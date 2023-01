Équipe de championnat du mois de décembre | Nouvelles du football

WhoScored.com dévoilent leur équipe de championnat du mois de décembre.

Gardien : Alex Palmer (West Brom) – note de 7,10

West Brom n’a concédé que deux buts en décembre en récoltant 12 points en cinq matchs, Palmer gardant une feuille blanche dans trois d’entre eux. Seul Joe Lumley (16) a effectué plus d’arrêts que ses 15.

Arrière droit : Kaine Hayden (Huddersfield) – note de 7,05

Hayden a été directement impliqué dans deux buts en championnat cette saison, tous deux survenus en décembre, alors que le défenseur a enchaîné son premier but de la campagne contre Preston, avec sa première passe décisive de 2022/23 lors de la victoire contre Rotherham. Cinq plaqués et quatre passes clés ont contribué à son inclusion.

Défenseur central : Taylor Harwood-Bellis (Burnley) – note de 7,34

Alors que Burnley maintient sa poussée vers la gloire du championnat, Harwood-Bellis a été vital au cœur de la défense des Clarets. L’équipe de Vincent Kompany n’a concédé qu’un seul but en décembre alors que Harwood-Belis a joué son rôle dans la domination de Burnley sur ses adversaires. En effet, il s’est classé troisième pour les passes précises (296).

Défenseur central : Ciaran Clark (Sheffield United) – note de 7,30

Le partenaire Harwood-Belis au cœur de la défense est le premier des quatre représentants de Sheffield United. Les Blades restent sur les talons de Burnley dans la course au titre, avec Clark un homme clé à l’arrière. Le joueur de 33 ans a marqué son premier but de la saison lors de la victoire de décembre contre Coventry, alors qu’il a obtenu une note WhoScored.com de 7,30.

Arrière gauche : Ryan Manning (Swansea) – note de 7,48

La défense est complétée par Manning de Swansea. Les Swans ont enduré un mois de décembre misérable, mais ont terminé l’année en beauté en battant Watford 4-0 à domicile. Un seul joueur a fait plus de passes clés que Manning (14) le mois dernier.

Milieu central : Gustavo Hamer (Coventry) – note de 7,54

Le seul joueur à avoir créé plus d’occasions de but que Manning était Gustavo Hamer de Coventry (15). Deux des trois passes décisives que Hamer a enregistrées cette saison sont survenues en décembre, alors qu’il était l’un des trois joueurs à remporter plusieurs prix WhoScored.com Man of the Match.

Milieu central : Okay Yokuslu (West Brom) – note de 7,85

Un autre joueur à avoir remporté plusieurs prix d’homme du match, Yokuslu est le joueur WhoScored.com du mois. Deux des trois buts que le milieu de terrain turc a marqués cette saison ont été marqués en décembre, tandis qu’un total de 20 plaqués et interceptions combinés se sont classés au quatrième rang du deuxième niveau anglais.

Milieu central : Oliver Norwood (Sheffield United) – note de 7,84

Manquant de peu le prix du joueur du mois, Norwood s’est classé quatrième pour les passes clés (11) dans le championnat en décembre. Celles-ci se sont traduites par deux passes décisives alors que Norwood a joué un rôle clé dans les victoires contre Wigan et Coventry, tandis que huit interceptions se sont classées 10e de la division.

Attaquant : Joao Pedro (Watford) – note de 7,64

Watford a peut-être eu du mal en décembre, ne remportant qu’un seul match sur quatre, mais cette victoire contre Huddersfield était due à Pedro. Le Brésilien a marqué les deux buts dans une performance d’homme du match, ses deux buts se classant huitième du championnat en décembre.

Attaquant : James McAtee (Sheffield United) – note de 7,42

Comme Pedro, McAtee a marqué deux fois en décembre, ceux qui ont remporté des victoires sur Coventry et Blackpool. Seul Amad Diallo (12) a réalisé plus de dribbles que McAtee (9) en deuxième division anglaise le mois dernier.

Attaquant : Iliman Ndiaye (Sheffield United) – note de 7,65

Menant la charge est le quatrième représentant de Sheffield United. Ndiaye a réalisé le troisième plus grand nombre de dribbles (8) de la division en décembre et a enregistré plus de passes décisives (5) que tout autre joueur. Aucun joueur n’a créé d’occasions de but plus nettes que Ndiaye (4) le mois dernier.