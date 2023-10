Équipe All-America de mi-saison de football universitaire dirigée par Michael Penix

S’il y a sans aucun doute une star à mettre au sommet de l’équipe All-America de mi-saison de USA TODAY Sports, c’est bien le quart-arrière de Washington Michael Penix Jr.

Le leader du Trophée Heisman à mi-parcours a été la principale raison pour laquelle les Huskies mènent la subdivision Bowl en verges par jeu (8,5) avec une marge significative. Penix a lancé au moins trois touchés dans tous les matchs de Washington sauf un et n’a réalisé en moyenne qu’une interception toutes les 71,7 tentatives.

Rejoindre Penix dans l’offensive All-America est son coéquipier Rome Odunze, le demi offensif du Texas Jonathon Brooks et le plaqueur gauche de Penn State Olumuyiwa Fashanu.

Défensivement, l’équipe comprend le défenseur de l’Alabama Dallas Turner, la sécurité géorgienne Malaki Starks et les vedettes de l’Iowa Jay Higgins et DeJean Cooper.

À mi-chemin de la saison 2023, ces joueurs représentent la crème de la crème du FBS :

Infraction

QB : Michael Penix Jr., Washington

Penix mène le FBS en verges par match (383,5) et se classe deuxième en verges par tentative (10,7) alors que les Huskies se sont hissés au sommet du Pac-12.

RB : Jonathan Brooks, Texas

RB : Ashton Jeanty, État de Boise

Brooks a été le plus productif du Power Five et l’une des principales raisons pour lesquelles le Texas est dans la course aux séries éliminatoires du football universitaire. Jeanty se classe deuxième au niveau national pour les verges (868) et les touchés au sol (11) avec 396 autres verges sur réception sur 30 attrapés.

WR : Malik Nabers, LSU

WR : Rome Odunze, Washington

TE : Brock Bowers, Géorgie

Nabers (52 réceptions pour 860 yards) et Odunze (40 attrapés pour 736) ont rempli les scores chaque semaine pour deux des meilleures infractions du football universitaire. Bowers a été le meilleur joueur livre pour livre du FBS, mais il manquera la plupart, sinon la totalité, du reste de la saison régulière en raison d’une blessure à la cheville.

OL : Olumuyiwa Fashanu, Penn State

OL : Zak Zinter, Michigan

OL : Jackson Powers-Johnson, Oregon

OL : Taliese Fuaga, Etat de l’Oregon

OL : Joe Alt, Notre-Dame

Comme prévu, Fashanu et Alt ont été des points d’ancrage aveugles et ont joué comme de futurs choix de première ronde. Zinter est l’élément le plus productif de ce qui est encore une fois la ligne offensive la plus remarquable du pays. Powers-Johnson devance le Géorgien Sedrick Van Pran, mais c’était serré. Fuaga intimide les joueurs de ligne défensive dans le cadre d’un jeu de course qui se classe deuxième du Pac-12 en verges par match en conférence.

La défense

DL : Dallas Turner, Alabama

DL : Howard Cross III, Notre-Dame

DL : Jonah Elliss, Utah

DL : Laiatu Latu, UCLA

Turner (sept sacs et 9½ plaqués pour la défaite) ressemble aux rushers vintage de l’histoire récente de l’Alabama. Cross se classe deuxième à Notre-Dame pour les plaqués (42) et a été l’une des étoiles défensives de la saison. Elliss (neuf sacs) et Latu (5½ sacs et 10 plaqués pour défaite) sont les principales raisons pour lesquelles l’Utah et l’UCLA possèdent deux des meilleures défenses du FBS.

DG : Danny Stutsman, Oklahoma

LB : Jay Higgins, Iowa

LB : Jason Henderson, Old Dominion

Stutsman (10½ plaqués pour une défaite) a été encore meilleur en tant que junior et a mené la défense de l’Oklahoma à un énorme revirement. Higgins mène largement le Big Ten pour les plaqués (87) et vient de remporter un match de 13 plaqués contre le Wisconsin. Henderson est en tête du FBS pour les plaqués (92) après avoir fait de même en 2022 et est le défenseur le plus influent du Groupe des Cinq.

CB : Cooper DeJean, Iowa

CB : TJ Tampa, État de l’Iowa

S : Malaki Starks, Géorgie

S: Jaylin Simpson, Auburn

DeJean a été à la hauteur de sa réputation en tant que choix All-America de pré-saison et a aidé l’Iowa à se classer deuxième au niveau national en verges autorisées par tentative de passe (4,9). Tampa est un espoir d’élite de la NFL et le meilleur arrière défensif d’un secondaire chargé de l’ISU. Starks (25 plaqués et deux interceptions) est rapidement devenu la meilleure sécurité du pays. Simpson (quatre interceptions) a tout fait pour Auburn en tant que meneur de jeu d’élite à l’arrière.

Spécialistes

K: Will Reichard, Alabama

P : Tory Taylor, Iowa

RET : succursale de Zachariah, USC

La raison la plus sous-estimée pour laquelle l’Alabama est resté dans la course aux séries éliminatoires malgré une défaite précoce contre le Texas, Reichard mène le Power Five dans la plupart des buts sur le terrain (13) sans manquer. Taylor (48,3 verges par botté de dégagement) continue de renverser le terrain et de renflouer l’offensive lamentable de l’Iowa. Bien qu’il ait raté deux matchs, Branch est le seul joueur FBS avec un touché de retour de botté de dégagement et de coup d’envoi.