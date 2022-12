Équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde 2022: l’équipe de Gareth Southgate devrait affronter la France en quarts de finale samedi

L’Angleterre s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 grâce à une victoire retentissante 3-0 sur le Sénégal, champion d’Afrique en titre, en huitièmes de finale.

Les Three Lions sont les meilleurs buteurs du Qatar, avec 12 buts en quatre matches jusqu’à présent. Cela a été aidé, en partie, par le martèlement 6-2 de l’Iran lors de son match d’ouverture, mais l’équipe de Gareth Southgate a vraiment l’air plus offensive que lors des tournois récents. Une configuration 4-3-3 plus ballante pour les matchs d’ouverture de la compétition a été bien accueillie par la base de fans, bien qu’un passage à un arrière-trois reste une option contre les meilleures équipes.

Southgate a l’embarras d’attaquer les richesses à sa disposition et a été désireux d’en laisser autant que possible sans laisse. Bukayo Saka et Marcus Rashford ont ouvert la voie, avec trois buts chacun, mais six autres joueurs ont trouvé le fond des filets : Harry Kane, Raheem Sterling, Jack Grealish, Phil Foden, Jordan Henderson et Jude Bellingham. Ce dernier, qui n’a encore que 19 ans, a été le jeune joueur hors pair du Qatar.

Pourtant, tout n’a pas été simple pour l’Angleterre, qui a perdu Ben White et Raheem Sterling pour des raisons personnelles pendant le tournoi. Un match nul avec les États-Unis a également mis en évidence leur manque de pointe occasionnel et, comme c’est toujours le cas avec l’Angleterre, les fans ne sont jamais loin de se retourner contre l’équipe et l’entraîneur.

Ils affrontent la France en quart de finale : sans doute leur test le plus difficile depuis l’Italie en finale de l’Euro 2020. Ils ont perdu ce match, pourtant l’équipe actuelle semble bien plus forte en qualité et en profondeur.

L’équipe d’Angleterre

Équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde 2022 : L’équipe de 26 joueurs pour le Qatar

GK : Jordan Pickford

GK : Nick Pope

GK : Aaron Ramsdale

Défenseur : Trent Alexander-Arnold

Défenseur : Conor Coady

DF : Eric Dier

Défenseur : Harry Maguire

Défenseur : Luke Shaw

Défenseur : John Stones

Défenseur : Kieran Trippier

Défenseur : Kyle Walker

Défenseur : Ben White

MF : Jude Bellingham

MF : Conor Gallagher

MF : Jordan Henderson

MF : monture Mason

MF : Kalvin Phillips

MF : Declan Rice

AT : Phil Foden

ATT : Jack Grealish

ATT : Harry Kane

AT : James Maddison

AT : Marcus Rashford

AT : Bukayo Saka

AT : Raheem Sterling

AT : Callum Wilson

Meilleurs buteurs de la Coupe du monde d’Angleterre 2022

3 buts : Bukayo Saka, Marcus Rashford

1 but : Harry Kane, Jude Bellingham, Raheem Sterling, Jack Grealish, Phil Foden, Jordan Henderson

Cartons jaunes Angleterre Coupe du monde 2022

Tous les cartons jaunes de la Coupe du monde 2022 ont été effacés après les 16 derniers, donc l’Angleterre n’a actuellement aucun joueur suspendu.

Numéros de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde 2022

1. Jordan Pickford

2. Kyle Walker

3. Luke Shaw

4. Riz Declan

5. Pierres John

6. Harry Maguire

7. Jack Greish

8. Jordan Henderson

9. Harry Kane

10. Rahim Sterling

11. Marcus Rashford

12. Kieran Trippier

13. Nick Pape

14. Kalvin Philips

15. Éric Dier

16. Conor Coody

17. Bukayo Saka

18. Trent Alexandre-Arnold

19. Monture de maçon

20. Phil Foden

21. Ben Blanc

22. Jude Bellingham

23. Aaron Ramsdale

24. Callum Wilson

25. James Maddison

26. Conor Gallagher

Entraîneur de l’Angleterre : Gareth Southgate

Gareth Southgate, sélectionneur de l’Angleterre (Crédit image : Getty)

Peu ont fait “le travail impossible” avec la grâce de Gareth Southgate. Pourtant, l’icône de la mode improbable préfère le pragmatisme à l’éclat individuel et, en tant que tel, son sens tactique est plus que jamais surveillé après des défaites douces et évitables à Russie 2018 et à l’Euro 2020 – sans parler de l’horrible relégation de la Ligue des Nations cet été.

joueur star de l’Angleterre

Harry Kane

Le capitaine anglais Harry Kane lors du match contre l’Italie en septembre (Crédit image : Massimo Insabato/Archivio Massimo Insabato/Mondadori Portfolio via Getty Images)