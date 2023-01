Équipe d’Angleterre des Six Nations: Owen Farrell et Marcus Smith dans l’équipe d’Angleterre des Six Nations mais aucun capitaine nommé | Actualités du rugby à XV

Owen Farrell et Marcus Smith figureront tous les deux aux côtés de Borthwick

Steve Borthwick a nommé Owen Farrell et Marcus Smith dans son équipe pour les Six Nations, Billy Vunipola, Jack Nowell et Jonny May étant absents.

Bien que Farrell fasse partie de l’équipe de 36 joueurs de Borthwick, il n’a pas été nommé capitaine, l’entraîneur-chef de la nouvelle Angleterre ayant choisi de ne pas nommer de leader pour son équipe pour le moment.

Courtney Lawes revient dans l’équipe après une blessure et il y a également des retours dans la configuration anglaise pour Dan Cole, Ben Curry, Alex Dombrandt et Nick Isiekwe et soutient Elliot Daly, Dan Kelly, Max Malins et Joe Marchant.

Borthwick a également appelé Fin Smith des Northampton Saints, qui est l’un des cinq joueurs non plafonnés de l’équipe aux côtés d’Ollie Hassell-Collins, George McGuigan, Cadan Murley et Jack Walker.

Lors de l’annonce de l’équipe, Borthwick a déclaré: “C’est une équipe passionnante, avec un mélange d’expérience des Six Nations et de jeunes talents, et comprend des joueurs qui sont en excellente forme en Premiership.

“Nous attendons tous avec impatience les défis des Six Nations et nous aborderons ce grand tournoi avec un esprit de courage et d’engagement total.

“Je sais que les joueurs ont hâte de revenir à Twickenham et de donner à nos fans une performance dont ils peuvent être fiers.

“Le travail acharné pour le match contre l’Ecosse commence maintenant.”

vs Ecosse – Samedi 4 février (Twickenham)

vs Italie – Dimanche 12 février (Twickenham)

vs Pays de Galles – Samedi 25 février (Cardiff)

vs France – Samedi 11 mars (Twickenham)

vs Irlande – Samedi 18 mars (Dublin)

Les Six Nations marquent le début de l’ère Steve Borthwick avec l’ancien chef de Leicester succédant au limogé Eddie Jones en tant qu’entraîneur-chef.

L’Angleterre entame sa campagne des Six Nations à domicile contre l’Ecosse le samedi 4 février, avant de retourner à Twickenham le week-end suivant pour affronter l’Italie (dimanche 12 février).

L’équipe de Borthwick se rendra ensuite au Pays de Galles (samedi 25 février) et accueillera la France (samedi 11 mars) avant de conclure la compétition par un déplacement en Irlande (samedi 18 mars).

ATTAQUANTS

Ollie Chessum (Tigres de Leicester, 5 sélections)

Dan Cole (Tigres de Leicester, 95 sélections)

Ben Curry (Sale Sharks, 1 sélection)

Alex Dombrandt (Arlequins, 9 sélections)

Ben Earl (Saracens, 13 sélections)

Ellis Genge (Bristol Bears, 43 sélections)

Jamie George (Saracens, 72 sélections)

Joe Heyes (Tigres de Leicester, 7 sélections)

Jonny Hill (Sale Sharks, 19 sélections)

Nick Isiekwe (Saracens, 8 sélections)

Maro Itoje (Saracens, 62 sélections)

Courtney Lawes (Northampton Saints, 96 sélections)

Lewis Ludlam (Northampton Saints, 14 sélections)

George McGuigan ( Gloucester Rugby , non plafonné)

Bevan Rodd (Sale Sharks, 2 sélections)

Sam Simmonds (Exeter Chiefs, 18 sélections)

Kyle Sinckler (Bristol Bears, 56 sélections)

Mako Vunipola (Saracens, 74 sélections)

Jack Walker (Arlequins, non plafonné)

Jack Willis (Toulouse, 6 sélections)

DOS

Elliot Daly (Saracens, 57 sélections)

Owen Farrell (Saracens, 101 sélections)

Tommy Freeman (Northampton Saints, 3 sélections)

Ollie Hassell-Collins (Irlandais de Londres, non plafonné)

Dan Kelly (Tigres de Leicester, 1 sélection)

Max Malins (Saracens, 14 sélections)

Joe Marchant (Arlequins, 13 sélections)

Alex Mitchell (Northampton Saints, 1 sélection)

Cadan Murley (Arlequins, non coiffé)

Henry Slade (Exeter Chiefs, 52 sélections)

Fin Smith (Northampton Saints, non plafonné)

Marcus Smith (Arlequins, 17 sélections)

Freddie Steward (Tigres de Leicester, 17 sélections)

Manu Tuilagi (Sale Sharks, 50 sélections)

Jack van Poortvliet (Tigres de Leicester, 7 sélections)

Ben Youngs (Tigres de Leicester, 121 sélections)

Plus à venir…

