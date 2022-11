Équipe d’Argentine pour la Coupe du monde 2022 : l’équipe de 26 joueurs annoncée

L’équipe d’Argentine pour la Coupe du monde 2022 a été annoncée, Lionel Messi devant diriger une équipe solide nommée par Lionel Scaloni au Qatar.

L’Albiceleste sera l’un des grands favoris pour remporter la Coupe du monde du Qatar 2022, les vainqueurs de la Copa America 2021 comptant parmi eux Lionel Messi, Angel Di Maria et Lautaro Martinez. Les doubles vainqueurs affronteront l’Arabie saoudite, le Mexique et la Pologne dans le groupe C.

L’Argentine a régulièrement le même problème à chaque Coupe du monde. Trop d’attaquants conduit à un monstre de Frankenstein d’un plan tactique pour accueillir chaque attaquant. Il s’ensuit une collision d’étoiles individuelles, qui se répercute dans toute la cabine d’essayage. Introspectez-vous et répétez.

La préparation de Qatar 2022 a été agréablement différente. L’Argentine arrive en paix, avec de grands espoirs mais de faibles niveaux de pression. Mettre enfin fin à 28 ans d’attente pour un titre majeur avec le scénario de rêve de battre le Brésil, au Brésil, lors de la finale de la Copa America 2021 a vengé deux générations précédentes de joueurs rejetés comme perdants.

De 2004 à 2016, l’Albiceleste a atteint quatre finales de Copa America et une pièce maîtresse de la Coupe du monde – ils les ont tous perdus, chaque défaite plus traumatisante que la précédente.

Le triomphe de l’an dernier a marqué le début d’une nouvelle ère pour l’Argentine – et battre l’Italie, championne d’Europe 3-0 à Wembley à La Finalissima (ci-dessus), a prouvé que ce n’était pas non plus un hasard. Chaque match est devenu une fête avec les fans, comme si cette équipe était les Rolling Stones.

Ils ont aussi un surnom, celui adopté par les joueurs : La Scaloneta, du nom de leur manager.

La maison construite par Lionel Scaloni a commencé avec l’expédition catastrophique Russie 2018. Marchant sur de la glace mince avec des membres du conseil d’administration qui voulaient limiter l’influence de Lionel Messi, Scaloni a d’abord ramené une partie de la vieille garde (Angel Di Maria, Nicolas Otamendi et le retraité Sergio Aguero), puis a convaincu Messi lui-même de continuer.

Scaloni a également parié sur des joueurs non capés, comme Emi Martinez dans les buts, Nahuel Molina – maintenant de l’Atletico Madrid – et Cristian Romero en défense ET Rodrigo de Paul d’Atleti au milieu de terrain central. Tactiquement, Scaloni ne s’accroche à aucun dogme du football. Il passera d’un 4-2-3-1 à un 5-4-1 dans le même match.

Une série record de 35 matchs sans défaite depuis juillet 2019 a laissé certains dire que c’est trop beau pour être vrai, étant donné que l’Argentine a également une force en profondeur et un groupe très gagnable. Après avoir gratté cette démangeaison de trophée de 28 ans, il est maintenant temps d’arracher la croûte aux fantômes de 1986 et de gagner une Coupe du monde.

Équipe d’Argentine pour la Coupe du monde 2022

Équipe d’Argentine pour la Coupe du monde 2022 : la dernière équipe de 26 joueurs

G : Emi Martinez (Aston Villa)

GK : Franco Armani (River Plate)

G : Geronimo Rulli (Villarreal)

Défenseur : Marcos Acuna (Séville)

Défenseur : Juan Foyth (Villarreal)

Défenseur : Lisandro Martinez (Manchester United)

Défenseur : Nicolas Tagliafico (Lyon)

Défenseur : Cristian Romero (Tottenham)

Défenseur : Nicolas Otamendi (Benfica)

Défenseur : Nahuel Molina (Atlético Madrid)

Défenseur : Gonzalo Montiel (Séville)

Défenseur : German Pezzella (Real Betis)

Milieu : Angel Di Maria (Juventus)

Milieu central : Leandro Paredes (Juventus)

MF : Rodrigo De Paul (Atlético Madrid)

MF : Alexis Mac Allister (Brighton)

Milieu : Enzo Fernández (Benfica)

MF : Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

MF : Guido Rodriguez (Real Betis)

AT : Lionel Messi (PSG)

AT : Lautaro Martinez (Inter Milan)

AT : Paulo Dybala (Roma)

AT : Angel Correa (Atlético Madrid)

AT : Julian Alvarez (Manchester City)

AT : Thiago Almada (Atlanta United)

AT : Alejandro Gomez (Séville)

Meilleurs buteurs argentins

Voici les meilleurs buteurs argentins de la Coupe du monde à ce jour :

2 objectifs : Lionel Messi

1 but : Enzo Fernandes

Cartons jaunes argentins

Voici tous les joueurs argentins qui ont reçu un carton jaune pour la Coupe du monde 2022 jusqu’à présent :

1 jaune : Gonzalo Montiel

Entraîneur argentin

Qui est l’entraîneur de l’Argentine pour la Coupe du monde 2022 ?

Lionel Scaloni s’est révélé fondamental. Passant de gardien à manager surprise, l’ancien ailier du Deportivo La Corogne, qui a eu un prêt oubliable à West Ham en 2006, a été ciblé en raison de son manque d’expérience, mais il a entamé une rénovation silencieuse. Il a formé une équipe stable qui a remporté son premier titre majeur depuis 1993.

Joueur vedette de l’Argentine

Qui est le meilleur joueur argentin ?

Pour sa cinquième (et dernière ?) tentative de Coupe du monde, Lionel Messi profite de son temps comme jamais auparavant, ses détracteurs s’évanouissant depuis la victoire en Copa America. Les Argentins rêvaient de gagner à cause de Messi, mais maintenant ils rêvent de gagner pour Messi. Quelle que soit la position, la puce joue toujours 90 minutes – Scaloni veut juste le garder heureux.

Combien de joueurs l’Argentine est-elle autorisée à emmener à la Coupe du monde 2022 ?

Les managers nationaux ont été autorisés à amener 26 joueurs au Championnat d’Europe de l’été dernier pour la première fois lors d’un tournoi majeur, en tant que mesure spéciale introduite en raison de la pandémie de COVID-19 – tandis que la Copa America de l’année dernière, que l’Argentine a remportée, a autorisé des équipes de 28 joueurs.

Il a maintenant été annoncé que des équipes de 26 joueurs reviendront pour la Coupe du monde du Qatar, une extension par rapport aux sélections habituelles de 23 joueurs.