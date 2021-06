Équipe d’Angleterre : Shaun Wane soutient George Williams pour briller pour l’Angleterre contre les All-Stars des Nations Unies | Nouvelles de la ligue de rugby

Shaun Wane a nommé son équipe provisoire d’Angleterre de 24 hommes pour le choc avec les Nations combinées

Shaun Wane est convaincu que George Williams sera prêt à jouer lorsque l’Angleterre entrera sur le terrain contre les All-Stars du Combined Nations vendredi prochain.

Williams, qui doit revenir au Royaume-Uni samedi, n’a pas joué depuis le match des Canberra Raiders contre Melbourne Storm le mois dernier après sa sortie du club de la LNR et subira un bilan de forme avant qu’une décision finale sur sa participation ne soit prise.

Il s’est cependant maintenu en forme avec ses propres séances d’entraînement et, ayant été en contact régulier avec un joueur qu’il connaît bien depuis ses années à Wigan Warriors, l’entraîneur-chef anglais Wane n’a actuellement aucune inquiétude à l’idée de le placer au Halliwell Jones. Stade.

« Il s’est entraîné, c’est un enfant intelligent et cela ne fait que quatre semaines qu’il n’a pas joué pour la dernière fois », a déclaré Wane. « Il a pris soin de lui et il sait comment je veux jouer, et il s’intégrera vraiment très bien.

« Nous avons Luke Gale là-dedans, nous avons Gareth Widdop pour la Coupe du monde, donc je n’ai aucun stress à propos de la venue de George.

« Je lui ai parlé tous les deux jours et il est bien placé. Je sais qu’il a eu quelques problèmes à quitter Canberra, mais c’est un enfant de Wigan fort d’esprit et il peut surmonter les choses assez rapidement.

« C’est fait et dépoussiéré ; il rentre dans notre grand pays maintenant et il a hâte de rejoindre les gars. »

Williams est rejoint dans l’équipe provisoire de 24 hommes de Wane pour le match contre les All-Stars par Luke Gale et Jonny Lomax en tant qu’options de demi-arrière, bien qu’il n’y ait pas de place pour Gareth Widdop après son récent rappel dans l’équipe de performance d’élite élargie.

L’homme de Warrington Wolves, qui a été en superbe forme en Super League récemment, est toujours dans les pensées de Wane même s’il n’a pas fait la coupe pour le match dans son stade d’origine, qui est en direct. Sports aériens.

« Il était très proche », a déclaré Wane. « C’est un grand joueur, sa forme a été superbe et il fait partie de l’équipe de la Coupe du monde. Il est très proche et je le note très bien. »

L’homme d’acier régnant Paul McShane fait partie des joueurs de l’équipe qui pourraient faire leur révérence pour l’équipe senior d’Angleterre le 25 juin, avec Ash Handley, Mikolaj Oledzki, Toby King, Tom Davies, Jake Wardle et l’ancien international gallois Morgan Knowles. ligne à présenter aussi.

Oledzki est sur le point de devenir le premier joueur né en Pologne à figurer dans la ligue internationale de rugby et l’ancien pilier Wane a été impressionné par ce qu’il a vu de l’attaquant des Leeds Rhinos.

« C’est un bon garçon, il s’est entraîné avec nous, il veut apprendre, il veut s’améliorer, il est compétitif et c’est un bon garçon », a déclaré Wane.

« Il est agréable d’avoir autour de lui et c’est un enfant sympathique, donc ces attributs sont parfaits pour moi.

« Il est fort, il court fort, il a une bonne vitesse dans les jambes et il peut jouer à la manière de l’Angleterre, donc je suis impatient de voir comment il s’en sort. »

L’homologue de Wane, Tim Sheens, devrait révéler son équipe des Nations Unies dimanche, bien qu’il ait déjà été confirmé que l’international britannique d’origine australienne Jackson Hastings sera leur co-capitaine.

Wane et Sheens sont tous deux conscients du fait qu’une série complète de matches de Super League aura également lieu la semaine prochaine, dont trois matchs disputés le même soir que le match de l’Angleterre contre les All-Stars.

Les exigences de la saison nationale signifient que des joueurs comme le talonneur de St Helens James Roby n’ont pas été inclus pour ce que Wane s’attend à être un affrontement intense, le patron anglais étant également actuellement sans ses joueurs basés dans la LNR.

Mais alors que lui et Sheens essaient de s’assurer que pas plus de six joueurs de chaque club sont choisis dans les deux équipes, le joueur de 56 ans s’attend toujours à ce que le match soit un bon test pour lui et ses joueurs alors qu’ils se préparent pour cela. Coupe du monde de l’année.

« Tim a été au pays des clubs et moi aussi, donc je comprends les pressions sur les entraîneurs-chefs et nous essayons de faire de notre mieux pour chaque club sans l’ombre d’un doute », a déclaré Wane.

« Nous avons quelques blessures, mais l’équipe que nous avons formée vendredi sera très forte. Elle sera beaucoup plus forte lorsque nous aurons terminé les joueurs de la LNR, mais ce n’est pas le cas.

« Ce sera un match test la semaine prochaine et pour moi d’entraîner personnellement contre Tim Sheens la semaine prochaine, c’est un moment énorme pour moi dans ma carrière d’entraîneur. »