Équipe All-Pro de mi-saison de la NFL 2023 : Lamar Jackson, Tyreek Hill, Dexter Lawrence et plus | Actualités, classements et statistiques de la NFL

• Colline Tyreek continue de dominer : Hill est sur la bonne voie pour plus de 2 000 verges sur réception cette saison, ce qui constituerait un record de la NFL.

•Myles Garrett fait pression pour les honneurs DPOY : Garrett mène tous les joueurs défensifs avec une note PFF de 93,3. Il a accumulé 39 pressions sur 219 snaps de passe

Nous sommes à mi-chemin de la saison 2023 de la NFL, chaque équipe ayant disputé huit ou neuf matchs, et nous commençons à voir la crème monter au sommet à chaque position.

D’une paire de quarterbacks de l’AFC en tête d’affiche des première et deuxième équipes à un embarras de richesse en tant que défenseur de pointe, des décisions difficiles ont été prises.

Voici l’équipe All-Pro de mi-saison NFL 2023 de PFF.

QB : Lamar Jackson, Ravens de Baltimore

Deuxième équipe : Josh Allen, Buffalo Bills

La note de passage de Jackson de 86,6 PFF – ce qui serait un sommet en carrière – se classe au troisième rang de la ligue et il mène tous les quarts avec 428 verges au sol. Il a déjà réussi 26 plaqués manqués lors de tentatives précipitées cette saison, six de plus que le quart-arrière classé deuxième, et ses 14 lancers importants le placent à égalité au huitième rang de la ligue.

Le nouveau coordinateur offensif Todd Monken a aidé à débloquer l’attaque par la passe de Jackson et des Ravens, mais le développement de l’ancien MVP de la ligue a été tout aussi important pour le succès de l’offensive.

RB : Derrick Henry, Titans du Tennessee

Deuxième équipe : Raheem Mostert, Miami Dolphins

Classé cinquième dans la NFL avec 605 verges au sol, Henry obtient le feu vert ici à la fois en raison de sa capacité impressionnante à accumuler des verges au sol et de sa sécurité du ballon. Ses 3,24 verges après contact par course le placent à égalité au huitième rang de la ligue parmi les joueurs capables de gérer au moins 50 courses, tandis que ses 29 plaqués manqués forcés sont à égalité au quatrième rang.

Seulement Travis Étienne de la Jaguars de Jacksonville a plus de courses sans échappé. Bien qu’Henry ne menace aucun sommet en carrière, il prouve qu’il est toujours l’un des meilleurs coureurs de la ligue à sa huitième saison.

WR : Tyreek Hill, Dolphins de Miami

Deuxième équipe : CeeDee Lamb, Cowboys de Dallas

Colline Tyreek connaît une première moitié de saison incroyable en 2023. Il est sur le point non seulement pour une année de carrière, mais aussi pour une année record. Son chiffre de 3,95 verges par parcours est le meilleur de la ligue, tout comme sa note de réception de 93,1 PFF. S’il parvient à maintenir ce rythme, il établira un record de la NFL en termes de verges sur réception en 2023.

WR : AJ Brown, Eagles de Philadelphie

Deuxième équipe : Justin Jefferson, Vikings du Minnesota

Alors que toute l’attention est tournée vers Tyreek Hill à Miami, AJ Brun est dominant pour le Eagles de Philadelphie. Il ne suit que Hill et 49ers de San Francisco récepteur large Brandon Aiyuk avec une moyenne de 3,04 verges par parcours, accumulant déjà 1 005 verges et six touchés en 2023.

TE : Travis Kelce, Chiefs de Kansas City

Deuxième équipe : George Kittle, 49ers de San Francisco

Kelce a 49 verges de réception de plus que le deuxième meilleur ailier rapproché, est le seul joueur à ce poste à voir 10 cibles ou plus et à obtenir une note de réception PFF de plus de 90,0 et a une moyenne de 2,43 verges en tête par parcours.

