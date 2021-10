Équipe de championnat du mois de septembre | Actualités footballistiques

11 des 24 équipes du Championnat sont représentées dans le WhoScored.com Équipe du mois de septembre. Ici, en partant de l’arrière, ils parcourent le XI en entier…

Gardien de but : Daniel Bentley (Bristol City) – note de 7,15

Septembre a certainement été un mois chargé pour le tireur de Bristol City Daniel Bentley. Seul Bradley Collins (22 ans) a réalisé plus d’arrêts que Bentley (21 ans) dans le deuxième niveau anglais le mois dernier, dont 10 dans un match d’homme du match à QPR, un record dans un match de championnat cette saison. Avec une note WhoScored.com de 7,15, Bentley est une bonne valeur pour son inclusion dans ce XI.

Arrière droit : Nathan Thompson (Peterborough) – note de 7,30

Après avoir largement joué à l’arrière central en août avec un effet mitigé, Nathan Thompson a été ramené à l’arrière droit en septembre et il a impressionné ici pour faire l’équipe du mois avec une note WhoScored.com de 7,30. La meilleure performance de Thompson est survenue lors d’un match nul 0-0 contre Bournemouth, où il a réussi 12 plaqués, un record dans un match de championnat cette saison.

Défenseur central : Kyle Bartley (West Brom) – note de 7,60

West Brom était l’une des quatre équipes à être invaincues en septembre, Kyle Bartley jouant un rôle clé au cœur de la défense. Bartley a dominé dans les airs pour les Baggies, remportant plus de duels aériens (51) que tout autre joueur. De plus, les 25 dégagements du défenseur central se sont classés parmi les 10 meilleurs joueurs et l’ont aidé à obtenir une note WhoScored.com de 7,60.

Défenseur central : Kal Naismith (Luton) – note de 7,39

La seule défaite de Luton en septembre est survenue aux mains des prétendants à la promotion Bournemouth alors que Kal Naismith a excellé pour les Chapeliers. La performance notable de lui-même et de Luton est survenue lors de la victoire 5-0 contre Coventry en milieu de semaine, avec Naismith avec une passe décisive, l’une des deux en septembre. Le joueur de 29 ans s’est également classé troisième pour les interceptions (14) aux côtés de Bartley dans l’équipe du mois avec une note WhoScored.com de 7,39.

Arrière gauche : Max Lowe (Nottingham Forest) – note de 7,45

Max Lowe a joué un rôle direct dans deux buts en championnat cette saison, tous deux survenus en septembre alors qu’il a fourni une passe décisive lors de la défaite contre Cardiff pour lancer le mois, et a marqué lors du récent match nul 1-1 avec Millwall. Lowe a effectué au moins six tacles et interceptions combinés de plus (35) que tout autre joueur pour occuper la place d’arrière gauche avec une note WhoScored.com de 7,45.

Milieu droit : Marcus Tavernier (Middlesbrough) – note de 7,48

Marcus Tavernier était l’un des cinq joueurs à remporter plusieurs prix d’homme du match en septembre, ceux qui ont remporté de superbes performances individuelles contre Nottingham Forest et Blackpool. Tavernier a marqué deux buts en septembre, marquant un, tandis que 12 dribbles réussis étaient le quatrième meilleur du championnat le mois dernier pour se qualifier avec une note WhoScored.com de 7,48.

Milieu central : John Swift (lecture) – note de 7,77

Aucun joueur n’a inscrit plus de buts que John Swift (7) en septembre, la star de Reading ayant marqué quatre fois le mois dernier. Swift a directement contribué à un but lors de quatre de ses cinq sorties alors que le joueur de 26 ans a réalisé une autre superbe série de performances pour les Royals. Un seul joueur a effectué plus de passes clés que Swift (13) le mois dernier, car il présente une note WhoScored.com de 7,77.

Milieu central : Mario Vrancic (Stoke) – note de 7,35

La star de Stoke Mario Vrancic est partenaire de Swift au milieu du parc avec une note WhoScored.com de 7,35. Le milieu de terrain des Potters a créé plus d’occasions de marquer (15) que tout autre joueur du championnat en septembre et a remporté le titre d’homme du match lors de deux de ses cinq sorties pour s’assurer une place dans le onze.

Milieu gauche : Ben Brereton Diaz (Blackburn) – note de 7,63

La star chilienne de Blackburn, Ben Brereton Diaz, complète le milieu de terrain. La star des Rovers a marqué sept buts en septembre, marquant six buts, dont un triplé chez un homme vedette lors d’une victoire 5-1 sur Cardiff. Les 22 tirs de Diaz étaient le deuxième meilleur retour de la division en septembre avec sa note WhoScored.com de 7,63 suffisante pour s’assurer une place sur la gauche.

Attaquant : Aleksandar Mitrovic (Fulham) – note de 8,18

Aleksandar Mitrovic a réussi plus de tirs (24) que tout autre joueur de championnat en septembre et il a enregistré sa meilleure performance pour le dernier match du mois alors qu’il réussissait un triplé devant Swansea, portant son total pour septembre à six buts. Mitrovic a également remporté plus de prix d’homme du match (3) que tout autre joueur, car il a obtenu une meilleure note WhoScored.com (8,18) que tout autre joueur de la division.

Attaquant : Viktor Gyokeres (Coventry) – 7,73

Viktor Gyokeres, le tueur à gages de Coventry, complète le XI. Sur les sept buts qu’il a marqués cette saison, cinq ont été inscrits en septembre, Luton étant la seule équipe à contenir le Suédois le mois dernier. Le joueur de 23 ans a également enregistré une passe décisive, provenant de l’une de ses 10 passes clés, le 11e meilleur retour de la division, alors qu’il complète l’équipe du mois avec une note WhoScored.com de 7,73.