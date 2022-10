Équipe de championnat du mois d’octobre : Oli McBurnie, Jerry Yates et Auston Trusty sont tous présents | Nouvelles du football

Alors que le mois d’octobre tire à sa fin, il est temps de faire le point et de rassembler l’équipe du mois. Ici, WhoScored.com jetez un œil à leur meilleur XI pour octobre parmi ceux qui ont fait quatre apparitions ou plus, avec Sheffield United, Watford et Burnley, entre autres, représentés.

Gardien : Viktor Johansson (Rotherham) – note de 7,12

De loin le gardien de but le plus occupé en octobre, Viktor Johansson a réalisé 40 arrêts dans le championnat le mois dernier, au moins 12 de plus que tout autre gardien de but. Onze d’entre eux sont venus lors de la victoire 1-0 de Rotherham à Stoke, un record dans un match de championnat cette saison, alors que le Suédois se présente entre les bâtons avec une note WhoScored.com de 7,12.

Défenseur central : Michal Helik (Huddersfield) – note de 7,39

Michal Helik a remporté trois prix WhoScored.com Man of the Match en octobre, c’est plus que tout autre joueur le mois dernier, alors que le défenseur central de Huddersfield a fait des démonstrations d’homme vedette contre Hull, Middlesbrough et Millwall. Helik a réalisé le deuxième plus grand nombre de dégagements (43) de la division en octobre pour aider à retourner une note WhoScored.com de 7,39.

Défenseur central : Auston Trusty (Birmingham) – note de 7,30

Rejoindre Helik en défense avec une note WhoScored.com de 7,30 est Auston Trusty de Birmingham. L’Américain a marqué trois buts cette saison, qui ont tous été marqués en octobre, alors qu’il a remporté le prix de l’homme du match lors de victoires contre Bristol City et QPR. Trusty a effectué 10 dégagements lors de la victoire sur ce dernier, le 12e meilleur retour dans un match, à figurer.

Défenseur central : Robert Atkinson (Bristol City) – note de 7,29

Bristol City a peut-être concédé 11 fois en huit matches en octobre, marquant l’un des pires records défensifs, mais Robert Atkinson complète la ligne de fond après avoir brillé à l’arrière pour les Robins malgré tout, comme le note une note WhoScored.com de 7,29. Deux des trois buts d’Atkinson ont été marqués en octobre, tandis que 47 duels aériens remportés étaient également plus que tout autre joueur.

Milieu droit : Jerry Yates (Blackpool) – note de 7,66

Avec une note de 7,66, Jerry Yates est le joueur du championnat WhoScored.com du mois. L’ailier de Blackpool a marqué plus de buts (7) que tout autre joueur de la division en octobre et a fourni une passe décisive supplémentaire. La contribution globale de Yates aux buts a valu à Blackpool huit points supplémentaires pour figurer à droite dans ce XI.

Milieu central : Gustavo Hamer (Coventry) – note de 7,47

Le mois de septembre de Gustavo Hamer s’est terminé sur une note amère puisqu’il a été licencié lors du match nul 0-0 de Coventry avec Birmingham, mais il a cherché à faire amende honorable en octobre. En effet, Hamer a rendu une note WhoScored.com de 7,47 pour faire partie de l’équipe du mois, après avoir marqué deux buts et fourni une passe décisive lors des projections d’homme du match contre Stoke et Rotherham.

Milieu central : Josh Brownhill (Burnley) – note de 7,42

Le seul représentant de Burnley dans l’équipe du mois d’octobre est le milieu de terrain clé Josh Brownhill. La star des Clarets a été efficace hors du ballon car aucun joueur n’a fait plus de tacles que celui de 26 ans (26), tandis que 18 occasions de but créées étaient les deuxièmes plus importantes de la division. Avec deux passes décisives et un but, Brownhill est une bonne valeur pour son inclusion avec une note WhoScored.com de 7,42.

Milieu central : Oliver Norwood (Sheffield United) – note de 7,39

Premier des deux joueurs de Sheffield United dans le XI, Oliver Norwood a eu la malchance de ne pas enregistrer de passe décisive en octobre alors qu’il a fourni 15 passes clés au cours de ses sept sorties. Norwood a au moins marqué son deuxième but en championnat de la saison, lors d’un match nul 3-3 avec Blackpool, alors que le milieu de terrain des Blades présente une note WhoScored.com de 7,39.

Milieu gauche : Hassane Kamara (Watford) – note de 7,21

Avec une note WhoScored.com de 7,21, Hassane Kamara de Watford complète le milieu de terrain. Kamara a terminé quatrième d’octobre pour les plaqués et les interceptions combinés (36), tout en enregistrant ses première et deuxième passes décisives en championnat de la saison pour couronner un solide mois pour l’arrière latéral des Hornets.

Attaquant : Yakou Meite (Reading) – note 7,35

L’attaquant de Reading Yakou Meite n’a été directement impliqué que dans quatre buts en championnat cette saison, marquant deux fois, mais tous les quatre ont disputé cinq apparitions en octobre. Meite a frappé le fond du filet avec deux des sept tirs pour renforcer une force WhoScored.com calculée statistiquement de « finition », et figure en attaque avec une note de 7,35.

Attaquant : Oliver McBurnie (Sheffield United) – note de 7,24

Rejoindre Meite sur la ligne de front est l’attaquant de Sheffield United Oliver McBurnie. Trois des sept buts que McBurnie a marqués cette saison ont été marqués en octobre alors qu’il marquait contre Birmingham, Norwich et West Brom. Seul Ben Brereton Diaz (23) a eu plus de tirs que McBurnie (21) le mois dernier alors qu’il complète l’équipe avec une note WhoScored.com de 7,24.