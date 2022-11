Équipe de championnat du mois d’octobre : Zian Flemming, Oli McBurnie, Ched Evans tous inclus | Nouvelles du football

Avec la pause de la Coupe du monde maintenant sur nous, WhoScored.com jetez un œil à leur équipe de championnat du mois de novembre.

West Brom, Preston, Coventry et Millwall ont tous deux joueurs dans le XI, tandis que Sunderland, Luton et Sheffield United sont également représentés.

Gardien : Anthony Patterson (Sunderland) – note de 7,15

Anthony Patterson n’était en aucun cas le gardien de but le plus occupé en novembre, réalisant 10 arrêts au cours de ses trois sorties en championnat pour Sunderland, alors que le jeune tireur continue de briller pour les Black Cats. Sa forme solide entre les bâtons le voit figurer dans les buts de l’équipe du mois avec une note WhoScored.com de 7,15.

Défenseur central : Kyle Bartley (West Brom) – note de 8,31

Avec une note de 8,31, Kyle Bartley de West Brom est le joueur du championnat WhoScored.com du mois. Bartley a marqué deux buts en championnat cette saison, qui ont tous deux remporté des victoires contre QPR et Stoke en novembre, alors que les Baggies commençaient à prendre un tournant après le limogeage de Steve Bruce. West Brom était l’une des deux équipes qui n’ont pas encaissé de but ce mois-ci, le joueur de 31 ans étant évidemment la clé.

Défenseur central : Charlie Cresswell (Millwall) – note de 7,70

Le premier des deux joueurs de Millwall à faire la coupe, Charlie Cresswell était solide pour une équipe des Lions qui est restée invaincue le mois, ne concédant que deux buts en trois matchs, et même ceux-ci ont été remportés 4-2 contre Preston. Cresswell était parfois impérieux dans les airs puisqu’il a remporté le deuxième duel le plus aérien (24) du championnat en novembre pour contribuer à son inclusion avec une note WhoScored.com de 7,70.

Défenseur central : Tom Lockyer (Luton) – note de 7,51

Tom Lockyer de Luton complète la ligne arrière de trois hommes, qui a rendu une note WhoScored.com de 7,51 ce mois-ci. Lockyer a été le joueur à battre Cresswell pour des duels aériens remportés (25) au deuxième niveau anglais en novembre, tandis que le Gallois était si souvent au bon endroit au bon moment dans la ligne de fond de Luton alors qu’il réalisait le cinquième plus grand nombre de dégagements (22).

Milieu droit : Josh Eccles (Coventry) – note de 7,50

Josh Eccles a fourni deux passes décisives dans le championnat, qui ont toutes deux remporté des victoires contre Blackburn et Wigan en novembre. Le travail d’Eccles hors du ballon a également contribué à sa sélection dans l’équipe du mois car il a fait plus de plaqués (21) que tout autre joueur pour renvoyer une note WhoScored.com de 7,50.

Milieu central : Zian Flemming (Millwall) – note de 7,79

Le deuxième joueur de Millwall à faire la coupe, Zian Flemming est devenu le quatrième joueur à réussir un triplé dans un match de championnat cette saison alors qu’il a battu Preston à trois reprises lors de la victoire 4-2 des Lions sur les Lilywhites. Ce triplé a été l’une des principales raisons de l’inclusion de Flemming alors qu’il fait la coupe avec une note moyenne WhoScored.com de 7,79.

Milieu central : John Swift (West Brom) – note de 7,72

Avec une note WhoScored.com de 7,72, John Swift de West Brom rejoint Flemming au milieu du parc dans l’équipe du mois. Swift a été directement impliqué dans deux des quatre buts de West Brom en novembre, fournissant des passes décisives dans les victoires contre QPR et Stoke. Seul Ilias Chair (24 ans) a réalisé plus de passes décisives que Swift (14 ans) en Championship pour couronner un beau mois de novembre.

Milieu gauche : Robbie Brady (Preston) – note de 7,37

Le milieu de terrain est complété par le premier des deux joueurs de Preston. Oui, ils sont partis dans la pause de la Coupe du monde sur une note amère, perdant 4-2 contre Millwall, mais Robbie Brady en a fait assez au cours de ses trois sorties en championnat pour faire le XI avec une note WhoScored.com de 7,37. Onze plaqués et six interceptions ont été un retour respectable pour Brady, alors qu’il a également enregistré sa troisième passe décisive de la saison.

Attaquant : Ched Evans (Preston) – note de 7,85

Le deuxième joueur de Preston sur le côté est l’attaquant Ched Evans. Les trois buts qu’Evans a marqués cette saison sont survenus en novembre alors qu’il a marqué lors de la défaite 4-2 contre Millwall et a marqué un doublé crucial lors de la victoire 2-1 de Preston à Reading pour rendre une note moyenne WhoScored.com de 7,85.

Attaquant : Oli McBurnie (Sheffield United) – note de 7,85

Oli McBurnie est devenu le premier joueur à décrocher une note parfaite de WhoScored.com 10 lors d’un match de championnat cette saison, lors de la victoire 5-2 de Sheffield United contre Burnley plus tôt ce mois-ci. Les deux buts de McBurnie en novembre ont été marqués sur 15 tirs – aucun joueur n’en a eu plus – alors que l’Écossais, comme Evans, a obtenu une note de 7,85.

Attaquant : Viktor Gyokeres (Coventry) – note 7,76

Compléter ce XI est le tueur à gages de Coventry Viktor Gyokeres. Le Suédois a également réussi 15 tirs en novembre et marqué plus de buts (4) que tout autre joueur. Gyokeres a également été un peu malheureux de ne pas enregistrer de passe décisive car il a réussi six passes clés et mérite sa place dans l’équipe avec une note WhoScored.com de 7,76.