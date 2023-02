L’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde féminine 2023 commence à prendre forme, la manager Sarina Wiegman annonçant les 26 dernières joueuses prêtes à défendre leur titre à la Coupe Arnold Clark en février.

Vainqueur de l’édition inaugurale du tournoi en 2022, l’Angleterre devra affronter la Corée du Sud, l’Italie et la Belgique dans leurs trois matches de groupe pour remporter le trophée.

Après avoir remporté l’Euro 2022 et confirmé confortablement sa participation à la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande plus tard cette année avec un maximum de points lors de ses dix matchs de qualification, l’Angleterre cherche à ajouter un peu plus de confiance à l’équipe en ramassant de l’argenterie. mois.

La capitaine Leah Williamson et Fran Kirby de Chelsea reviennent dans l’équipe, après que des blessures les aient empêchés de faire partie de la dernière équipe, tandis que la gardienne d’Everton Emily Ramsey cherche à remporter sa première sélection – la seule débutante parmi les 26.

L’équipe féminine d’Angleterre affrontera d’abord la Corée du Sud au Stadium MK le jeudi 16 février, avant de se rendre à la CBS Arena de Coventry pour affronter l’Italie trois jours plus tard. Leur dernier match aura lieu contre la Belgique à Ashton Gate le mercredi 22 février, où Leah Williamson espère remporter la deuxième Coupe Arnold Clark de sa carrière.

Équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde féminine 2023 : l’équipe annoncée pour la Coupe Arnold Clark

G : Mary Earps (Manchester United)

GK : Sandy MacIver (Manchester City)

G K : Ellie Roebuck (Manchester City)

GK : Emily Ramsey (Everton)

Défenseur : Millie Bright (Chelsea)

Défenseur : Lucy Bronze (Barcelone)

Défenseur : Jess Carter (Chelsea)

Défenseur : Niamh Charles (Chelsea)

Défenseur : Rachel Daly (Aston Villa)

Défenseur : Alex Greenwood (Manchester City)

Défenseur : Maya Le Tissier (Manchester United)

Défenseur : Leah Williamson (Arsenal)

DF : Lotte Wubben-Moy (Arsenal)

MF : Laura Coombs (Liverpool)

MF : Fran Kirby (Chelsea)

MF : Georgia Stanway (Bayern Munich)

MF : Ella Toone (Manchester United)

MF : Keira Walsh (Barcelone)

MF : Katie Zelem (Manchester United)

AT : Lauren Hemp (Manchester City)

AT : Lauren James (Chelsea)

AT : Chloe Kelly (Manchester City)

AT : Jessica Park (Everton)

AT : Katie Robinson (Brighton)

AT : Alessia Russo (Manchester United)

AH : Saumon ébène (Houston Dash)

Entraîneur d’Angleterre

Qui est l’entraîneur de l’Angleterre pour la Coupe du monde féminine 2023 ?

Sarina Wiegman devrait diriger l’équipe féminine d’Angleterre à la Coupe du monde féminine, un an seulement après avoir guidé la nation vers la victoire aux Championnats d’Europe à Wembley contre l’Allemagne.

Spectaculairement, la Néerlandaise n’a pas encore goûté à la défaite lors de ses 26 matchs en tant que manager de l’Angleterre, en remportant 22 et n’en faisant que quatre.

Wiegman a réussi la Coupe du monde féminine en 2019, atteignant la finale avec les Pays-Bas mais s’inclinant 2-0 contre les États-Unis à Lyon.

Quand l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde féminine 2023 sera-t-elle annoncée ?

Avec le coup d’envoi de la Coupe du monde féminine le 20 juillet à Auckland, la Nouvelle-Zélande affrontant la Norvège pour l’ouverture du tournoi. En conséquence, l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde féminine 2023 sera probablement annoncée quelques semaines à l’avance, mais après que la Super League féminine aura disputé son dernier tour de matches le 28 mai.

Combien de joueurs l’Angleterre est-elle autorisée à emmener à la Coupe du monde 2023 ?

Alors que la Coupe du monde masculine au Qatar, les Championnats d’Europe masculins en 2021 et les Euros féminins l’été dernier avaient tous des équipes de 26 joueuses, la FIFA a rejeté les appels à la Coupe du monde féminine 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande pour garder une liste de 26 joueuses disponibles pour équipes.

Par conséquent, Sarina Wiegman devra réduire son effectif à 23 joueuses pour la Coupe du monde féminine 2023.