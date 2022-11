Équipe de cross-country masculine All-BCR 2022 – Shaw Local

Adrian Gallardo (Bureau Valley/Fr): L’étudiant de première année du BV a donné au Storm un solide coureur n ° 3 derrière les seniors Elijah House et Ben Roth. Il a terminé 20e au Three Rivers Meet, 22e au Seneca Regional et 67e au Oregon Sectional.

Elijah House (Bureau Valley/Sr): Le coureur BCR de l’année s’est qualifié pour la compétition d’État de classe 1A avec une cinquième place au Seneca Regional et une 10e place au Oregon Sectional. Il s’est également classé quatrième au Gary Coates Invitational de Princeton et au Three Rivers Conference Meet.

Nathan Husser (St. Bede/Jr): Husser a mené l’avancement de l’équipe de St. Bede à la section en se classant 24e au régional. Il s’est classé 21e au Three Rivers Meet et 89e à la section.

Benjamin Roth (Bureau Valley/Sr): Le Storm senior s’est qualifié pour les sections en terminant neuvième au Classe 1A Seneca Regional. Il s’est également classé septième au Kewanee Boiler Invitational, 10e au Gary Coates Invitational de Princeton et 14e au Three Rivers Conference Meet.

Augustus Swanson (Princeton/France) : Le petit tigre a raté de peu les honneurs de toutes les conférences et s’est qualifié pour les sections en tant que recrue. L’entraîneur Pat Hodge a déclaré qu’il « a concouru comme un vétéran », terminant 19e à la conférence, 19e au régional et 74e à la section.