Équipe de Belgique pour la Coupe du monde 2022 et aperçu : Roberto Martinez annonce l’équipe finale de 26 hommes

L’équipe de Belgique pour la Coupe du monde 2022 a été annoncée, Roberto Martinez faisant confiance à sa liste de 26 joueurs pour enfin réaliser son potentiel et obtenir la gloire au Qatar.

La Belgique est dans le groupe F et affrontera le Maroc, la Croatie et le Canada lors de la Coupe du monde du Qatar, des tests difficiles dont ils ont besoin pour réussir s’ils veulent avoir une chance d’atteindre la finale le 18 décembre.

En fin de compte, la gloire est l’objectif de la Belgique.

Lorsque Roberto Martinez a succédé à Marc Wilmots, l’Euro 2016 victime du virage Cruyff de Hal Robson-Kanu et de la tête élancée de Sam Vokes, le message de Martinez était simple : avec ce groupe de joueurs, la Belgique pouvait gagner la Coupe du monde.

Son intention a trouvé un écho dans la hiérarchie de la FA belge et l’Espagnol a mené les Red Devils à la troisième place en 2018 avec une performance éblouissante contre le Brésil. La défaite 1-0 en demi-finale face aux futurs champions, la France, a incité la Belgique à jouer de manière plus réactive à l’Euro 2020, son bloc défensif bas destiné à les rendre plus difficiles à battre tout en masquant une ligne de fond vieillissante. La Belgique s’est étouffée contre l’Italie en quarts.

Aucune équipe n’a remporté un tournoi international avec une défense aussi ancienne – encore plus ancienne maintenant – à l’exception peut-être de l’Italie elle-même. Face à eux à l’Euro 2020, Martinez a attendu 70 minutes pour faire un changement. Où était son plan B ?

Quelques mois plus tard, en octobre 2021, la Belgique a de nouveau échoué, laissant échapper un avantage 2-0 à la 62e minute lors de sa défaite en demi-finale de la Ligue des Nations contre la France. Puis vint une autre défaite 2-1 contre l’Italie lors du barrage pour la troisième place. Kevin De Bruyne a déploré que la Belgique “doit être un peu réaliste quant à l’équipe que nous avons”, la force en profondeur devenant encore plus problématique.

Ses paroles reflétaient le mécontentement croissant concernant les résultats. Martinez a qualifié ses cinq premières années à la tête de “un voyage merveilleux” qui “a ouvert la voie à la nouvelle génération”.

Mais le consensus le plus large était – et les faits l’ont démontré – que pour tous les

Le potentiel des Red Devils avec un tel talent de joueur, il n’avait pas réussi à livrer un prix.

La Belgique est toujours classée n ° 2 mondiale et fait partie des deux premiers depuis 2018, mais la plupart de ses victoires sont survenues contre des adversaires de deuxième classe. À des moments cruciaux, Martinez a réagi tardivement ou pas du tout.

La défaite 4-1 à domicile contre les Pays-Bas en juin a été instructive. L’arrière-garde belge était trop âgée, Eden Hazard boitait d’une jambe et Martinez faisait toujours confiance à ses vétérans.

La “Golden Generation” a perdu de son éclat, mais Martinez ne le voit pas. Sa loyauté pourrait être la chute de la Belgique, car la nouvelle race, dirigée par le Milanais Charles De Ketelaere, a eu peu de temps pour se gélifier. Et donc, pour une dernière fois, il incombe à De Bruyne et à sa cohorte de justifier leur promesse et de cimenter leur héritage.

Équipe de Belgique pour la Coupe du monde 2022

Équipe de Belgique pour la Coupe du monde 2022 : La dernière équipe de 26 joueurs

G : Thibaut Courtois (Real Madrid)

G : Simon Mignolet (Club Bruges)

GK Koen Casteels (VfL Wolfsbourg)

Défenseur : Jan Vertonghen (Anderlecht

Défenseur : Toby Alderweireld (Royal Antwerp)

Défenseur : Wout Faes (Leicester)

DF : Arthur Théatre (Rennes)

Défenseur : Zeno Debast (Anderlecht)

Défenseur : Thomas Meunier (Borussia Dortmund)

Défenseur : Timothy Castagne (Leicester)

MF : Kevin De Bruyne (Manchester City)

MF : Youri Tielemans (Leicester)

Milieu : Amadou Onana (Everton)

Milieu central : Axel Witsel (Atlético Madrid)

MF : Hans Vanaken (Club Bruges)

MF : Leander Dendoncker (Aston Villa)

Milieu : Yannick Carrasco (Atlético Madrid)

Milieu central : Thorgan Hazard (Borussia Dortmund)

AT : Eden Hazard (Real Madrid)

AT : Charles De Ketelaere (AC Milan)

AT : Leandro Trossard (Brighton)

AT : Dries Mertens (Galatasaray)

AT : Jérémy Doku (Rennes)

AT : Romelu Lukaku (Inter Milan)

AT : Michy Batshuayi (Fenerbahçe)

AT : Lois Openda (Lens)

Buteurs belges

Un but – Michy Batshuayi

Cartons jaunes Belgique

Deux cartons jaunes – Amadou Onana (suspendu)

Un carton jaune – Thomas Meunier, Yannick Carrasco

Entraîneur Belgique

Qui est l’entraîneur de la Belgique pour la Coupe du monde 2022 ?

L’ancien gaffer d’Everton, Roberto Martinez, aime la vie en Belgique et combine son rôle de manager avec celui de directeur technique de la FA. Flamboyant, confiant et doux envers ses stars, Martinez n’a pas encore vraiment tenu ses promesses et sa période de lune de miel s’est terminée à l’Euro 2020 – il s’agit maintenant d’obtenir un bon résultat au Qatar.

Joueur vedette de la Belgique

Qui est le meilleur joueur belge ?

Kevin De Bruyne devance légèrement Thibaut Courtois – peu d’équipes peuvent prétendre avoir deux des meilleurs joueurs du monde. Le maestro du milieu de terrain de Manchester City reste un pur bonheur : sa vision et ses passes sans égal lui permettent d’ouvrir une défense en une seule seconde. Autrefois timide et calme, le joueur de 31 ans est aujourd’hui un leader dans le vestiaire.

Combien de joueurs la Belgique est-elle autorisée à emmener à la Coupe du monde 2022 ?

Les managers nationaux ont été autorisés à amener 26 joueurs au Championnat d’Europe de l’été dernier pour la première fois lors d’un tournoi majeur, en tant que mesure spéciale introduite en raison de la pandémie de COVID-19.

Il a maintenant été annoncé que des équipes de 26 joueurs reviendront pour la Coupe du monde du Qatar, une extension des équipes habituelles de 23 joueurs.