Équipe 2 contre Équipe 3 : Lignes de mêlée et paires de défense

L’équipe 1, dirigée par Nick Suzuki, Cole Caufield et Juraj Slafkovsky, a patiné plus tôt dans la journée et devrait jouer contre l’équipe 3 lors du match de championnat intra-équipe samedi à 11h15.

Les Canadiens ont fourni une mise à jour médicale sur le défenseur Kaiden Guhle jeudi, annonçant qu’il sera réévalué dans sept jours à la suite d’une appendicectomie.

Alex Newhook sur l’accueil de Patrik Laine dans l’équipe :

A chaque fois que vous arrivez dans un nouvel environnement et une nouvelle équipe, il faut s’habituer à tout. Mais je pense que ce groupe est très accueillant, c’est un groupe soudé. Pour qu’un gars comme lui arrive, ou n’importe qui d’autre, nous essayons de rendre la transition aussi facile que possible. Je l’ai ressenti l’année dernière et je suis sûr qu’il le ressent en ce moment. Nous avons besoin qu’il arrive et qu’il soit efficace, qu’il fasse la différence pour nous et je suis sûr qu’il le fera.

Kirby Dach sur la façon dont lui-même, Newhook et Laine se complètent :

Je pense que ça va être une bonne combinaison. Patty est un tireur de classe mondiale. Il a beaucoup de compétences de haut niveau et peut faire des jeux, tout comme Newy et moi. Je pense que la vitesse de Newy et la mienne ouvriront de nombreuses voies à Patty pour se démarquer et tirer des rondelles, pour que nous puissions récupérer des rondelles, jouer des passes-retours et créer de l’offensive dans la zone offensive.