Flex O : Brandon Aiyuk, 49ers de San Francisco

Deuxième équipe : Stefon Diggs, Buffalo Bills

À la traîne seulement de Hill avec une moyenne de 3,23 verges par parcours en 2023, Brandon Aiyuk s’est élevé au rang de superstar cette saison. Sa course nette lui a permis d’ouvrir le terrain et d’atteindre une moyenne de 17,7 verges par réception.

LT : Christian Darrisaw, Vikings du Minnesota

Deuxième équipe : Kolton Miller, Las Vegas Raiders

Le choix de premier tour de 2021 fait suite à une campagne 2022 remarquable avec une année 2023 tout aussi impressionnante. Il a raté la semaine dernière en raison d’une blessure, mais il n’a autorisé que 13 pressions au total sur 304 clichés de blocage de passes cette saison.

LG : Tyler Smith, Cowboys de Dallas

Deuxième équipe : Joe Thuney, Chiefs de Kansas City

Smith a raté les deux premiers matchs de la saison, mais est redevenu l’un des meilleurs bloqueurs de course de la NFL, avec sa note de blocage de course de 89,8 PFF étant la plus élevée parmi tous les gardes.

C : Jason Kelce, Eagles de Philadelphie

Deuxième équipe : Ryan Kelly, Colts d’Indianapolis

Alors que la note de blocage de passe de 69,8 PFF de Kelce se classe au 13e rang parmi les centres, son blocage de course exceptionnel continue d’occuper le devant de la scène. Ses sentiers bloquant la course de 83,7 PFF uniquement Drew Dalman de la Faucons d’Atlanta et Erik McCoy de la Saints de la Nouvelle-Orléans.

RG : Kevin Dotson, Rams de Los Angeles

Deuxième équipe : Chris Lindstrom, Falcons d’Atlanta

Organisant tranquillement sa meilleure saison dans la NFL, les 87,5 PFF du choix de quatrième ronde de 2020 bloquent uniquement les pistes Tyler Smith parmi les gardes. Son blocage de passes n’a pas atteint ce niveau, mais il se classe toujours dans le top 20 à cet égard.

RT : Penei Sewell, Lions de Détroit

Deuxième équipe : Lane Johnson, Eagles de Philadelphie

Sewell, le seul plaqueur droit de la NFL à obtenir des notes PFF de 80,0 ou mieux en protection contre les passes et en tant que bloqueur de course au cours de la première moitié de la saison, n’a autorisé que cinq pressions sur 323 clichés de blocage de passes en 2023.

DI : Dexter Lawrence, Giants de New York

Deuxième équipe : Jalen Carter, Eagles de Philadelphie

Lawrence arbore la deuxième note PFF la plus élevée parmi tous les joueurs défensifs cette saison, se révélant être un passeur dévastateur depuis la position de plaquage du nez. Il a accumulé 44 pressions au total à partir de 247 clichés de passe-passe en route vers une note de 92,2 PFF en tête du classement.

DI : Quinnen Williams, Jets de New York

Deuxième équipe : Aaron Donald, Rams de Los Angeles

Force de la nature contre la course cette saison, Williams se classe premier à ce poste avec une note de défense contre la course de 90,1 PFF, enregistrant 20 plaqués résultant en un arrêt défensif. Il n’a pas non plus été en reste en tant que passeur, générant 31 pressions sur 235 clichés de passe.

BORD : Myles Garrett, Cleveland Browns

Deuxième équipe : TJ Watt, Steelers de Pittsburgh

En tête du titre de joueur défensif de l’année à ce stade de la saison, Garrett mène tous les joueurs défensifs avec une note PFF de 93,3. Il a accumulé 39 pressions sur 219 passes décisives et a forcé quatre échappés au cours de l’année.

