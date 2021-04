Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 ont déjà été retardés d’un an et il est encore possible que cela soit poussé plus loin. Les Jeux olympiques et paralympiques de 2020 prévus pour juillet de l’année dernière ont dû être repoussés pour la première fois de ses 124 ans d’histoire moderne en raison de la pandémie de coronavirus qui a gravement affecté le calendrier sportif. Tandis que Tokyo et les officiels olympiques combattent la quatrième vague d’infections, ce qui jette un doute supplémentaire sur la possibilité de tenir les jeux dans la capitale japonaise en moins de 100 jours. Équipe Canada est allée de l’avant et a déjà officialisé son uniforme.

Le Canada, qui avait menacé l’an dernier de ne pas envoyer son contingent si les matchs n’étaient pas reportés au milieu de la crise du Covid-19, est maintenant confronté à la critique après avoir dévoilé l’uniforme officiel que ses athlètes porteront lors de la cérémonie de clôture.

Les fans sont loin d’être impressionnés par les tenues inhabituelles qui ont été révélées jeudi. Selon un rapport du DailyMail, les tenues / uniformes conçus par la baie d’Hudson et la célèbre marque de denim américaine Levi Strauss & Co, se composent de jeans blancs serrés et d’une veste en denim bleu de style années 1980 ornée de graffitis.

Plusieurs fans étaient en désaccord avec ferveur sur le fait que l’uniforme était présenté comme une « torsion du smoking canadien emblématique », les graffitis sur la veste en jean étant destinés à rendre hommage à la « scène d’art de rue » de Tokyo. Ils se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur mécontentement.

«Annulez les Jeux olympiques», a écrit un utilisateur.

Un autre utilisateur s’est moqué en disant: «J’aimerais plaisanter».

Vestes en Jean. J’aurais aimé plaisanter. – Mark ‘Another User’ Shyzer (@MarkShyzer) 14 avril 2021

Un troisième a fait remarquer que ce ne sont pas des «VESTES JEAN», mais des «MANTEAUX DE SPORT CANADIENS!»

ILS NE SONT PAS DES VESTES JEAN, CE SONT DES MANTEAUX DE SPORT CANADIENS! – al matic (@ almatic_0M) 15 avril 2021

Un autre utilisateur a écrit que la tenue est portée par «le gang qui est venu après que vous ayez essayé de regarder Schitt’s Creek, mais que vous ne pouviez pas y entrer».

En comparant les tenues des États-Unis et du Canada, un autre utilisateur a déclaré: «ressemble à l’intrigue d’un mauvais film de camp des années 80»

Les tenues olympiques États-Unis contre Canada ressemblent à l’intrigue d’un mauvais film de camp des années 80 où les monstres / geeks doivent vaincre les preppies. pic.twitter.com/90eNBhkj3R– Courtney Theriault (@cspotweet) 14 avril 2021

Une autre personne les a critiqués comme étant trop preppy et prétentieux, avec un détracteur déclarant: «Grand» ce dortoir porte le nom de «l’énergie» de mon grand-père.

