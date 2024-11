Équipe d’après-saison de la MLB : Buehler, Edman, Stanton, Lindor et Kwan laissent des traces en octobre

Les stars sont sorties en octobre. Certains ont répondu aux attentes. D’autres sont tombés à plat et ont entraîné leurs équipes avec eux. Notre équipe All-Postseason révèle le secret de la course étonnamment profonde des Mets de New York (leur champ intérieur était excellent), du premier fanion des Yankees de New York en 15 ans (une moitié supérieure productive de l’alignement) et de l’éventuel fanion des Dodgers de Los Angeles. Championnat des World Series (polyvalence et flexibilité du poste de joueur au staff de lanceurs). Poste par poste, ce sont les meilleurs joueurs du mois d’octobre.

Receveur

Aucun autre receveur en séries éliminatoires n’avait un OPS meilleur que 0,678, et au-delà de la puissance fournie par Higashioka, il a également appelé des matchs pour l’équipe des lanceurs avec la plus faible MPM en séries éliminatoires (3,54) de toutes les équipes de la Ligue nationale (de près d’un point). Adley Rutschman des Orioles de Baltimore n’a réussi qu’un seul coup sûr, JT Realmuto des Phillies de Philadelphie n’en a eu aucun et le candidat de la recrue de l’année des Yankees, Austin Wells, a retiré 22 prises. Will Smith a réussi trois circuits pour les Dodgers, mais n’a frappé que 0,143.

Première base

Pete Alonso, Mets

12 pour 44, 4 HR, 10 points produits, 12 buts sur balles, 2 SB, .999 OPS

Nous ne pouvons pas ignorer le fait que le joueur de premier but des Dodgers, Freddie Freeman, était le MVP de la Série mondiale et avait obtenu 13 points produits en séries éliminatoires, mais Freeman était si mauvais dans les premiers tours – un point produit alors qu’il jouait avec une mauvaise cheville – que son OPS en séries éliminatoires était un bon pas élite .810. Le joueur de premier but d’Alonso et des Phillies, Bryce Harper (1,279 OPS), a fourni plus pour son argent à ce poste.

Deuxième but

Gleyber Torres, Yankees

14 pour 58, 10 courses, 2 HR, 10 BB, .745 OPS

Torres s’est appuyé sur sa solide deuxième mi-temps pour offrir beaucoup plus de buts sur balles que de retraits au bâton (7) en séries éliminatoires tout en faisant du bon travail en préparant la table pour les principaux producteurs de points au cœur de l’alignement des Yankees. Avec l’élimination précoce des Astros de Houston (Jose Altuve), des Braves d’Atlanta (Ozzie Albies) et des Phillies (Bryson Stott), ce n’était tout simplement pas de bonnes séries éliminatoires pour les joueurs de deuxième but. (Et franchement, Altuve, Albies et Stott n’ont pas fait grand-chose dans les jeux auxquels ils ont joué.)

Troisième base

Vientos a beaucoup retiré sur prises, mais il a également été l’une des stars des séries éliminatoires avec le deuxième plus grand nombre de circuits en octobre pour les Mets étonnamment compétitifs. José Ramírez des Cleveland Guardians, probablement le joueur de troisième but le plus accompli du match, n’a frappé que 0,229 mais avec suffisamment de buts sur balles (7) et de coups sûrs supplémentaires (5) pour terminer avec un .850 OPS. Le joueur de troisième but des Dodgers, Max Muncy, a réalisé un formidable NLCS (.630 OBP), mais est resté sans coup sûr dans les World Series. Jazz Chisholm Jr. n’a frappé que 0,182 pour les Yankees, mais a mené les séries éliminatoires avec six buts volés.

Arrêt-court

La recrue des Guardians, Brayan Rocchio (.906 OPS), a réussi un appel serré, mais Lindor a livré des moments plus importants. Il s’est retrouvé à égalité au cinquième rang pour le plus grand nombre de points et au septième pour le plus grand nombre de buts sur balles. Il faisait un peu de tout. Le phénomène des Royals de Kansas City, Bobby Witt Jr., a disputé quelques matchs énormes lors de la ronde des wild-cards, mais pas tellement dans la série Division. Lui et Gunnar Henderson des Orioles n’ont pas eu l’impact auquel on aurait pu s’attendre après leurs saisons régulières exceptionnelles.

Champ gauche

Steven Kwan, Gardiens

16 pour 42, 10 courses, 6 BB, 2 SB, .863 OPS

Il est tentant de simplement choisir deux bons défenseurs, mais Kwan a fait ce qu’il fait de mieux pour avoir des séries éliminatoires percutantes. Il a atteint 0,381 avec un pourcentage de base de 0,458 en tant que premier frappeur implacable pour les Guardians. Le frappeur de nettoyage des Dodgers Teoscar Hernández (3 HR, 12 RBI, .769 OPS) et la recrue des Milwaukee Brewers Jackson Chourio (2 HR en trois matchs) ont été les seuls autres joueurs de champ gauche à vraiment faire grand-chose en séries éliminatoires.

