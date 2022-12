Équipe de Croatie pour la Coupe du monde 2022 et aperçu

Finaliste il y a quatre ans, la Croatie (s’ouvre dans un nouvel onglet) atteint les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) en battant le Japon aux tirs au but après un match nul 1-1 en huitièmes de finale.

La petite nation d’Europe de l’Est a régulièrement dépassé son poids lors de tournois majeurs, et elle est entrée dans cette Coupe du monde pleine de confiance qu’elle pourrait encore une fois aller loin – après avoir atteint la finale pour la toute première fois en 2018, lorsqu’elle a été battue pour le trophée par la France.

Avec des stars expérimentées comme le capitaine et homme principal Luka Modric, Ivan Perisic, Marcelo Brozovic et Mateo Kovacic, tous toujours performants au niveau international, et de jeunes talents tels que Josko Gvardiol et Lovro Majer s’affirment désormais véritablement, le patron Zlatko Dalic avait de nombreuses raisons d’être optimiste. en route vers Qatar 2022.

Et jusqu’à présent, tout va bien pour la Croatie, qui participe pour la troisième fois aux quarts de finale de la Coupe du monde. Leur victoire sur le Japon fait suite à une deuxième place dans le groupe F – où ils n’ont concédé qu’un seul but alors qu’ils faisaient match nul 0-0 avec d’autres quarts de finalistes, le Maroc et la Belgique, et ont confortablement battu le Canada 4-1.

Néanmoins, on a le sentiment que l’équipe de Dalic n’a pas encore atteint le sommet de la vitesse – et ils en auront probablement besoin s’ils veulent dépasser une équipe brésilienne à l’allure électrique et se qualifier pour les demi-finales (ce qu’ils ont fait les deux précédents occasions où ils ont atteint les huitièmes de finale du tournoi).

Équipe de Croatie pour la Coupe du monde 2022

Équipe de Croatie pour la Coupe du monde 2022 : la sélection finale de 26 joueurs

G : Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb)

G : Ivica Ivusic (Osijek)

G : Ivo Grbic (Atlético Madrid)

Défenseur : Domagoj Vida (AEK Athènes)

Défenseur : Dejan Lovren (Zénith Saint-Pétersbourg)

Défenseur : Borna Barisic (Rangers)

Défenseur : Josip Juranovic (celtique)

Défenseur : Josko Gvardiol (RB Leipzig)

Défenseur : Borna Sosa (Stuttgart)

Défenseur : Josip Stanisic (Bayern Munich)

Défenseur : Martin Erlic (Sassuolo)

Défenseur : Josip Sutalo (Dinamo Zagreb)

MF : Luka Modric (Real Madrid)

Milieu : Mateo Kovacic (Chelsea)

MF : Marcelo Brozovic (Inter Milan)

MF : Mario Pasalaic (Atalante)

Milieu : Nikola Vlasic (Turin)

Milieu : Lovro Majer (Rennes)

Milieu central : Kristijan Jakic (Eintracht Francfort)

Milieu : Luka Sucic (Red Bull Salzburg)

AT : Ivan Perisic (Tottenham)

AT : Andrej Kramaric (Hoffenheim)

AT : Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb)

AT : Mislav Orsic (Dinamo Zagreb)

AT : Ante Budimir (Osasuna)

AT : Marko Livaja (Hajduk Split)

Meilleurs buteurs de la Croatie

Meilleurs buteurs de la Croatie

Voici les meilleurs buteurs de la Croatie pour la Coupe du monde 2022 jusqu’à présent…

2 objectifs : Andrej Kramaric

1 but : Marko Livaja, Lovro Majer, Ivan Perisic

Cartons jaunes pour la Croatie

Cartons jaunes pour la Croatie

Tous les cartons jaunes de la Coupe du monde 2022 ont été effacés après les 16 derniers, donc la Croatie n’a actuellement aucun joueur suspendu.

Résultats Croatie

Voici les résultats de la Croatie à la Coupe du monde 2022 jusqu’à présent…

Phase de groupes:

D 0-0 vs Maroc

F 4-1 contre le Canada

D 0-0 contre la Belgique

16 derniers :

D 1-1 vs Japon (gagné 3-1 aux stylos)



Entraîneur de la Croatie

Qui est l’entraîneur de la Croatie pour la Coupe du monde 2022 ?

Zlatko Dalic a connu le succès et le culte des héros en 2018, puis des pertes humiliantes et des critiques généralisées, pour émerger comme l’homme qui a réuni l’équipe après des signes que la complaisance s’était installée lors de la défaite en huitièmes de finale de l’Euro 2020 contre l’Espagne. Chuchotez-le, mais dernièrement, il a peut-être même opté pour une approche tactique qui convient le mieux à l’équipe.

Joueur vedette de la Croatie

Qui est le meilleur joueur croate ?

Luka Modric a vu des générations entières traverser l’équipe croate depuis ses débuts en 2006 – huit tournois majeurs et plus de 150 apparitions plus tard, il est resté la seule constante. C’est toujours à peu près son équipe, comme le révèle même le plus rapide des regards. Maestro du vintage à 37 ans, le capitaine mène toujours la barque.

Combien de joueurs la Croatie a-t-elle emmenés à la Coupe du monde 2022 ?

Les managers nationaux ont été autorisés à amener 26 joueurs au Championnat d’Europe de l’été dernier pour la première fois lors d’un tournoi majeur, en tant que mesure spéciale introduite en raison de la pandémie de COVID-19.

Il a ensuite été annoncé que des équipes de 26 joueurs reviendraient pour la Coupe du monde du Qatar, une extension des sélections habituelles de 23 joueurs.