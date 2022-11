Équipe d’Allemagne pour la Coupe du monde 2022 et aperçu: la dernière équipe de Hansi Flick pour le Qatar

L’équipe d’Allemagne pour la Coupe du monde 2022 montre qu’elle est à nouveau de véritables challengers, même si les dernières années de Jogi Löw ne sont pas encore complètement oubliées.

Peak Germany, ce n’est pas – une défaite en Ligue des Nations contre la Hongrie l’a souligné – mais c’est une équipe plus compétitive que celle présentée à l’Euro 2020. Sous Hansi Flick, 57 ans, l’équipe se sent plus équilibrée, et cette fameuse cruauté est revenu. La meilleure indication de leur revirement est peut-être venue après une victoire en sourdine 2-0 contre le Liechtenstein lors du premier match de Flick en charge : l’Allemagne a remporté le match à domicile deux mois plus tard 9-0 à Wolfsburg.

Sur le plan personnel, Jonas Hofmann fait la une des journaux. L’ailier du Borussia Mönchengladbach est devenu incontournable à l’âge de 30 ans et s’est révélé étonnamment polyvalent, même en tant qu’arrière droit.

Une série historique de quatre nuls consécutifs 1-1 en 2022 a freiné le battage médiatique mais, en évitant la défaite contre les Pays-Bas et l’Angleterre, la confiance de l’Allemagne est restée intacte pour qu’ils battent ensuite les champions d’Europe, l’Italie 5-2 fin juin.

La retraite internationale de Toni Kroos après l’Euro 2020 n’était ni surprenante ni problématique compte tenu de la richesse du milieu de terrain allemand, mais cela rappelait que le changement générationnel du pays se poursuivait. Ce sera une Coupe du monde chant du cygne pour le capitaine de 36 ans Manuel Neuer (ci-dessus), et il pourrait en être de même pour Thomas Muller, Ilkay Gundogan et – s’il est en forme, compte tenu de sa blessure à la cheville – Marco Reus. Tous les quatre resteront probablement pour l’Euro 2024 en Allemagne, mais il ne reste plus beaucoup de temps pour profiter de cette équipe.

La FA allemande continue à endurer plutôt qu’à profiter, bien qu’il y ait eu des sourires quand ils ont finalement ouvert leur nouveau campus central à Francfort (leur équivalent de St George’s Park). Cependant, ils – comme pour toutes les fédérations et équipes de ce tournoi – seront confrontés à de sévères questions sur ce qu’ils prévoient de faire pour soulever les problèmes des droits de l’homme au Qatar et si leurs paroles seront suivies d’actes. Jusqu’à présent, c’était aux joueurs de s’exprimer.

Sinon, ce tournoi est presque un succès gratuit. Le dernier était si mauvais, et avec un championnat d’Europe à domicile dans deux ans, Flick & Co sont maintenant dans une position privilégiée. Si les performances sont bonnes, et tout indique qu’elles le seront, alors l’Allemagne peut faire un pas dans la bonne direction en atteignant les dernières étapes.

Équipe d’Allemagne pour la Coupe du monde 2022

GK : Manuel Neuer, Bayern Munich

GK : Kevin Trapp, Eintracht Francfort

GK : Marc-André ter Stegen, Barcelone

Défenseur : Thilo Kehrer, West Ham

Défenseur : Niklas Sule, Borussia Dortmund

Défenseur : Lukas Klostermann, RB Leipzig

Défenseur : Christian Gunter, SC Fribourg

Défenseur : Armel Bella-Kotchap, Southampton

Défenseur : David Raum, RB Leipzig

Défenseur : Antonio Rudiger, Real Madrid

Défenseur : Nico Schlotterbeck, Borussia Dortmund

Défenseur : Matthias Ginter, Fribourg

MF : Joshua Kimmich, Bayern Munich

MF : Mario Gotze, Eintracht Francfort

MF : Jonas Hofmann, Borussia Mönchengladbach

MF : Julian Brandt, Borussia Dortmund

MF : Leon Goretzka, Bayern Munich

MF : Ilkay Gundogan, Manchester City

MF : Kai Havertz, Chelsea

MF : Jamal Musiala, Bayern Munich

AT : Leroy Sané, Bayern Munich

AT : Thomas Müller, Bayern Munich

AT : Serge Gnabry, Bayern Munich

AT : Karim Adeyemi, Borussia Dortmund

AT : Niclas Fullkrug, Werder Brême

AT : Youssoufa Moukoko, Borussia Dortmund

Meilleurs buteurs de l’Allemagne

Un but : Ilkay Gundogan

Cartons jaunes Allemagne

L’Allemagne n’a pas encore reçu de carton jaune.

Responsable Allemagne

Hansi Flick a entraîné la colonne vertébrale de cette équipe pendant sa période historique en tant que manager du Bayern Munich et a également été une figure cruciale des coulisses de la victoire de l’Allemagne en Coupe du monde 2014. Tactiquement flexible et brillant comme un bouton, il connaît son équipe et ce qu’il faut pour gagner à ce niveau – une combinaison effrayante, surtout pour une équipe aussi constante que l’Allemagne.

Le joueur vedette de l’Allemagne

Cela pourrait être le tournoi de Jamal Musiala. Le joueur de 19 ans a été sensationnel pour le Bayern Munich, offrant une agilité et des compétences qui changent la donne. L’attaquant né à Stuttgart – qui était un jeune international anglais après des passages à Southampton et Chelsea dès l’âge de sept ans – est désormais un choix incontournable et il éblouira sûrement.

Combien de joueurs l’Allemagne emmènera-t-elle à la Coupe du monde 2022 ?

Les managers nationaux ont été autorisés à amener 26 joueurs au Championnat d’Europe de l’été dernier pour la première fois lors d’un tournoi majeur, en tant que mesure spéciale introduite en raison de la pandémie de COVID-19.

Il a maintenant été annoncé que des équipes de 26 joueurs reviendront pour la Coupe du monde du Qatar, une extension des équipes habituelles de 23 joueurs.