Équipe Coupe du monde du tournoi : Lionel Messi, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Harry Maguire | Nouvelles du football

Qatar 2022 a livré des buts, des meurtres géants et la finale à succès que beaucoup espéraient, avec l’Argentine de Lionel Messi affrontant la France de Kylian Mbappe dimanche.

Mais alors que le rideau se prépare à tomber et que la Coupe du monde touche à sa fin, qui fait de Sky Sports l’équipe du tournoi ?

Des artistes les plus remarquables aux vedettes, nous avons sélectionné 11 joueurs du Qatar dans une formation 4-3-3 et, pour faire bonne mesure, inclus une équipe de 26 joueurs compte tenu du volume de qualité qui a été affiché.

GK : Dominik Livakovic (Croatie)

Deux feuilles blanches en phase de groupes et inspiré entre les bâtons alors que la Croatie a vaincu le Japon et le Brésil aux tirs au but pour atteindre les demi-finales. La ruée vers la signature de Dominik Livakovic après la Coupe du monde vous montre à quel point le joueur de 27 ans a bien performé.

DR : Achraf Hakimi (Maroc)

Tête d’affiche de la campagne marocaine, Achraf Hakimi a été à la hauteur de sa vedette au Qatar. De ses solides performances défensives à son audacieux penalty “Panenka” en passant par les étreintes sincères avec sa mère tout au long du tournoi, l’arrière droit du Paris Saint-Germain a incarné le conte de fées du Maroc jusqu’aux demi-finales.

DC : Josko Gvardiol (Croatie)

Lionel Messi a rendu stupides les meilleurs défenseurs de sa génération. Son supplice de Josko Gvardiol en demi-finale ne doit pas nuire à ce qui fut un tournoi inspiré pour le défenseur croate, qui n’a encore que 20 ans. Avec Gvardiol comme ancre de la défense, la Croatie n’a concédé qu’un seul but en phase de groupes et seulement deux autres en huitièmes de finale et quarts de finale avant que l’Argentine ne se déchaîne en demi-finale.

DC : Harry Maguire (Angleterre)

Après ses ennuis avec Manchester United en début de saison, aucun joueur n’est arrivé à la Coupe du monde avec plus de pression sur les épaules qu’Harry Maguire. Pour jouer comme il l’a fait sous un tel examen minutieux, en gardant trois feuilles blanches en cinq matches au Qatar, le défenseur central mérite un énorme crédit.

DG : Marcos Acuna (Argentine)

La force de l’Argentine est venue dans l’unité derrière Lionel Messi, et aucun joueur ne le caractérise mieux que Marcos Acuna. La polyvalence et la portée de l’arrière gauche ont incarné l’esprit argentin au Qatar, n’ayant pas peur de se mêler en cas de besoin en attaque, mais ne négligeant pas non plus son travail principal de protection du but.

CM : Antoine Griezmann (France)

Alors que Kylian Mbappe et Olivier Giroud ont fourni les buts, Antoine Griezmann a été le moteur conduisant la France aux finales successives de la Coupe du monde. Griezmann est devenu un milieu de terrain box-to-box au Qatar, aussi habile à défendre sa propre boîte qu’à attaquer celle de l’adversaire. Après avoir remporté la victoire en quart de finale contre l’Angleterre et le triomphe en demi-finale contre le Maroc, le joueur de 31 ans sera l’élément clé si la France veut conserver sa couronne.

CM : Sofyan Amrabat (Maroc)

S’il y a bien un moment qui a résumé Sofyan Amrabat, c’est bien son tacle croustillant sur Kylian Mbappe en demi-finale. L’attaquant français dépassait tout dans son sillage, mais le milieu de terrain marocain le rattrapait et montrait l’envie et la qualité de lui reprendre le ballon pour stopper une contre-attaque. Le tacle d’Amrabat n’est pas le seul aspect de son jeu, son calme dans la possession de balle a déteint sur ses coéquipiers, donnant au Maroc la confiance dont il avait besoin pour entrer dans l’histoire alors qu’il atteignait les demi-finales.

CM : Azzedine Ounahi (Maroc)

Un nom dont peu avaient entendu parler avant le tournoi, mais que tout le monde connaît maintenant dans le monde du football. Le jeune milieu de terrain d’Angers s’est annoncé sur la scène mondiale au Qatar. Ses performances ont contribué à inspirer le Maroc à des victoires sur l’Espagne et le Portugal en route vers une demi-finale historique pour les Lions de l’Atlas, avec l’ancien sélectionneur espagnol Luis Enrique menant les applaudissements pour le joueur de 22 ans.

RF : Lionel Messi (Argentine)

Lionel Messi a entraîné à lui seul l’Argentine jusqu’à la finale de la Coupe du monde avec cinq buts, trois passes décisives et une série de performances talismaniques. Nous avons été témoins de la véritable grandeur du football de Messi, et son meilleur moment au Qatar est peut-être encore à venir s’il peut mettre la main sur le plus grand prix de tous.

CF : Olivier Giroud (France)

Olivier Giroud est passé de l’absence de tir cadré ou de but à Russie 2018 à l’influent fer de lance de l’attaque française. Quatre ans après avoir fait match nul, Giroud a le Soulier d’or en vue avec quatre buts à son actif, notamment le quart de finale vainqueur contre l’Angleterre.

LF : Kylian Mbappé (France)

Messi pourrait encore avoir le dernier mot au Qatar, mais Kylian Mbappe n’a fait que renforcer sa prétention en tant que successeur indéniable de la plus grande couronne de joueur du monde. Le joueur de 23 ans a été injouable, marquant cinq buts et enregistrant deux passes décisives dans une série de performances magistrales qui ont mis une deuxième Coupe du monde à portée de main.

Substituts

Yassine Bounou (Maroc), Hugo Lloris (France), Cristian Romero (Argentine), Nicolas Otamendi (Argentine), Theo Hernandez (France), Jude Bellingham (Angleterre), Luka Modric (Croatie), Casemiro (Brésil), Aurélien Tchouameni ( France), Alexis Mac Allister (Argentine), Tyler Adams (USA), Cody Gakpo (Pays-Bas), Bukayo Saka (Angleterre), Richarlison (Brésil), Julian Alvarez (Argentine).