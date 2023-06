Équipe d’Argentine pour la Coupe du monde féminine 2023 : dernières convocations

L’équipe d’Argentine pour la Coupe du monde féminine 2023 se prépare à tirer parti d’un tournoi décevant il y a quatre ans au cours duquel L’Albiceleste s’est écrasé aux mains de l’Angleterre et de l’Écosse.

Il y a espoir de progrès, maintenant. L’Argentine est généralement en bonne forme depuis sa troisième place à la Copa America l’année dernière et se retrouve dans un groupe Down Under avec des goûts de la Suède, de l’Italie et de l’Afrique du Sud, il y a de l’espoir d’atteindre les KO pour le temps jamais à moins – même si les Suédois devraient être en tête du groupe.

L’Argentine n’a jamais remporté de match de Coupe du monde – 2023 représente donc une énorme opportunité. La dernière fois, l’équipe avait une moyenne d’âge de 27 ans et une moyenne de seulement 19 sélections : les joueurs convoqués pour le match amical d’avril en avaient cependant une moyenne de 28, avec six étoiles dans la trentaine pour apporter un peu plus d’expérience. Seulement une troisième Coupe du monde, ce n’est que la deuxième fois, aussi, qu’ils feront des tournois consécutifs.

Yamila Rodriguez est sans aucun doute le joueur clé cette fois-ci. Le joueur de 25 ans a été le meilleur buteur de la Copa colombienne l’été dernier et a récemment déménagé à Palmeiras au Brésil, tandis que sa coéquipière Agustina Barroso est la de l’Albiceleste meilleur défenseur. La gardienne Vanina Correa est capitaine, avec Florencia Bonsegundo, basée en Europe, une menace du milieu de terrain, formant la colonne vertébrale de l’équipe.

L’équipe est jusqu’à présent invaincue en 2023 et espère réussir quelques chocs en Australie et en Nouvelle-Zélande. Avec un buteur comme Rodriguez en première ligne, c’est tout à fait possible aussi.

L’Argentine est dans le groupe C de la Coupe du monde avec la Suède, l’Afrique du Sud et l’Italie, son premier match de Coupe du monde est contre l’Italie le 24 juillet et ci-dessous est son équipe la plus récente des matches amicaux d’avril, avant d’annoncer son équipe finale de Coupe du monde d’ici le 9 juillet.

Équipe d’Argentine pour la Coupe du monde féminine 2023

GK : Vanina Correa (sans attache)

G : Laurina Oliveros (Boca Juniors)

Défenseur : Agustina Barroso (Flamengo)

Défenseur : Eliana Stabile (Santos)

Défenseur : Julieta Cruz (Boca Juniors)

Défenseur : Aldana Cometti (Madrid CFF)

Défenseur : Sophia Braun (Léon)

Défenseur : Marina Delgado (Lokomotiv Moscou)

Défenseur : Romina Nunez (UAI Urquiza)

Défenseur : Adriana Sachs (Santos)

MF : Vanina Preininger (Boca Juniors)

MF : Marianela Szymanowski (Espanyol)

MF : Daiana Falfan (UAI Urquiza)

MF : Miriam Mayorga (Boca Juniors)

MF : Florencia Bonsegundo (Madrid CFF)

MF : Mariana Larroquette (Léon)

MF : Ruth Bravo (Léon)

MF : Estefania Banini (Atlético Madrid)

AT : Amancay Urbani (Boca Juniors)

AT : Soledad Jaimes (Flamengo)

AT : Yamila Rodriguez (Palmeiras)

AT : Erica Lonigro (Rosario Central)

AT : Catalina Primo (River Plate)

Entraîneur argentin

German Portanova n’est devenu que le deuxième entraîneur à emmener l’Argentine à une Coupe du monde lorsque L’Albiceleste qualifié via la Copa America. Après une carrière de joueur dans les ligues inférieures d’Argentine, du Paraguay, du Chili et un séjour de quelques mois seulement dans le nord-ouest de l’Espagne, Portanova a pris le poste national avec peu d’expérience – un peu comme son homologue masculin, Lionel Scaloni.

Équipe d’Argentine pour la Coupe du monde féminine 2023 : quand sera annoncée l’équipe d’Argentine ?

L’Argentine n’a actuellement aucun match amical prévu d’ici à son match d’ouverture contre l’Italie le 24 juillet. L’équipe devrait être nommée quelques semaines avant le début du tournoi.

Équipe d’Argentine pour la Coupe du monde féminine 2023 : combien de joueuses l’Argentine est-elle autorisée à emmener à la Coupe du monde 2023 ?

L’équipe d’Argentine pour la Coupe du monde féminine sera composée de 23 joueuses. Malgré les demandes de certains pays d’étendre la taille des équipes, comme cela a été fait avec la Coupe du monde masculine au Qatar, elles seront limitées à une équipe plus petite de seulement 23 personnes.