Champ central

Hernández a également joué au deuxième et au troisième but, mais il a obtenu la plupart de ses départs sur le terrain central, et franchement, il n’y avait tout simplement pas beaucoup de purs joueurs de champ central qui se sont démarqués ces séries éliminatoires. Michael Harris des Braves et Cedric Mullins des Orioles ont été productifs, mais ils n’ont joué que deux matchs chacun. La recrue des Padres Jackson Merrill et l’ajout commercial des Guardians Lane Thomas méritaient également d’être pris en considération. Aaron Judge, le favori des Yankees pour le titre de MVP, a terminé avec trois circuits, 20 retraits au bâton et un .752 OPS.

Champ droit

Juan Soto, Yankees

16 pour 49, 12 courses, 3 2B, 4 HR, 14 BB, 1.102 OPS

Les candidats All-Postseason ne manquent pas dans le champ droit, mais nous opterons pour Soto pour avoir affiché son jeu offensif complet tout en menant les Yankees à un fanion. N’hésitez pas à être en désaccord, cependant, car le voltigeur droit des Padres, Fernando Tatis Jr., avait un OPS de 1,500 (le plus élevé de tous ceux qui ont joué plus de trois matchs), et le voltigeur droit des Dodgers, Mookie Betts, avait un OPS de ,952 tout en étant à égalité pour la tête des séries éliminatoires. doubles (5) et points produits (16). Nick Castellanos avait un OPS de 1,059 pour les Phillies, Sal Frelick avait un OPS de 1,091 pour les Brewers et Jorge Soler a réussi un circuit et a atteint la base trois fois lors de ses deux matchs pour les Braves.

Frappeur désigné

Stanton n’est pas le candidat MVP de la saison régulière qu’il était à son apogée, mais à 34 ans, le gars a encore une tonne de pouvoir. Il a mené les séries éliminatoires pour les circuits et a terminé à égalité en tête des points produits (y compris un circuit et deux points produits tout en essayant de garder les Yankees en vie lors du cinquième match des World Series). David Fry des Guardians, Kerry Carpenter des Detroit Tigers et Yordan Alvarez des Astros ont également été productifs ces séries éliminatoires. La superstar des Dodgers Shohei Ohtani a réussi trois circuits, mais est également à égalité avec le receveur des Yankees Austin Wells pour le plus grand nombre de retraits au bâton en séries éliminatoires avec 22. Bien sûr, c’est Ohtani et non Stanton qui s’est retrouvé avec un anneau.

Utilitaire

Tommy Edman, Dodgers

20 pour 61, 12 points, 2 HR, 13 points produits, 5 SB

Le leader des coups sûrs en séries éliminatoires y est arrivé en commençant 12 matchs à l’arrêt-court et quatre matchs sur le terrain central. La polyvalence d’Edman s’est avérée essentielle lorsque l’arrêt-court régulier des Dodgers, Miguel Rojas, s’est blessé et que l’équipe a dû déplacer certaines pièces. Les Tigers ont également connu un certain succès en déplaçant des joueurs clés à différents postes (Matt Vierling, Andy Ibañez), mais ce sont les Dodgers qui ont exploité la polyvalence d’Edman, Hernández et Muncy jusqu’au championnat.

Lanceurs partants

Gerrit Cole, Yankees

1-0, 5 G, 29 IP, 22 K, 1,28 FOUET, 2,17 ERA

Le leader des séries éliminatoires en termes de manches lancées avait une MPM de 0,71 dans les World Series et aurait pu garder les Yankees en vie lors du cinquième match sans une cinquième manche brutale (au cours de laquelle, certes, Cole a commis l’une des erreurs défensives). Tout compte fait, cependant, Cole était un bourreau de travail qui a terminé deuxième derrière son coéquipier Carlos Rodón lors des retraits au bâton en séries éliminatoires (Rodon avait 25 K mais une MPM de 5,60).

Tarik Skubal, Tigres

1-1, 3 G, 19 IP, 20 K, 0,79 FOUET, 2,37 ERA

Un mois d’octobre prévisible et dominant pour le lanceur qui pourrait être le meilleur lanceur partant du match aujourd’hui. Skubal a ouvert ces séries éliminatoires avec 17 manches consécutives sans but, une séquence qui s’est terminée lors de la cinquième manche du cinquième match de l’ALDS lorsque Skubal a frappé un frappeur avec les buts chargés avant que Lane Thomas ne frappe un grand chelem qui a essentiellement donné aux Gardiens la série.

