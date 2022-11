Équipe de Corée du Sud pour la Coupe du monde 2022 : l’équipe finale de 26 joueurs est annoncée

La Corée du Sud L’équipe de la Coupe du monde 2022 a été annoncée par le manager Paulo Bento, avec l’équipe de 26 joueurs avec Son Heung-min comme joueur vedette.

Seuls le Brésil, l’Allemagne, l’Argentine et l’Espagne ont une plus longue séquence ininterrompue d’apparitions en finale de la Coupe du monde que les 10 de la Corée du Sud.

Tirés au sort avec le Portugal, le Ghana et l’Uruguay dans le groupe H de la Coupe du monde du Qatar 2022, les Taegeuk Warriors espèrent faire les KO, mais une campagne de qualification pas terrible et des performances inquiétantes depuis lors ont suscité beaucoup d’inquiétude à Séoul. La puissance asiatique devra être à son meilleur, bien que son meilleur ait été absent de manière inquiétante ces dernières années.

Ils devront cependant s’attendre à des défis plus importants que ceux auxquels ils ont été confrontés lors des qualifications. La Corée du Sud n’avait qu’à terminer devant le Liban, l’Irak, la Syrie et les Émirats arabes unis, et avec chacun de ces quatre pays donnant la priorité à la défense, la qualification n’a jamais été mise en doute. Après un démarrage lent, les performances se sont améliorées et une première victoire contre l’Iran depuis 2011 était la bienvenue – mais dans l’ensemble, c’était loin d’être le test dont ils avaient besoin.

Ils ont une colonne vertébrale décente: Kim Min-jae de Napoli est extrêmement influent, s’il reste en forme, et il existe de nombreuses options de milieu de terrain pour jouer derrière le Son Heung-min de classe mondiale en attaque. Leur allure à l’avenir devrait poser des problèmes.

Ils ne savent toujours pas comment tirer le meilleur parti de Son, tandis que d’autres attaquants tels que Hwang Hee-chan des Wolves (à gauche) et Hwang Ui-jo soufflent le chaud et le froid. La Corée du Sud est également vulnérable sur le plan défensif et une défaite 5-1 du Brésil en juin a été choquante dans l’espace accordé aux quintuples champions du monde. Une défaite 3-0 face à son ancien rival, le Japon, en juillet, n’a fait qu’ajouter à la morosité.

Équipe de Corée du Sud pour la Coupe du monde 2022

Équipe de Corée du Sud pour la Coupe du monde 2022 : La dernière équipe de 26 joueurs

GK : Kim Seung-gyu (Al-Shabab)

GK : Jo Hyeon-woo (Ulsan Hyundai)

GK : Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai Motors)

Défenseur : Kim Young-gwon (Ulsan Hyundai)

Défenseur : Kim Jin-su (Jeonbuk Hyundai Motors)

Défenseur : Hong Chul (Daegu FC)

Défenseur : Kim Min-jae (Napoli)

Défenseur : Kwon Kyung-won (Gamba Osaka)

Défenseur : Kim Moon-hwan (Jeonbuk Hyundai Motors)

Défenseur : Kim Tae-hwan (Ulsan Hyundai)

Défenseur : Cho Yu-min (Daejon Hana Citizen)

Défenseur : Yoon Jong-gyu (FC Séoul)

MF : Jung Woo-young (Al-Sadd)

MF : Lee Jae-sung (Mayence)

MF : Hwang Hee-chan (Loups)

MF : Kwon Chang-hoon (Gimcheon Sangmu)

MF : Hwang In-beom (Olympiacos)

MF : Na Sang-ho (FC Séoul)

MF : Son Jun-ho (Shandong Taishan)

MF : Paik Seung-ho (Jeonbuk Hyundai Motors)

MF : Jeong Woo-yeong (Fribourg)

MF : Lee Kang-in (Majorque)

MF : Song Min-kyu (Jeonbuk Hyundai Motors)

AT : Son Heung-min (Tottenham)

AT : Hwang Ui-jo (Olympiacos)

AT : Cho Gue-sung (Jeonbuk Hyundai Motors)

Entraîneur Corée du Sud

Qui est l’entraîneur de la Corée du Sud pour la Coupe du monde 2022 ?

Paulo Bento est en place depuis plus de quatre ans mais n’a pas encore vraiment convaincu. Les efforts pour faire jouer son équipe depuis l’arrière ne semblent pas avoir fonctionné, du moins contre une opposition plus forte. Une mauvaise Coupe d’Asie 2019, une défaite contre le Qatar, suivie d’une qualification moyenne pour la Coupe du monde et des résultats d’échauffement inquiétants ne dissipent pas du tout ces doutes.

Joueur vedette de la Corée du Sud

Qui est le meilleur joueur sud-coréen ?

Qui pourrait-il être, sinon la plus grande star du football asiatique, Son Heung-min ? Si Son joue bien, la Corée du Sud a une chance de bien faire, mais il y a une pression énorme sur la star des Spurs, qui s’est parfois montrée en jouant pour son pays. Le skipper de 30 ans peut être coupable d’en faire trop et doit faire un peu plus confiance à ses coéquipiers.

Combien de joueurs la Corée du Sud est-elle autorisée à emmener à la Coupe du monde 2022 ?

Les managers nationaux ont été autorisés à amener 26 joueurs au Championnat d’Europe de l’été dernier pour la première fois lors d’un tournoi majeur, en tant que mesure spéciale introduite en raison de la pandémie de COVID-19 – tandis que la Copa America de l’année dernière a autorisé des équipes de 28 joueurs.

Il a maintenant été annoncé que des équipes de 26 joueurs reviendront pour la Coupe du monde du Qatar, une extension des équipes habituelles de 23 joueurs.