BORD : Nick Bosa, 49ers de San Francisco

Deuxième équipe : Maxx Crosby, Las Vegas Raiders

Avec 44 pressions sur 279 snaps, Bosa a été un passeur efficace, même s’il n’a pas réussi à convertir un pourcentage élevé de ces pressions en sacs. Il se démarque également contre la course, avec sa note de défense contre la course de 80,5 PFF se classant sixième à ce poste.

D.B. : Demario Davis, Saints de la Nouvelle-Orléans

Deuxième équipe : Quincy Williams, Jets de New York

Davis continue de briller plus tard dans sa carrière, se classant cinquième au classement PFF run-defense et 10e au classement PFF couverture. Il n’a également raté que 3,3 % de ses tentatives de plaquage cette saison.

D.B. : Roquan Smith, Ravens de Baltimore

Deuxième équipe : CJ Mosley, New York Jets

Après une fantastique seconde moitié de 2022 avec les Ravens, Smith est sur le point de briser sa note PFF, un sommet en carrière. Il arbore une note de 88,3 en neuf matchs. Il est le moteur de la défense en tête de la ligue des Ravens, et sa note de couverture PFF de 90,1 le classe à égalité au troisième rang à ce poste.

CB : Jaylon Johnson, Bears de Chicago

Deuxième équipe : Darious Williams, Jacksonville Jaguars

Johnson est le demi de coin le mieux noté de la NFL pendant neuf semaines et se met en mesure de gagner beaucoup d’argent en tant qu’agent libre cette intersaison. Sur le terrain pour 256 clichés de couverture, il n’a accordé que 13 réceptions pour 121 verges.

CB : Paulson Adebo, Saints de la Nouvelle-Orléans

Deuxième équipe : Sauce Gardner, New York Jets

Adebo réalise tranquillement une saison impressionnante pour les Saints, derrière Jaylon Johnson des Bears au niveau PFF à ce poste. Il n’a pas encore accordé de touché dans la couverture et compte quatre interceptions et cinq passes décisives à son actif.

S : Jessie Bates III, Falcons d’Atlanta

Deuxième équipe : Geno Stone, Baltimore Ravens

Bates s’avère être un fantastique ajout d’agent libre. Il a la quatrième meilleure note de couverture PFF et la cinquième meilleure note de défense contre la course PFF parmi les sécurités. Joueur complet et meneur de jeu, il a provoqué deux échappés et enregistré un total de cinq interceptions et passes décisives en neuf matchs.

S : Jevon Holland, Dolphins de Miami

Deuxième équipe : Antoine Winfield, Tampa Bay Buccaneers

Holland a été solide en tant que défenseur de la course, mais s’est démarqué en termes de couverture, où sa note de couverture de 88,3 PFF se classe deuxième à ce poste. Il n’a pas encore enregistré d’interception, mais a provoqué deux échappés et enregistré trois passes décisives.

Flex D : CB Trent McDuffie, Chiefs de Kansas City

Deuxième équipe : CB DJ Reed, New York Jets

À sa deuxième année à Washington, McDuffie impressionne encore une fois pour le Chefs de Kansas City. Sur 315 clichés de couverture, il n’a accordé qu’un seul touché. Mais le plus impressionnant a été sa capacité à arracher le ballon à ses adversaires, avec quatre échappés forcés jusqu’à présent cette année.

K : Chase McLaughlin, Buccaneers de Tampa Bay

Deuxième équipe : Matt Gay, Colts d’Indianapolis

P : AJ Cole, Raiders de Las Vegas

Deuxième équipe : Bradley Pinion, Atlanta Falcons

RS : KaVontae Turpin, Cowboys de Dallas

Deuxième équipe : Charlie Jones, Bengals de Cincinnati

ST : Miles Killebrew, Steelers de Pittsburgh

Deuxième équipe : Brenden Schooler, New England Patriots

LS : Chris Stoll, Seahawks de Seattle

Deuxième équipe : Josh Harris, Chargers de Los Angeles