Équipe d’Angleterre U21 : Qui sont les joueurs qui représenteront les Young Lions aux Euros de cet été ?

Les U21 d’Angleterre ont été éblouissants à l’Euro en Géorgie cet été et se préparent actuellement à affronter Israël en demi-finale du prestigieux tournoi des jeunes.

Jusqu’à présent, les jeunes ont remporté tous les matchs de la compétition, y compris les quatre matchs de groupe et les quarts de finale, sans encaisser le moindre but en cours de route. L’Allemagne et le Portugal ont été vaincus en huitièmes de finale et Israël, les adversaires de mercredi, ont déjà été balayés en phase de groupes. Ce fut un excellent été pour les tyros jusqu’à ce stade.

Mais qui sont les jeunes Lions jouant sous l’ancien milieu de terrain d’Everton et de l’Irlande Lee Carsley ? Et quels clubs représentent-ils au niveau national ?

QuatreQuatreDeux vous apporte les informations cruciales sur les jeunes stars anglaises.

Qui fait partie de l’équipe d’Angleterre U21 à l’Euro ?

(Crédit image : Getty Images)

Gardiens :

James Trafford (Manchester City)

Josh Griffiths (West Bromwich Albion)

Carl Rushworth (Brighton et Hove Albion)

Défenseurs :

Lévi Colwill (Chelsea)

Taylor Harwood-Bellis (Man City)

Jarrad Branthwaite (Everton)

Charlie Creswell (Leeds United)

Luke Tomas (Leicester City)

Max Aarons (ville de Norwich)

Ben Johnson (West Ham United)

Milieux de terrain :

Oliver Skipp (Tottenham Hotspur)

James Garner (Everton)

Jacob Ramsey (Aston Villa)

Curtis Jones (Liverpool)

Tommy Doyle (Man City)

Morgan Gibbs-White (forêt de Nottingham)

Ange Gomes (Lille)

Cole Palmer (Man City)

Attaquants :

Noni Madueke (Chelsea)

Emile Smith Rowe (Arsenal)

Cameron Archer (Aston Villa)

Anthony Gordon (Newcastle United)

