Équipe de baseball All-BCR 2023 – Shaw Local

PREMIÈRE ÉQUIPE

Alex Ankiewicz (Saint-Bède)

Junior • Lanceur

Le premier des trois gros canons sur le monticule pour les Bruins, Ankiewicz est allé 5-1 avec une meilleure équipe de 1,98 ERA, retirant 57 frappeurs en 42 manches. Il a été nommé à l’unanimité First Team Three Rivers East All-Conference, menant les Bruins au championnat de la ligue.

Alex Ankiewicz de St. Bede livre un terrain mardi à Princeton. Les Bruins ont gagné 2-0 pour décrocher le titre de Three Rivers East. (Mike Vaughn)

Danny Cihocki (Princeton)

Senior • Lanceur/SI

L’as senior des Tigers a affiché un dossier de 5-3 avec une mpm avare de 1,60, retirant 89 frappeurs en 49 manches. Au bâton, il a frappé .333 avec 23 points produits, huit doubles et un grand chelem. Le lanceur unanime de la première équipe de Three Rivers East travaillera dur pour le Lakeland College l’année prochaine.

Danny Cihocki de Princeton (Mike Vaughn)

Teinture Payton (salle)

Junior • Lanceur/SI

Le cadet le droitier est allé 6-3 avec une MPM de 3,96 avec 80 retraits au bâton en 52,1 manches, nommé à l’unanimité First Team Three Rivers East All-Conference. Il a également frappé .317 avec 19 points produits et quatre doubles.

Teinture Payton de Hall (Mike Vaughn)

Seth Ferrari (Saint-Bède)

Junior • Lanceur

Ferrari était motivée par le succès, menant les Bruins au championnat de conférence. Le gaucher junior est allé 6-1 sur le monticule avec une MPM de 2,33. Il a été nommé deuxième équipe All-Conference Three Rivers East.

Seth Ferrari de Saint-Bède (Scott Anderson)

Noah La Porte (Princeton)

Deuxième année • DE

Le Tiger cub s’est intensifié pour une grande deuxième saison, avec une moyenne au bâton de 0,400 et trois circuits pour aller avec 16 points produits et quatre doubles. Le voltigeur central Tiger a été nommé à l’unanimité First Team Three Rivers East All-Conference.

Noah LaPorte de Princeton (Mike Vaughn)

Kyler Lapp (salle)

Senior • Attrapeur

Le receveur des Red Devils s’est fait un nom au marbre et derrière, des coureurs de base audacieux ont testé son bras. Il a battu .438, juste derrière son coéquipier Mac Resetich dans la région, ajoutant 34 points produits, 14 doubles, un triple et deux circuits. Le receveur unanime de la First Team Three Rivers East All-Conference jouera pour l’Ohio Northern University.

Kyler Lapp de Hall (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

Ashton Pecher (salle)

Senior • SI/Pichet

Au bâton, Pecher a mené les Red Devils avec 46 points produits, au bâton .434 avec 14 doubles, deux circuits et neuf interceptions. Sur le monticule, le droitier senior des Red Devils est allé 5-3 avec une MPM de 4,32 avec 45 retraits au bâton. Pecher a été nommé à l’unanimité First Team Three Rivers East All-Conference en tant que joueur de champ intérieur.

Ashton Pecher de Hall (Mike Vaughn)

Brendan Pillion (Saint-Bède)

Senior • Lanceur/SI

Le droitier senior a été un pilier du succès sur le monticule pour les Bruins, affichant un dossier sans tache de 6-0 avec une MPM de 2,39 et 32 ​​retraits au bâton. Il a également contribué une moyenne au bâton de 0,333 avec 11 interceptions. Il a été nommé deuxième équipe de la conférence All-Conference de Three Rivers East en tant que lanceur.

Pouf Brendan de St. Bede (Scott Anderson)

Mac Resetich (salle)

Senior • Court arrêt

Il n’y a peut-être jamais eu de meilleur joueur pour porter les couleurs des Red Devils que le joueur senior de Hall. Resetich a mené tous les batteurs de la région avec une moyenne de 0,593 et ​​70 points marqués et a eu un succès de base volé à 100% avec 49 des 49 tentatives de base volées. Il a également atteint des sommets dans la région avec 14 doubles et huit triples, ajoutant 38 points produits et cinq circuits. Le joueur répété de l’année de la BCR a reçu la première équipe All-State et a été nommé à l’unanimité les honneurs de la première équipe Three Rivers East All-Conference.

Réinitialisation Mac de Hall (Scott Anderson)

Sam Rouse (Bureau Valley)

Senior • SI P

L’arrêt court / lanceur senior Storm a frappé .365 avec neuf points produits, quatre doubles et 13 buts volés, un sommet d’équipe. Il a tourné un record de 3,80 ERA sur le monticule avec 40 retraits au bâton. La recrue du Coe College a été nommée First Team Three Rivers East All-Conference.

Sam Rouse de Bureau Valley (Scott Anderson)

DEUXIÈME ÉQUIPE

Max Bryant (Salle)

Junior • Pichet/U

Un joueur de champ intérieur de la deuxième équipe de Three Rivers East All-Conference, Bryant a frappé .329 avec 20 points produits, sept doubles et 16 interceptions. Il est revenu d’une blessure au coude pour aller 4-0 sur le monticule avec une MPM de 4,91.

Max Bryant de Hall (Scott Anderson)

Luke Tunnell (Saint-Bède)

Junior • Première base

Le joueur de champ intérieur de la deuxième équipe de Three Rivers East All-Conference a mené les Bruins au marbre avec une moyenne de 0,361 et 18 points produits, ajoutant quatre doubles.

St. Bede’s Luke Tunnel frappe la balle contre Ottawa le mercredi 22 mars 2023 à l’école secondaire d’Ottawa. (Scott Anderson)

Ryan Brucker (Princeton)

Senior • SI P

L’arrêt-court / lanceur des Tigers a battu un score égal de 0,300 avec 17 points produits, neuf doubles, deux circuits et neuf interceptions. Il est allé 4-3 avec une MPM de 1,78 et 47 retraits au bâton. Le joueur de champ intérieur de la deuxième équipe de Three Rivers East All-Conference jouera pour le Southeastern Illinois College l’année prochaine.

Court arrêt de Princeton Ryan Brucker (Mike Vaughn)

Augie Christiansen (Princeton)

Senior • Voltigeur

Le voltigeur droit des Tigers a frappé .351, égalant son frère, Ace, pour un record d’équipe de 27 points marqués, avec 12 points produits, un circuit, un triple et huit interceptions. Il a été nommé deuxième équipe Three Rivers East All-Conference.

Augie Christiansen de Princeton (Mike Vaughn)

Sam Wright (Bureau Valley)

Senior • Attrapeur

Le Storm catcher a mené tous les batteurs du BV avec une moyenne de 0,390 et 25 points marqués, ajoutant 14 points produits et 10 interceptions. Wright rejoindra son coéquipier Sam Rouse au Coe College l’année prochaine.

Sam Wright de Bureau Valley (Scott Anderson)

MENTION HONORABLE

Bureau Vallée – Isaac Attig (Sr., OF), Elijah Endress (So., IF/P), Ayize Martin (Sr., U)

Entrée – Dom Galetti (Sr., 1B), Joel Koch (Jr., P/U), Hunter Meagher (Sr., OF)

Princeton – Ace Christiansen (So., C), Jordan Reinhardt (So., U)

Saint Bède – Evan Entrican (Jr., OF), Nathan Husser (Jr., C), Cal Hueneburg (Sr., IF)