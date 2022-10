Équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde: Jamie Carragher dit que Jude Bellingham est une figure centrale, James Maddison une option générique et évalue l’impact des blessures de Reece James et Kyle Walker | Nouvelles du football

Jamie Carragher dit que Jude Bellingham doit commencer pour l’Angleterre à la Coupe du monde – et Gareth Southgate doit envisager de passer à 4-3-3 pour tirer le meilleur parti du milieu de terrain.

Le joueur de 19 ans continue de se renforcer avec le Borussia Dortmund, avec huit buts en 17 apparitions à son actif cette saison.

Alors qu’il est certain de faire partie de l’équipe du patron de l’Angleterre Southgate pour la Coupe du monde lors de sa soumission le 14 décembre, Carragher affirme que l’adolescent doit désormais jouer un rôle central au Qatar.

“C’est un type de joueur différent”, a déclaré Carragher dans une édition spéciale du classement de la Coupe du monde Sky Sports England.

“Il vous ramène à un joueur de type Steven Gerrard, qui va aller de l’avant et compléter l’attaque, créer des occasions et marquer des buts.

“Ce à quoi il vous fait penser, c’est que l’Angleterre joue 4-3-3 beaucoup plus que trois à l’arrière. Quand l’Angleterre joue à trois à l’arrière, elle joue contre deux joueurs du milieu de terrain et je ne pense pas que ce soit son jeu.

“C’est presque Declan Rice et un autre et Jude Bellingham est à ce stade où il doit jouer. Certes, ses performances au cours des derniers internationaux, dans la Ligue des Nations, le méritent.

“Il est plus un milieu de terrain offensif qu’un milieu de terrain assis. Pourrait-il jouer au milieu de terrain central? Bien sûr qu’il le pourrait. Et si vous jouez à trois, Bellingham peut aller de l’avant et vous avez toujours la défense à trois. , plus Declan Rice – quatre joueurs derrière le ballon – et peut-être aussi l’un des arrières latéraux.

“Mais dans un monde idéal, la façon dont il joue pour le Borussia Dortmund est dans un 4-3-3 et il est l’un des No8 offensifs. C’est lui à son meilleur.”

Si Southgate se tourne vers sa configuration préférée à trois pendant le tournoi, les blessures de Kyle Walker et Reece James seront mises en évidence.

Les deux joueurs doutent beaucoup d’aller au Qatar, Walker se remettant d’une opération à l’aine et James souffrant d’un problème au genou. Ils ont chacun publié des déclarations déterminées suggérant qu’ils ont l’intention de courir contre la montre pour arriver dans l’avion.

Cependant, Carragher a averti que d’après sa propre expérience de jouer dans des tournois majeurs avec l’Angleterre, prendre des joueurs qui ne sont pas en pleine forme fonctionne rarement.

“Ce n’étaient pas seulement des joueurs qui allaient être dans l’équipe. Ils allaient être dans l’équipe”, a déclaré Carragher à propos de l’importance des blessures de Walker et James.

“Si l’Angleterre était restée avec les trois arrières, Walker aurait été l’arrière central droit et James aurait été l’arrière droit. Ils étaient partants pour l’Angleterre et cela en fait un coup plus dur pour Gareth Southgate.

“Mon souvenir des équipes dans lesquelles j’étais impliqué, des joueurs qui sont entrés dans le tournoi blessés, il y avait l’idée de les remettre en forme tout au long du tournoi.

“Wayne Rooney et David Beckham étaient deux joueurs, [where] 99% d’entre nous auraient fait exactement la même chose que les managers de l’époque, en essayant de les intégrer dans l’équipe parce qu’ils étaient si importants. L’un était le capitaine, l’autre était le meilleur joueur.

“Cela n’a jamais fonctionné pour eux et cela n’a jamais fonctionné pour l’Angleterre dans ces tournois, avec des joueurs blessés. Je serais très réticent à prendre trop de gens dans cette situation.

