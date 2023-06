Équipe d’Allemagne pour la Coupe du monde féminine 2023 : l’équipe provisoire de 28 joueuses est annoncée

L’équipe d’Allemagne pour la Coupe du monde féminine 2023 aura une grosse pression sur l’épaule car l’équipe nationale allemande est l’une des plus titrées de l’histoire du football féminin. Ils ont déjà remporté la Coupe du monde à deux reprises, en 2003 et 2007, mais ils n’ont pas montré le même type de domination ces dernières années.

Cependant, leur parcours vers la finale de l’Euro 2022 a suggéré que cette équipe pourrait être sur le chemin du retour vers le sommet. Malgré sa défaite face à l’Angleterre dans le temps supplémentaire, l’Allemagne a montré que sa génération actuelle de joueurs peut rivaliser avec les meilleurs.

La manager Martina Voss-Tecklenberg a supervisé un peu la relève de la garde, avec un certain nombre de jeunes joueurs. Lena Oberdorf, 21 ans à Wolfsburg, est considérée comme l’une des meilleures milieu de terrain défensif au monde. Jule Brand et Klara Bühl, respectivement âgées de 20 et 22 ans, font également partie des ailières les plus menaçantes du football féminin.

Avec l’arrivée de ces jeunes, une partie de la vieille garde passe également à autre chose. Dzsenifer Marozsan a récemment annoncé sa retraite du football international, citant son bilan de blessures comme ayant influencé sa décision de se retirer de l’équipe nationale.

L’Allemagne sera toutefois stimulée par le retour de la milieu de terrain de Chelsea Melanie Leupolz, qui a raté l’Euro en raison d’un congé pour avoir son premier enfant.

Ils ont également l’un des meilleurs pools de gardiens de but au monde avec Merle Frohms et Ann-Katrin Berger jouant à un très haut niveau. Si haut en fait que Maria Luisa Grohs n’a même pas fait partie de l’équipe provisoire, bien qu’elle soit la gardienne de premier choix d’une équipe du Bayern Munich qui n’a concédé que huit buts en Bundesliga la saison dernière.

Frohms et Berger ont joué un rôle crucial pour l’Allemagne lors de leur récent match amical contre les Pays-Bas. Leurs arrêts spectaculaires ont permis à l’Allemagne de conserver son avance d’un but, fournie par Sydney Lohmann.

Berger n’a cependant pas pu répéter son exploit contre le Brésil, qui a battu l’Allemagne 2-1 quelques jours seulement après avoir perdu la Finalissima aux tirs au but contre l’Angleterre. Jule Brand a obtenu une consolation tardive pour l’Allemagne.

Le résultat signifie que l’Allemagne n’a remporté qu’un seul de ses quatre derniers matches internationaux.

L’Allemagne est dans le groupe H de la Coupe du monde avec le Maroc, la Colombie et la Corée du Sud, son premier match de Coupe du monde est contre le Maroc le 24 juillet et ci-dessous se trouve son équipe provisoire de 28 joueurs pour la Coupe du monde, annoncée en mai.

Équipe d’Allemagne pour la Coupe du monde féminine 2023

Équipe d’Allemagne pour la Coupe du monde féminine 2023 : Équipe provisoire

GK : Stina Johannes (Eintracht Francfort)

G : Ena Mahmutovic (Duisberg)

G : Ann-Katrin Berger (Chelsea)

GK : Merle Frohms (Wolfsburg)

Défenseur : Marina Hegering (Wolfsbourg)

Défenseur : Kathrin Hendrich (Wolfsburg)

Défenseur : Sophia Kleinherne (Eintracht Francfort)

Défenseur : Felicitas Rauch (Wolfsbourg)

Défenseur : Sara Doorsoun (Eintracht Francfort)

Défenseur : Sjoeke Nüsken (Eintracht Francfort)

Défenseur : Carolin Simon (Bayern Munich)

MF : Paulina Krumbiegel (Hoffenheim)

Défenseur : Sarai Linder (Hoffenheim)

MF : Sara Dabritz (Lyon)

MF : Lena Lattwein (Wolfsburg)

MF : Mélanie Leupolz (Chelsea)

MF : Lena Oberdorf (Wolfsbourg)

MF : Lina Magull (Bayern Munich)

MF : Chantal Hagel (Hoffenheim)

MF : Svenja Huth (Wolfsbourg)

AT : Sydney Lohmann (Bayern Munich)

AT : Jule Brand (Wolfsburg)

AT : Lea Schüller (Bayern Munich)

AT : Alexandra Popp (Wolfsburg)

AT : Laura Freigang (Eintracht Francfort)

AT : Tabea Waßmuth (Wolfsburg)

AT : Klara Bühl (Bayern Munich)

AT : Nicole Anyomi (Eintracht Francfort)

Responsable Allemagne

Qui est l’entraîneur de l’équipe féminine d’Allemagne ?

Martina Voss-Tecklenberg a été nommée sélectionneuse de l’Allemagne avant la Coupe du monde 2019. Auparavant, elle avait été entraîneure de l’équipe nationale suisse pendant six ans. Sous Voss-Tecklenberg, l’Allemagne a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde et la finale de l’Euro 2022.

Quand l’équipe d’Allemagne sera-t-elle annoncée ?

L’équipe de 28 personnes devra être réduite à 23 joueurs d’ici la date limite de la FIFA du 9 juillet.

Combien de joueurs l’Allemagne est-elle autorisée à emmener à la Coupe du monde 2023 ?

Bien que Martina Voss-Tecklenberg ait récemment sélectionné des équipes assez importantes, elle sera obligée de la réduire, avec seulement 23 joueurs autorisés à être sélectionnés pour la Coupe du monde. Certains pays ont demandé des équipes plus importantes, mais la FIFA a insisté sur le fait que seuls 23 joueurs seront autorisés.