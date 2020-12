Un Tom Cruise furieux a laissé les médias sociaux divisés après qu’un clip de l’acteur hollywoodien perdant son sang-froid face aux autres membres de l’équipe de Mission Impossible 7 est devenu viral.

Dans des remarques pleines de jurons capturées dans une bande sonore divulguée obtenue par Le soleil, la star et productrice du film d’action a crié à l’équipage à propos des manquements à la distanciation sociale et d’autres règles qui permettent de faire des films pendant le coronavirus pandémie.

L’explosion de la star hollywoodienne s’est produite après avoir repéré deux membres d’équipage debout à moins de deux mètres – cela a finalement laissé au moins 50 membres du Warner Bros Studio à Leavesden, au Royaume-Uni, stupéfaits.

«Nous sommes l’étalon-or», on peut entendre Cruise crier, «Ils sont là-bas à Hollywood en train de faire des films à cause de nous. Je suis au téléphone avec tous les f-ing studio la nuit, les compagnies d’assurance, les producteurs et ils nous regardent et nous utilisent pour faire leurs films. Nous créons des milliers d’emplois, vous les mères. Je ne veux plus jamais le revoir. Jamais! «

Cruise a ensuite menacé leur sécurité d’emploi et a crié: « Comprenez-vous la responsabilité que vous avez? Parce que je vais gérer votre raison. Et si vous ne pouvez pas être raisonnable et que je ne peux pas gérer votre logique, vous êtes tiré », selon la bande.

Soufflant davantage, il a dit qu’il ne fermerait pas le « putain de film » et s’il voyait quelqu’un bafouer à nouveau les normes covid, il le ferait carrément virer!

Le clip audio qui a également été partagé par The Sun est immédiatement devenu viral, recueillant les éloges des fans de Cruise qui espéraient que le monde aurait plus de personnes « en charge, qui réagiraient » de manière similaire si d’autres osaient violer les normes covid.

CE. EST. GODDAMN. MAGNIFIQUE Je souhaite que PLUS de responsables réagissent ainsi aux personnes qui enfreignent les protocoles ou ne portent pas de masques. Si seulement plus de gens voyaient la situation dans son ensemble que Tom met en évidence ici. @TomCruise . Merci d’avoir donné l’exemple à ce sujet, monsieur! https://t.co/YH9ICI2CCT – John Rocha (@TheRochaSays) 16 décembre 2020

Ce n’est pas la première fois que l’acteur de Top Gun se présente comme le héros le plus respectueux de la sécurité. Auparavant, alors qu’il se trouvait à Rome où un tournage avait lieu pour le film Mission Impossible 7, l’acteur portait non pas un, mais deux masques faciaux lorsqu’il avait interagi avec des fans pendant une pause de tournage, assurant ainsi la plus grande sécurité tout en étant en public.

L’acteur et sa co-star Hayley Atwell tournaient une scène de poursuite en voiture quand entre les prises, il a été vu se mêler à l’équipe et aux fans, qui étaient là pour apercevoir le tournage. Mais pour donner l’exemple, Cruise a mis un masque noir sur un masque chirurgical bleu ordinaire avant de saluer les fans qui étaient occupés à cliquer sur les photos de la star.

Cependant, tout dit et bien fait, la fureur de Cruise a également soulevé un sourcil face à sa diatribe, qui a été considérée comme de l’intimidation et ce tempérament répugnant a été lié au fait qu’il était un scientologue de premier plan.

Beaucoup sur les réseaux sociaux ont désapprouvé la façon dont Cruise menaçait et se comportaient avec ses subordonnés et ont souligné qu’il y avait toujours un meilleur moyen de gérer une situation difficile.

Cruise est un fervent croisé de l’Église de Scientologie et un rapport du Bête quotidienne allègue que le modèle de comportement de la star pourrait être influencé par son organisation, qui aurait mis en œuvre des avortements forcés et des abus généralisés, à la fois corporels et psychologiques.

Ajoutant à cela, un journaliste, qui a rendu compte de la Scientologie pendant des années, s’est tourné vers Twitter pour avertir les gens de ne pas féliciter Cruise pour sa fureur.

« S’il vous plaît rappelez-vous que vous louez le son de Tom Cruise criant aux membres d’équipage qui ne respectent pas les restrictions de Covid qu’il est le principal catalyseur d’une organisation criminelle qui a détruit la vie de personnes, mis en faillite et séparé des familles, conduit des personnes à être emprisonnées, forcé les femmes à avorter contre leur volonté, conduit des gens à mourir après avoir été forcés de suivre une pseudoscience dangereuse, conduit d’anciens membres à être pourchassés dans tout le pays / dans le monde par des enquêteurs privés … Et ce ne sont là que des problèmes plus larges … Tom Cruise est diabolique. «

Ajoutant au tweet, il a déclaré: «Dans l’audio que les gens louent, Tom Cruise raconte que des gens ont perdu leur maison à cause du COVID. Comme une autre scientologue, Elisabeth Moss qui joue quelqu’un contrôlé par une secte dans le conte des femmes, Tom Cruise projette. La Scientologie le fait à ses membres. «

3. Dans l’audio que les gens louent, Tom Cruise raconte que les gens perdent leur maison à cause du COVID. Comme une autre scientologue, Elisabeth Moss qui incarne une personne contrôlée par une secte dans The Handmaids Tale, Tom Cruise projette, la science le fait à ses membres. – Yashar Ali 🐘 (@yashar) 16 décembre 2020

Dans un tweet ultérieur, il a expliqué comment «la scientologie oblige les gens à se déconnecter de leurs psychiatres et de leurs médicaments critiques. Les personnes qui souffrent de dépression grave, de schizophrénie, etc. souffrent de la Scientologie grâce à Tom Cruise et David Miscavige».

8. Pendant que vous félicitez Tom Cruise pour sa fausse diatribe COVID, la Scientologie oblige les gens à se déconnecter de leurs psychiatres et de leurs médicaments critiques. Les personnes qui souffrent de dépression sévère, de schizophrénie, etc. souffrent de la Scientologie grâce à Tom Cruise et David Miscavige. – Yashar Ali 🐘 (@yashar) 16 décembre 2020

Cependant, la date de l’incident n’a pas été signalée, mais les cinéastes du film d’action sont arrivés à Londres début décembre.

Le septième Mission Impossible a été l’un des premiers films à arrêter la production en raison du coronavirus quand il a abandonné le tournage à Venise, en Italie, en février.

La production a repris en septembre, avec des tournages en Italie, en Norvège et à Londres. En juillet, Cruise a personnellement appelé le Premier ministre norvégien à tourner des parties du film en Norvège selon des règles de quarantaine modifiées.

Le film Paramount Pictures devrait sortir en novembre 2021.

Cruise a dit à l’équipage que Hollywood comptait sur des films comme Mission: Impossible de maintenir l’industrie assiégée.

La croisière n’est certainement pas un covidiot. Mais est-il vraiment un héros?

(avec des contributions de Reuters)