Équipe d’Angleterre selon la rumeur: Phil Foden abandonné alors que Gareth Southgate opte pour le retour à quatre

Selon la rumeur, une équipe d’Angleterre a fuité en ligne, Gareth Southgate semblant prendre des décisions de sélection audacieuses pour le match d’ouverture des Trois Lions avec l’Iran.

L’équipe est dans une ornière ces derniers temps, après avoir été reléguée de la Ligue des Nations en septembre – et l’Angleterre devait jouer avec trois à l’arrière, étant donné qu’elle l’a fait lors de la défaite et du match nul contre l’Italie et l’Allemagne respectivement lors de leurs deux derniers matchs. jeux compétitifs.

Mais Southgate a choisi de rester positif quant à la “forme” de l’équipe, déclarant hier à la BBC que ces matchs – ainsi que les performances désastreuses de la Ligue des Nations plus tôt cet été – étaient “il y a des mois”. Maintenant, il semble qu’il ait choisi de jouer un 4-3-3 alors que l’Angleterre cherche à se tailler un adversaire défensif en Iran pour son premier test de la Coupe du monde 2022.

La rumeur de l’équipe d’Angleterre contre l’Iran

La rumeur dit que l’équipe d’Angleterre contre l’Iran pour l’ouverture de la Coupe du monde 2022 (Crédit image : futur)

Bien que les rumeurs jusqu’à présent sur les réseaux sociaux ne soient pas fondées, il y a beaucoup de discussions selon lesquelles Southgate optera pour un XI à l’esprit d’attaque de l’équipe de 26 hommes à sa disposition.

Le manager anglais a souvent choisi un milieu de terrain deux de Declan Rice avec un autre joueur – Kalvin Phillips à l’Euro 2020 – et devait associer le capitaine de West Ham United à l’adolescent du Borussia Dortmund Jude Bellingham. Maintenant, cependant, il semble que Southgate pourrait bien choisir Rice comme milieu de terrain le plus profond dans un 4-3-3 avec Mason Mount et Bellingham de chaque côté en tant que n ° 8.

Kieran Trippier obtient le feu vert à l’arrière droit, avec Kyle Walker qui lutte toujours pour sa forme physique après une mise à pied. L’une des raisons pour lesquelles Southgate pourrait choisir un arrière quatre pourrait être l’absence de l’homme de Manchester City, auquel il est resté fidèle en tant que manager.

Kieran Trippier obtient le feu vert à l’arrière droit, selon les rumeurs (Crédit image : Getty Images)

Ailleurs dans l’équipe, l’ailier en forme d’Arsenal, Bukayo Saka, semble commencer à droite, la star de Manchester City, Phil Foden, étant reléguée sur le banc. Saka, selon beaucoup, a mieux performé sous un maillot anglais.

L’Angleterre affronte l’Iran à 13h en Coupe du monde.