“Il y a toujours quelqu’un sur qui vous pouvez tenter votre chance, l’équipe compte maintenant 26 également, ce qui signifie que vous pouvez prendre quelques jokers avec quelqu’un qui n’est pas en pleine forme. Mais avec deux dans la même position, il serait difficile de prendre le deux d’entre eux s’ils ne sont pas à 100 % en forme.”

Le point de vue de Southgate sur ces blessures et combien il est prêt à parier sur la forme physique de Walker et James – s’ils se mettent en position de concourir pour une place dans l’équipe – aura également un impact sur Trent Alexander-Arnold.

Le défenseur de Liverpool a été largement en disgrâce pendant le mandat de Southgate – et Carragher pense qu’il sera encore très difficile pour Alexander-Arnold d’entrer dans le onze de départ, même si Walker et James manquent.

“La situation de Trent est aidée par les blessures de Kyle Walker et Reece James et si ces deux joueurs sont absents, il est un cert pour aller dans l’équipe – mais je pense toujours qu’il aura beaucoup de mal à entrer dans l’équipe”, a déclaré Carragher. .

“Je pense que Kieran Trippier serait devant lui aux yeux de Southgate. Si vous prenez l’un de Walker et James, il y a encore assez de place pour que Trent y aille, mais si ces joueurs se sont miraculeusement mis en forme ou si Southgate voulait tenter sa chance ou risquer avec leur forme physique, il peut être difficile pour Trent de faire partie de l’équipe.

“Je ne le vois pas faire partie de l’équipe si Trippier reste en forme, donc tout dépend de la façon dont Southgate voit ces blessures.”

Échelle de la Coupe du monde : Calvert-Lewin de retour dans la course ; Le blanc en hausse

Ce fut une autre bonne semaine pour Jude Bellingham (en hausse d’une place), qui a marqué trois fois en deux matchs, et il se hisse à la quatrième place du classement de la Coupe du monde Sky Sports England. Kieran Trippeur (huitième) a également gagné quelques places, tout comme son compatriote arrière Luc Shaw (13e), l’arrière latéral de Man Utd préparant l’égalisation tardive de Casemiro à Chelsea samedi.

Cependant, c’est plus bas dans l’échelle, là où les joueurs marginaux se disputent l’inclusion, que les mouvements significatifs ont vraiment eu lieu.

Ben Blanc (en hausse de deux places à la 20e) a renforcé sa main avec une passe décisive pour Arsenal à Southampton, tandis que Ivan Toney (jusqu’à 22e), Marcus Rashford (jusqu’à un jusqu’au 24), et Callum Wilson (jusqu’à 1 à 25e) étaient en hausse dans la course pour être de Harry Kane sauvegarde.

Dominic Calvert-Lewin est également très présent dans ce concours. Il a bondi de huit places à la 32e place, l’attaquant d’Everton en pleine forme plaidant pour son inclusion dans l’équipe de Gareth Southgate avec un but bien marqué contre Crystal Palace. Ce fut un week-end moins productif pour Tammy Abraham (en baisse de huit à 35e), qui en est maintenant à huit matchs sans but après avoir tiré un autre blanc lors de la défaite de la Roma contre Naples.

Autre part, James Madison a bondi de quatre places à la 29e place et n’est qu’à quelques places de la limite de l’équipe après avoir porté son total à six buts et deux passes décisives en Premier League cette saison.

Trente Alexandre-Arnold a obtenu 90 minutes à son actif contre West Ham mercredi dernier après son récent problème à la cheville – mais son ascension au classement est davantage due au pronostic de la blessure de Reece James, l’arrière droit de Liverpool remontant la file d’attente dans ce département.

Les nouvelles sont mitigées à Crystal Palace, où le défenseur Marc Guéhi (moins de 10, 39e) sort du cadre après la défaite 3-0 de son équipe à Everton, mais avant-gardiste Ebe Eze (nouvelle entrée, 40e) a montré ce qu’il pouvait apporter avec un joli but lors de leur victoire en milieu de semaine contre les Wolves.