Yu Darvish, Padres

1-1, 2 G, 13 2/3 IP, 7 K, 0,66 FOUET, 1,98 ERA

Darvish n’a lancé que deux fois, et l’une d’elles a été une défaite qui a éliminé les Padres des séries éliminatoires, mais il est difficile de mettre cela sur ses épaules. Darvish a limité les coureurs de base ainsi que n’importe qui en séries éliminatoires, et dans ce match incontournable 5 de la série de division, il a disputé 6 2/3 de manches, accordant deux points sur trois coups sûrs et un but sur balles. Les deux points se sont déroulés sur des circuits en solo. Il a été bon lors de ses deux départs, tandis que d’autres partants notables en séries éliminatoires – Jack Flaherty, Yoshinobu Yamamoto, Michael King, Sean Manaea – ont mélangé d’excellentes sorties avec des ratés totaux.

Matthew Boyd, Gardiens

0-0, 3 G, 11 2/3 IP, 14 K, 1,11 FOUET, 0,77 ERA

Certainement le lanceur partant le moins probable de notre équipe All-Postseason, et sans doute le joueur le moins probable, point final. Boyd, 33 ans, n’a pas connu de saison complète et en bonne santé depuis 2019, et il n’a effectué que huit départs en saison régulière. Mais il avait la troisième plus haute probabilité de victoire ajoutée en séries éliminatoires (et la plus élevée parmi les partants). Il a également eu la MPM en séries éliminatoires la plus basse parmi ceux avec au moins 10 manches lancées. Ses chiffres étaient très similaires à ceux du partant des Royals Cole Ragans (10 IP, 1,10 WHIP, 0,90 ERA).

Plus près

Luke Weaver, Yankees

15 1/3 IP, 4 sauvegardes, 16 K, 0,65 WHIP, 1,76 ERA

Douze lanceurs ont lancé au moins 13 manches en séries éliminatoires. Tous étaient partants, à l’exception de Weaver, qui est apparu dans tous les matchs des Yankees sauf deux, a réalisé en moyenne plus d’une manche par match, a mené les séries éliminatoires en termes d’arrêts et a eu le WHIP le plus bas de tous ceux qui ont lancé plus de cinq manches. Weaver a mené les séries éliminatoires dans la probabilité de victoire ajoutée de beaucoup. Le plus proche des Royals, Lucas Erceg (3 arrêts, 3,00 ERA) a terminé deuxième.

Soulageurs

Blake Treinen, Dodgers

9 G, 12 1/3 IP, 2-0, 3 sauvegardes, 18 K, 1,30 WHIP, 2,19 ERA

Treinen n’a réalisé qu’un seul arrêt en saison régulière, mais il est devenu un peu plus proche en séries éliminatoires. Les Dodgers ont essentiellement essayé de le sauver pour la neuvième manche, mais ils ont surtout recherché des opportunités à fort effet de levier, un rôle qui a été couronné par ses courageuses 2 1/3 de manches lors du cinquième match des World Series. Treinen a terminé avec le plus de retraits au bâton de tous. releveur en séries éliminatoires. (Il y avait aussi beaucoup à dire sur les coéquipiers des releveurs des Dodgers, Anthony Banda, Alex Vesia et Evan Phillips, qui ont chacun terminé parmi les 20 premiers en séries éliminatoires. Probabilité de victoire ajoutée).

Cade Smith, gardiens

9 G, 10 IP, 16 K, 2 BB, 0,70 WHIP, 3,60 ERA

Un mauvais match a détruit l’ERA de Smith en séries éliminatoires, mais il avait toujours le deuxième WHIP le plus bas de tous les releveurs avec au moins deux apparitions. La recrue des Guardians n’a accordé que cinq coups sûrs, et trois de ses quatre points ont eu lieu sur un seul coup de Stanton. Sinon, Smith était dominant. Son coéquipier Tim Herrin (1,08 ERA, 1,32 WHIP) a également été très bon. Tout comme le releveur des Yankees Clay Holmes (lancé dans 13 des 14 matchs avec une MPM de 2,25) et les Tigers Beau Brieske et Will Vest (qui ont joué un rôle crucial à Détroit dans un match pour le fanion).

Swingman

Walker Buehler, Dodgers

4 G, 1-1, 1 arrêt, 15 manches, 13 K, 1,13 WHIP, 3,60 ERA

Dix lanceurs différents ont travaillé à la fois comme partants et comme releveurs pendant ces séries éliminatoires, souvent avec beaucoup d’effet. Les Dodgers ont disputé quatre matchs différents avec trois premiers matchs d’ouverture différents, et les Mets (avec David Peterson) et les Tigers (avec Reese Olson) ont connu un certain succès en utilisant des partants hors de l’enclos. Mais l’exemple ultime est celui de Buehler qui a clôturé le cinquième match des World Series. Ses chiffres étaient sans doute assez bons pour faire partie de notre rotation All-Postseason, mais avoir un jour de repos pour obtenir l’arrêt lors de la finale des World Series signifiait que nous devions trouver une place pour Buehler dans notre équipe. Et qui de mieux pour la dernière place de notre liste que le gars qui a lancé le dernier lancer de l’année ?

(Photo de Walker Buehler : Sarah Stier / Getty Images)