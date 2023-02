Équipe de championnat du mois de janvier : Teemu Pukki, Josh Sargent, Ian Maatsen inclus | Nouvelles du football

La période des fêtes est bel et bien terminée, mais les jeux ne cessent d’arriver. Avec la fin de janvier, WhoScored.com se plonge dans sa première équipe de championnat du mois de 2023.

Burnley, Norwich, Sheffield United et Rotherham ont tous deux joueurs dans le XI, avec Preston et Wigan également représentés.

Gardien : Viktor Johansson (Rotherham) – 7.23

Le gardien de but de Rotherham a gardé deux feuilles blanches lors de ses trois matches de championnat en janvier, et pendant cette période, aucun gardien de but de la ligue n’a fait plus que ses 16 arrêts. Sa forme solide le place entre les bâtons dans l’équipe du mois avec une note WhoScored.com de 7,23.

Arrière droit : Alan Browne (Preston North End) – 7,45

Alan Browne a été le seul joueur de la ligue à avoir réalisé deux performances d’homme du match en janvier et a terminé le mois avec une note WhoScored.com de 7,45. L’Irlandais s’est inscrit sur la feuille de match contre Birmingham lors de la victoire 2-1 de Preston à St. Andrews et a aidé le vainqueur du temps additionnel de Ched Evans contre Stoke.

Défenseur central : Jordan Beyer (Burnley) – 7,58

Premier des deux défenseurs de Burnley à passer le cap, Jordan Beyer a été un joueur clé tout au long du mois de janvier, un mois qui a vu les hommes de Vincent Kompany rester invaincus. Il a marqué le seul but du voyage de Burnley à Coventry, ce qui le rend bien digne d’une place. Beyer a été très calme sur le ballon tout au long du mois, réussissant 90% de ses tentatives de passes en janvier.

Défenseur central : John Egan (Sheffield United) – 7,42

John Egan fait une apparition dans l’équipe du mois de janvier avec une note WhoScored.com de 7,42. Le défenseur de Sheffield United était au bon endroit au bon moment, effectuant 22 dégagements en janvier, une contribution importante au mois sans défaite des Blades. Il a également marqué un égaliseur à la 95e minute contre QPR, arrachant à Sheffield United un point précieux sur la route.

Arrière gauche : Ian Maatsen (Burnley) – 7,73

La défense à quatre est complétée par Ian Maatsen, qui a enregistré une note WhoScored de 7,73 au cours du mois. Il était une force avec laquelle il fallait compter à l’arrière de Burnley en janvier, réalisant 12 plaqués lors de ses trois apparitions au championnat. Le joueur de 20 ans a également marqué les deux buts lors de la victoire de Burnley à Swansea et mérite bien sa place dans l’équipe.

Milieu central : Josh Sargent (Norwich) – 7,43

L’international américain fait partie de l’équipe après avoir rendu une note WhoScored.com pour le mois de 7,43. Le jeune passionnant a marqué le troisième but de la victoire à l’extérieur de Norwich à Coventry et a maintenant contribué à 25% des buts de Norwich marqués jusqu’à présent cette saison, avec 10.

Milieu central : Oliver Norwood (Sheffield United) – 7,52

Oliver Norwood a été un autre joueur régulier en janvier, marquant un but et générant une note WhoScored.com de 7,52. Le milieu de terrain a remporté un total de six 50/50 au cours du mois, se classant troisième de la ligue.

Milieu central : Hakeem Odoffin (Rotherham) – 7,44

Le milieu de terrain de Rotherham était cadré pour son premier but de la saison contre Blackburn lors de la déroute 4-0 de Rotherham à Ewood Park. Hakeem Odoffin était une menace constante dans les airs en janvier, remportant un total de 22 batailles aériennes au cours du mois, et il obtient le feu vert avec une note de 7,44 sur WhoScored.com.

Ailier droit : Oliver Cooper (Swansea) – 7.30

Oliver Cooper a marqué deux buts en championnat en janvier, dont un but de consolation contre Burnley et le troisième but de Swansea contre Sunderland à 10, pour porter son total pour la saison à cinq. Il est avec une note WhoScored.com de 7,30.

Attaquant : Teemu Pukki (Norwich) – 7,84

Avec une note de 7,84, Teemu Pukki est le joueur du mois du championnat WhoScored.com suite à sa contribution, de deux buts et deux passes décisives, à l’ascension de Norwich. L’attaquant finlandais a inscrit un doublé et fourni une passe décisive contre Preston lors de la victoire 4-0 des Canaries à Deepdale. Sa deuxième passe décisive est venue contre Coventry dans le thriller de six buts, que Norwich a remporté 4-2.

Ailier gauche : James McClean (Wigan) – 7,70

James McClean de Wigan complète l’équipe du mois après son mois de janvier réussi. McClean a renforcé une force de «dribble» calculée statistiquement en réalisant le quatrième dribble le plus réussi du mois, avec sept. Il est actuellement le joueur de la saison de Wigan et termine janvier avec une note WhoScored.com de 7,70.