pierce Walsh

Pierce Walch, Benetsenior, tight end : recrue du Minnesota. Attrapé 31 passes pour 449 verges et trois touchés. Joueur offensif vert de l’année de la conférence CCL / ESCC.

Glenbard Sud junior Cam Williams

Cam Williams, Glenbard South, junior, receveur large/arrière défensif : Recrue de Notre-Dame. Attrapé 47 passes pour 1 022 verges et 13 touchés pour aller avec un TD au sol. Intercepté deux passes. Joueur offensif de l’année de la conférence Upstate Eight.

LA DÉFENSE

Ben Bielawski senior de Downers Grove North

Ben Bielawski, Downers Grove Nordsenior, joueur de ligne défensive : Total de 11,5 sacs, 22 plaqués pour une défaite, trois ruptures de passe. Ajout de deux échappés forcés et blocage de trois bottés de dégagement. Nommé joueur de ligne défensif argent de l’année de la West Suburban Conference.

Hinsdale Sud senior Griffin Carr

Griffin Carr, Hinsdale South, senior, ailier défensif : Récolté 42 plaqués, dont 10 plaqués pour une défaite. A terminé avec 12,5 sacs, a forcé trois échappés, a récupéré deux échappés, a bloqué deux coups de pied et a fait basculer cinq passes.

Montini senior Luke Cushing

Luc Cushing, Montinisenior, tacle défensif/ailier rapproché : A récolté 41 plaqués, dont six pour une défaite, ainsi que deux sacs et quatre passes précipitées.

Glenbard Sud senior Owen Difranco

Owen Difranco, Glenbard South, senior, ailier défensif/joueur de ligne offensive : recrue de l’Ohio. Totalisé 87 plaqués et 10 sacs à emporter avec 16 plaqués pour une défaite et deux échappés forcés. Joueur défensif de l’année de la conférence Upstate Eight.

Jaret Jawor senior de l’Académie Wheaton

Jaret Jawor, Académie Wheatonsenior, plaqueur défensif/plaqueur gauche : A eu 53 plaqués, dont quatre arrêts pour une défaite et un sac. A forcé deux échappés et récupéré un échappé. Fini avec 84 blocs de crêpes. Nommé joueur de ligne défensif bleu de l’année de la Metro Suburban Conference.

Gabe Kaminski, étudiant en deuxième année à Nazareth

Gabe Kaminski, Nazareth, senior, ailier défensif/ailier serré : A enregistré 94 plaqués, dont 38 arrêts pour une défaite, pour accompagner 16 sacs.

Filip Maciorowski senior de Glenbard West

Filip Maciorowski, Glenbard West, senior, ailier défensif/ailier serré : A enregistré 16 sacs et 14 plaqués pour une défaite. Attrapé 31 passes pour 602 verges et quatre touchés.

Tyler O’Connor senior de Wheaton North

Tyler O’Connor, Wheaton-Nordsenior, demi défensif : A réussi 10 interceptions et totalisé six ruptures de passes et quatre plaqués pour une défaite. Il a terminé avec 48 plaqués et a marqué 13 touchés offensifs, tout en s’occupant des coups de pied et des coups de pied.

Cole Ostendorf (21) de York termine Mike Donegan (3) de Marist lors d’un deuxième match éliminatoire de football universitaire de classe 8A entre York High School et Marist High School le samedi 5 novembre 2022 à Chicago, IL. (Tony Gadomski /Tony Gadomski pour Shaw Local News Network)

Cole Ostendorf, York, junior, secondeur : A enregistré 90 plaqués, dont 27 pour une défaite, pour aller avec 11,5 sacs, huit hâtes et deux échappés forcés. Nommé joueur défensif de l’année dans la West Suburban Silver Conference.

IC Catholic Prep junior KJ Parker

KJ Parker, IC Catholic Prep, junior, demi défensif/receveur large : A réussi 39 plaqués, un sac et intercepté deux passes et renvoyé un échappé pour un touché. A eu 37 réceptions pour 1 082 verges et 17 touchés. Joueur bleu de l’année de la Metro Suburban Conference.

Danny Pasko, senior du canton de Lyon

Dany Pasko, Lyonsenior, secondeur/running back : A réussi 83 plaqués, forcé deux échappés et récupéré un échappé. Fini avec 15 sacs. A marqué cinq touchés au sol.

Lemont senior Noah Taylor

Noah Taylor, Lemont, senior, secondeur : A enregistré 106 plaqués, dont 10,5 plaqués pour une défaite, et quatre sacs et demi. Recrue de l’État du Dakota du Nord. Nommé joueur défensif bleu de l’année de la South Suburban Conference.

Mention honorable:

Brandon Amaniampong, Downers Grove South, senior, receveur large; Damien Banaszewski, Willowbrook, senior, secondeur; Will Beargie, Nazareth, senior, joueur de ligne offensive/joueur de ligne défensive; Dom Beres, St. Francis, junior, secondeur; Belay Brummel, Wheaton Academy, senior, quarterback; Michael Champagne, Glenbard South, junior, quart-arrière; Kevin Connors, Hinsdale Central, senior, demi défensif; Marcelo Diomede, Glenbard West, senior, botteur/punter ; Dash Dorsey, St. Francis, senior, receveur large/arrière défensif;

Denzell Gibson, catholique IC, senior, porteur de ballon/récepteur large/arrière défensif ; Evan Grazzini, York, senior, secondeur; Nick Hawkins, Lemont, senior, ailier rapproché; Zach Hayes, Nazareth, senior, demi défensif/receveur large, botteur/punter; Dimitri Hritz, Glenbard East, senior, porteur de ballon/secondeur ; Ryan Jackson, Lyons, junior, quart-arrière ; Jimmy Janicki, Downers Grove Nord, junior, secondeur / parieur; Reese Kolke, Hinsdale Central, senior, receveur large;

Karsten Libby, Wheaton North, senior, demi défensif; Dennis Mandala, catholique IC, junior, quart-arrière ; Nate Marshall, Fenwick, deuxième année, joueur de ligne défensive; Dylan McMurray, Hinsdale South, senior, secondeur; Alesio Milivojevic, St. Francis, junior, quart-arrière; Colin Moore, Wheaton Warrenville South, senior, receveur de sécurité/large ; Ashton Nawrocki, York, senior, ailier défensif; Jack Oberhofer, Glenbard West, senior, secondeur / porteur de ballon; Mack O’Halloran, Downers Grove South, senior, ailier défensif / ailier rapproché; Breck Peacock, Wheaton Academy, senior, receveur large/arrière défensif ;

Payton Salomon, Lemont, senior, quart-arrière; JP Schmidt, catholique IC, junior, secondeur;

Graham Smith, Lyons, senior, ailier rapproché; Nathaniel Stevens, Wheaton North, senior, joueur de ligne offensive; Drew Swiatek, Riverside-Brookfield, senior, secondeur; Santos Trujillo, Morton, senior, joueur de ligne offensive / joueur de ligne défensive; Eddie Tuerk, Lyons, junior, joueur de ligne défensive/joueur de ligne offensive; John Weidenbach, Benet, senior, secondeur; Nate Wrublic, Lemont, senior, porteur de ballon.