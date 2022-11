Équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde 2022: Gareth Southgate nomme sa dernière équipe de 26 joueurs pour le Qatar

L’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde 2022 a été nommée – avec quelques surprises dans la liste des 26 joueurs.

Nous repartons. La première saison en 2018 a vu l’ascension de l’équipe d’Angleterre la plus sympathique depuis une génération, puis la saison deux de l’été dernier s’est terminée par un inévitable larmoyant. La Coupe du monde 2022 conclut la trilogie Gareth Southgate – la taquinerie a été largement triomphante, mais la révélation se transformera-t-elle en tragédie ?

Les personnages principaux sont gravés dans le marbre. L’attaquant Everyman Harry Kane est toujours le leader de la ligne d’acier, aux côtés de son acolyte rapide Raheem Sterling qui a fait taire ses détracteurs lors de l’Euro 2020. Le casting de soutien de Bukayo Saka,

Phil Foden, Jude Bellingham, Reece James et Mason Mount se sont bien développés, tandis que Declan Rice est désormais considéré comme l’un des milieux de terrain dynamiques les plus remarquables d’Europe.

Dans le rôle de Mickey Rourke “faded glamour”, Harry Maguire, John Stones et Jordans Pickford et Henderson sont apparemment à l’épreuve du monde : des matches pour l’Angleterre malgré un flux de fortunes au niveau des clubs. L’augmentation à 26 places d’équipe peut être un rêve pour les collectionneurs de livres d’autocollants, mais ce n’est toujours pas suffisant pour la profondeur bombée des Trois Lions.

Comment les temps changent – ​​notamment en marge, avec Super Southgate à son plus désarmant lorsqu’il cherche à terminer un arc de rédemption. Autrefois la punchline des publicités de Pizza Hut et la quintessence de l’échec sur la scène internationale, il a transformé l’identité de sa nation en sa propre image effacée. Il s’agit d’une équipe d’Angleterre définie non pas par ses quasi-accidents, mais par la façon dont elle rebondit. L’Angleterre a généralement réagi superbement à la défaite sous Southgate.

Mais la Ligue des Nations jette une ombre noire. Les sinistres résultats de juin ont été mis sur le compte de la fatigue, mais la défaite molle contre l’Italie et le match nul contre l’Allemagne – malgré un retour passionnant – ont prolongé la série sans victoire des Trois Lions à six matchs, leur plus long depuis 1993. cycle qui s’achève douloureusement.

Le succès estival des Lionnes s’est construit sur un entraîneur de classe mondiale qui a choisi un onze avant-gardiste résolu à attaquer. Saka, Foden, Mount et Jack Grealish seront-ils jamais déchaînés ensemble ?

Pour la première fois peut-être, le fardeau de livrer un blockbuster pèse lourdement sur Southgate. D’abord les demi-finalistes, puis les finalistes – il est temps de faire mieux. L’Angleterre attend.

L’équipe d’Angleterre

Équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde 2022 : L’équipe de 26 joueurs pour le Qatar

GK : Jordan Pickford

GK : Nick Pope

GK : Aaron Ramsdale

Défenseur : Trent Alexander-Arnold

Défenseur : Conor Coady

DF : Eric Dier

Défenseur : Harry Maguire

Défenseur : Luke Shaw

Défenseur : John Stones

Défenseur : Kieran Trippier

Défenseur : Kyle Walker

Défenseur : Ben White

MF : Jude Bellingham

MF : Conor Gallagher

MF : Jordan Henderson

MF : monture Mason

MF : Kalvin Phillips

MF : Declan Rice

AT : Phil Foden

ATT : Jack Grealish

ATT : Harry Kane

AT : James Maddison

AT : Marcus Rashford

AT : Bukayo Saka

AT : Raheem Sterling

AT : Callum Wilson

Entraîneur de l’Angleterre : Gareth Southgate

Peu ont fait “le travail impossible” avec la grâce de Gareth Southgate. Pourtant, l’icône de la mode improbable préfère le pragmatisme à l’éclat individuel et, en tant que tel, son sens tactique est plus que jamais surveillé après des défaites douces et évitables à Russie 2018 et à l’Euro 2020 – sans parler de l’horrible relégation de la Ligue des Nations cet été.

joueur star de l’Angleterre

Harry Kane

