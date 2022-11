Équipe d’Arabie saoudite pour la Coupe du monde 2022 : Hervé Renard annonce l’équipe finale de 26 joueurs

L’équipe d’Arabie saoudite pour la Coupe du monde 2022 a été annoncée, après que le manager Hervé Renard a réduit sa liste provisoire de 32 joueurs aux 26 derniers.

Au cours des dernières années, les Green Falcons ont prouvé que le football saoudien était bien plus que Newcastle United.

L’Arabie saoudite s’est qualifiée pour des Coupes du monde consécutives avec deux matchs à jouer, en tête d’un groupe de troisième tour qui comprenait à la fois le Japon et l’Australie. Avec la Coupe du monde à leurs portes, il y a un optimisme croissant quant à l’équipe d’Hervé Renard qui peut égaler, voire dépasser, son exploit de 1994 en se qualifiant pour les huitièmes de finale – lutter contre le Mexique et la Pologne pour la deuxième place n’est pas un exercice futile.

Pour réussir à la Coupe du monde de Qatar 2022, l’Arabie saoudite devra conserver l’agressivité disciplinée dont elle a fait preuve lors des qualifications. Après des matchs nuls au deuxième tour avec le Yémen et la Palestine au début du mandat de Renard, le passage de l’Arabie saoudite au Qatar a été fort, même si cinq de leurs sept victoires au troisième tour étaient 1-0. Ils ont également remporté les cinq matchs à domicile et battu Oman juste de l’autre côté de la frontière, montrant qu’ils apprécient les conditions du Moyen-Orient.

Plusieurs joueurs clés sont coéquipiers à Al Hilal, notamment les milieux de terrain Salem Al Dawsari, Mohamed Kanno et Salman Al Faraj, et Renard s’est appuyé sur cette familiarité pour créer une unité cohérente. Solide défensivement, l’équipe a gardé six feuilles blanches au troisième tour des qualifications.

Comme dans de nombreux pays d’Asie occidentale, une équipe entièrement nationale manque d’expérience de haut niveau; la Fédération saoudienne a tenté de résoudre ce problème en 2018 en prêtant des joueurs à des clubs espagnols, mais cela n’a pas vraiment fonctionné. Pendant ce temps, Renard ne peut pas décider de son meilleur attaquant, Firas Al Buraikan, 22 ans, se révélant moins efficace en tant que leader solitaire et Saleh Al Shehri apportant de l’expérience mais de l’incohérence.

Équipe d’Arabie saoudite pour la Coupe du monde 2022 : la dernière équipe de 26 joueurs

GK : Mohammed Al-Owais (Al-Hilal)

GK : Mohammed Al-Rubaie (Al-Ahli)

GK : Nawaf Al-Aqidi (Al-Nasr)

Défenseur : Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal)

Défenseur : Mohammed Al-Breik (Al-Hilal)

Défenseur : Ali Al-Bulaihi (Al-Hilal)

DF : Sultan Al-Ghanam (Al-Nasr)

Défenseur : Saud Abdulhamid (Al-Hilal)

DF : Abdulelah Al-Amri (Al-Nasr)

Défenseur : Hassan Tambakti (Al-Shabab)

Défenseur : Abdullah Madu (Al-Nasr)

MF : Salman Al-Faraj (Al-Hilal)

MF : Salem Al-Dawsari (Al-Hilal)

MF : Nawaf Al-Abed (Al-Shabab)

MF : Abdullah Otayf (Al-Hilal)

MF : Hattan Bahebri (Al-Shabab)

MF : Mohamed Kanno (Al-Hilal)

MF : Abdulellah Al-Malki (Al-Hilal)

MF : Sami Al-Najei (Al-Nasr)

MF : Ali Al-Hassan (Al-Nasr)

MF : Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal)

MF : Abdulrahman Al-Aboud (Al-Ittihad)

MF : Riyad Sharahili (Abha)

AT : Firas Al-Buraikan (Al-Fateh)

AT : Saleh Al-Shehri (Al-Hilal)

AT : Haitham Asiri (Al-Ahli)

Meilleurs buteurs d’Arabie Saoudite

1 but : Saleh Alshehri, Salem Aldawsari

Cartons jaunes Arabie Saoudite

1 carton jaune : Salem Aldawsari, Nawaf Alabid, Abdulelah Almalki, Ali Albulayhi, Saud Abdulhamid, Mohammed Alowais

Responsable Arabie Saoudite

Qui est l’entraîneur de l’Arabie saoudite à la Coupe du monde 2022 ?

Hervé Renard est bien considéré et a du pedigree après avoir mené le Maroc à une première Coupe du monde en 20 ans en 2018. Le suave de 54 ans est également le seul entraîneur à avoir remporté la Coupe d’Afrique des Nations avec deux pays différents (Zambie et Côte d’Ivoire). ). Il a pris ce poste à la mi-2019 et a mené une solide campagne de qualification avec une approche tactiquement flexible.

Joueur vedette de l’Arabie Saoudite

Qui est le meilleur joueur saoudien ?

L’ailier hautement décoré Salem Al Dawsari, qui a remporté le titre de MVP de la Ligue des champions de l’AFC 2021 après avoir mené Al Hilal à un deuxième titre continental en trois ans, a passé la majeure partie de sa carrière de joueur avec les géants saoudiens, à l’exception d’un bref prêt à Villarreal. Le joueur de 31 ans a marqué un vainqueur tardif contre l’Égypte lors de la dernière Coupe du monde.

Combien de joueurs l’Arabie saoudite est-elle autorisée à emmener à la Coupe du monde 2022 ?

Les managers nationaux ont été autorisés à amener 26 joueurs au Championnat d’Europe de l’été dernier pour la première fois lors d’un tournoi majeur, en tant que mesure spéciale introduite en raison de la pandémie de COVID-19 – tandis que la Copa America de l’année dernière a autorisé des équipes de 28 joueurs.

Il a maintenant été annoncé que des équipes de 26 joueurs reviendront pour la Coupe du monde du Qatar, une extension des équipes habituelles de 23 joueurs.