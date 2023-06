Équipe de cascadeurs blessée lors de la production de la suite de Gladiator | Actualités Ents & Arts

Plusieurs personnes ont été blessées sur le tournage de la suite du film Gladiator après qu’une « séquence de cascades » ait mal tourné.

La société de production du film, Paramount Pictures, a déclaré: « Lors du tournage d’une séquence de cascades planifiée sur le tournage de la suite de Gladiator, un accident s’est produit au cours duquel plusieurs membres de l’équipe ont subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger.

« Les équipes de sécurité et de services médicaux complets sur place ont pu agir rapidement afin que les personnes touchées reçoivent immédiatement les soins nécessaires.

« Ils sont tous dans un état stable et continuent de recevoir des soins.

« Le bien-être des acteurs et de l’équipe est de la plus haute importance pour nous, et nous avons mis en place des procédures strictes de santé et de sécurité sur toutes nos productions.

« Nous continuerons à surveiller la situation et à prendre toutes les précautions nécessaires lors de la reprise de la production. »

Sir Ridley Scott, qui a réalisé le film original primé, revient pour le deuxième volet.

La suite, qui n’a pas encore de titre officiel, est en tournage au Maroc.

Il mettra en vedette l’acteur irlandais Paul Mescal et, selon les médias américains, l’acteur oscarisé Denzel Washington, la star de The Last Of Us Pedro Pascal, l’acteur de Stranger Things Joseph Quinn et Connie Nielsen, qui ont joué dans l’original.

Dans le premier film, Crowe a joué le rôle du général romain Maximus Decimus Meridius aux côtés de Joaquin Phoenix en tant qu’empereur Commodus et Richard Harris en tant qu’empereur Marcus Aurelius.

Le film original est sorti en 2000 et sa suite devrait sortir en salles fin 2024.