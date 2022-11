Équipe d’Australie pour la Coupe du monde 2022: Graham Arnold nomme l’équipe finale de 26 joueurs

L’équipe d’Australie pour la Coupe du monde 2022 a été révélée, avec le patron Graham Arnold avec des noms familiers comme Mat Ryan, Mathew Leckie et Aaron Mooy dans sa dernière équipe de 26 joueurs.

Ces derniers temps, l’Australie a fait du mauvais temps pour atteindre la Coupe du monde, elle a donc dû défier les attentes décroissantes en se qualifiant pour une cinquième finale consécutive en battant le Pérou aux tirs au but en juin.

Dans ce contexte, et avec la “Golden Generation” des Socceroos maintenant révolue, la qualification est le prix pour les hommes de Graham Arnold et tout ce qui est plus au Qatar est un bonus – y compris une répétition de la danse Grey Wiggle avec laquelle le gardien spécialiste des tirs au but Andrew Redmayne assuré leur place.

Si elle veut réussir à la Coupe du monde de Qatar 2022, l’Australie devra trouver un moyen de tenir tête aux meilleurs. L’Australie est devenue le premier pays de l’histoire des qualifications pour la Coupe du monde à remporter 11 matchs consécutifs en une campagne, mais elle a ensuite affronté des équipes plus fortes et a perdu les places de qualification automatique avec une seule victoire – à domicile contre le Vietnam – en sept matches. Un point en quatre rencontres avec l’Arabie saoudite et le Japon a laissé les Socceroos avoir besoin de victoires en barrages très serrées contre les Émirats arabes unis et le Pérou pour réserver leur place au Qatar ; des défis bien plus difficiles vous attendent.

En effet, le groupe de l’Australie en finale comprend deux adversaires familiers : le Danemark et la France, championne en titre, contre lesquels ils ont été tirés au sort en 2018.

Ils ont un courage avec le célèbre “esprit australien” inculqué par Arnold qui a brillé dans les barrages, cependant. Le capitaine Mat Ryan, l’ancien gardien de but de Brighton, est une influence mature avec une expérience en Ligue des champions et en Ligue Europa, tandis que Aaron Mooy, toujours composé, dirige le milieu de terrain et Ajdin Hrustic offre une étincelle créative indispensable.

Cependant, les Socceroos ont marqué un but en cinq matches de qualification contre le Japon, l’Arabie saoudite et le Pérou, soulignant leur incapacité à briser les meilleures équipes maintenant qu’il n’y a plus de Tim Cahill sur lequel compter pour la brillance individuelle. En défense, les penaltys concédés à la Chine et à Oman ont fait preuve d’une grande naïveté défensive.

Une victoire contre la Tunisie pourrait les préparer à atteindre les KO, s’ils parviennent à un résultat contre le Danemark ou la France, mais leur manque de puissance en attaque se traduira probablement par une campagne sans victoire et une sortie anticipée.

Équipe d’Australie pour la Coupe du monde 2022

Équipe d’Australie pour la Coupe du monde 2022 : la dernière équipe de 26 joueurs

GK : Mat Ryan (Copenhague)

G : Andrew Redmayne (Sydney FC)

GK : Danny Vukovic (Central Coast Mariners)

Défenseur : Milos Degenek (Columbus Crew)

Défenseur : Fran Karacic (Brescia)

Défenseur : Nathaniel Atkinson (Coeurs)

Défenseur : Bailey Wright (Sunderland)

Défenseur : Aziz Behich (Dundee United)

Défenseur : Kye Rowles (Coeurs)

Défenseur : Harry Souttar (Stoke City)

Défenseur : Joel King (OB)

Défenseur : Thomas Deng (Albirex Niigata)

Milieu central : Ajdin Hrustic (Vérone)

MF : Aaron Mooy (celtique)

Milieu : Riley McGree (Middlesbrough)

MF : Jackson Irvine (St. Pauli)

MF : Keanu Baccus (St Mirren)

MF : Cameron Devlin (Coeurs)

AT : Martin Boyle (Hibernian)

AT : Mathew Leckie (Melbourne City)

AT : Jamie Maclaren (Melbourne City)

AT : Awer Mabil (Cadix)

AT : Mitchell Duke (Fagiano Okayama)

AT : Craig Goodwin (Adélaïde United)

AV : Jason Cummings (Central Coast Mariners)

FW: Garang Kuol (Mariniers de la côte centrale)

Meilleurs buteurs d’Australie

Meilleurs buteurs d’Australie

1 but : Craig Goodwin

Cartons jaunes Australie

Cartons jaunes Australie

1 carton jaune : Mitchell Duke, Jackson Irvine, Aaron Mooy

Responsable Australie

Qui est l’entraîneur de l’Australie pour la Coupe du monde 2022 ?

En tant qu’assistant de Guus Hiddink lors de la belle course de l’Australie en Coupe du monde 2006 jusqu’aux huitièmes de finale, Graham Arnold a également été entraîneur par intérim pour la campagne ratée de la Coupe d’Asie 2007. Il a obtenu un deuxième passage en 2018 après d’excellents passages avec les Central Coast Mariners et le Sydney FC, et a emmené l’Australie au Qatar, bien que son pragmatisme obstiné ait ses détracteurs.

Joueur vedette de l’Australie

Qui est le meilleur joueur australien ?

Ajdin Hrustic est un milieu de terrain offensif prodigieusement talentueux qui a aidé l’Eintracht Francfort à remporter la Ligue Europa la saison dernière avant de déménager à Hellas Verona. Le joueur de 26 ans a un pied gauche méchant ainsi que l’habileté pour battre un adversaire et créer une chance, et il a marqué le vainqueur crucial des barrages contre les Émirats arabes unis.

Équipe d’Australie pour la Coupe du monde 2022 : Combien de joueurs l’Australie est-elle autorisée à prendre ?

Les managers nationaux ont été autorisés à amener 26 joueurs au Championnat d’Europe de l’été dernier pour la première fois lors d’un tournoi majeur, en tant que mesure spéciale introduite en raison de la pandémie de COVID-19.

Maintenant, des équipes de 26 joueurs sont de retour pour la Coupe du monde du Qatar, une extension des équipes habituelles de 23 joueurs.