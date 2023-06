Équipe de Colombie pour la Coupe du monde féminine 2023 : dernières convocations

L’équipe de Colombie pour la Coupe du monde féminine 2023 se prépare pour une première Coupe du monde en huit ans et espère une performance aussi positive que la Copa America de l’été dernier.

Las Cafeteras a terminé deuxième derrière le Brésil lors du tournoi et voudra s’appuyer sur cela pour aller encore plus loin qu’en 2015, leur dernière Coupe du monde, lorsqu’ils ont atteint les huitièmes de finale. Il y a de fortes chances de sortir du groupe cette fois, aussi – bien qu’ils aient affronté l’Allemagne au milieu de leurs trois premiers matches.

De part et d’autre de ce test, la Colombie affrontera la Corée du Sud dans le premier match et le Maroc pour voir qui progresse, avec une revanche de la finale de la Copa qui semble probable, le Brésil étant l’équipe la plus forte du groupe F. La Colombie pourrait-elle se venger de la défaite finale ? Peut-être – et le sort de l’équipe pourrait reposer sur un adolescent.

À seulement 18 ans et mesurant 5 pieds 3 pouces, Linda Caicedo a pris d’assaut la Copa pour remporter le Ballon d’or, marquant le but décisif en demi-finale pour éliminer l’Argentine. Caicedo est envoûtant à regarder et a captivé depuis qu’il a obtenu le meilleur score à la Copa Libertadores 2021 pour le Deportivo Cali à l’âge de 16 ans. L’actuelle star du Real Madrid n’était pas présente lors des dernières convocations pour la Colombie, mais pourrait être une vedette lors de cette Coupe du monde

Caicedo espère se faire un nom aux côtés de Catalina Usme – 15 ans son aînée – qui disputera sûrement sa dernière Coupe du monde, tout comme la capitaine Daniela Montoya, 32 ans. Avec un mélange de jeunesse et d’expérience, cela pourrait être un tournoi trop tôt pour la Colombie, mais il sera intéressant de voir comment ils s’en sortent contre l’Allemagne en particulier.

Équipe de Colombie pour la Coupe du monde féminine 2023

GK : Catalina Perez (Avai)

GK : Sandra Sepulveda (Independiente Medellin)

G : Stefany Castano (Deportivo Cali)

Défenseur : Daniela Arias (America de Cali)

Défenseur : Korina Clavijo (Colo-Colo)

Défenseur : Viviana Acosta (Santa Fe)

Défenseur : Maria Morales (Deportivo Cali)

Défenseur : Jorelyn Carabali (Atletico Mineiro)

Défenseur : Monica Ramos (Gremio)

Défenseur : Daniela Caracas (Espanyol)

MF : Manuela Vanegas (Real Sociedad)

MF : Diana Ospina (America de Cali)

MF : Lorena Bedoya (Real Brasilia)

MF : Daniela Montoya (Atletico Nacional)

MF : Angie Castaneda (Cacereño)

MF : Carolina Arias (Junior)

MF : Gabriela Huertas (Santa Fe)

MF : Liana Salazar (Corinthiens)

AT : Mayra Ramirez (Levante)

AT : Leicy Santos (Atlético Madrid)

AT : Catalina Usme (America de Cali)

AT : Tatiana Ariza (Deportivo Cali)

AT : Elexa Bahr (America de Cali)

Entraîneur colombien

Nelson Abadia, 66 ans, est à la tête de l’équipe féminine colombienne depuis 2017. Avant cela, il dirigeait l’équipe féminine America de Cali. Abadia a joué un certain nombre de rôles à travers l’Amérique du Sud dans des équipes d’entraîneurs au fil des ans, avec son seul honneur aux Jeux panaméricains de 2019 à Lima, au Pérou.

Quand l’équipe de Colombie sera-t-elle annoncée ?

La Colombie affrontera le Japon lors de la Coupe MS&AD le 14 juillet – son équipe de Coupe du monde sera probablement nommée avant cette date.

Combien de joueurs la Colombie est-elle autorisée à emmener à la Coupe du monde 2023 ?

L’équipe colombienne de la Coupe du monde féminine sera composée de 23 joueuses. Malgré les demandes de certains pays d’étendre la taille des équipes, comme cela a été fait avec la Coupe du monde masculine au Qatar, elles seront limitées à une équipe plus petite de seulement 23 personnes.