Équipage de Canadian Pivot Air, passagers libérés de la République dominicaine

Douze Canadiens détenus en République dominicaine depuis le printemps dernier ont appris vendredi qu’ils rentraient chez eux.

Le procureur dans l’affaire, à l’ouest de Punta Cana, en République dominicaine, a soumis les documents pour libérer les cinq membres d’équipage de la compagnie aérienne et sept passagers de Pivot Air, une compagnie basée à Toronto qui avait été affrété par les passagers pour voler vers l’île tropicale. le 31 mars.

Il doit encore être certifié par un juge, mais cela est considéré comme une formalité.

Le 5 avril, alors qu’ils s’apprêtaient à rapatrier le groupe au Canada, le mécanicien d’air de Pivot a découvert 8 sacs de sport cachés dans la baie avionique du ventre de l’avion. L’équipage a immédiatement averti les autorités locales. À l’intérieur des sacs : 210 kilogrammes de cocaïne.

L’équipage et les passagers se sont vu confisquer leurs passeports et ont été détenus dans ce qu’ils décrivent comme des conditions déplorables dans une prison dominicaine.

Lors d’entretiens avec W5, les passagères ont déclaré que leur cellule était si petite et bondée que lorsqu’elles se sont allongées sur le béton pour dormir, leurs pieds ont dépassé les barreaux. Ils affirment également avoir été punis pour avoir pleuré.

À la prison pour hommes, les membres de l’équipage disent qu’ils ont passé des jours sans nourriture ni eau et qu’ils étaient constamment menacés.

L’équipage a passé neuf jours en prison, les passagers 21, avant d’être libérés sous caution, mais ils se sont vu interdire de quitter le pays. Depuis leur détention il y a 250 jours, l’équipage a été piégé en République dominicaine incapable de partir tandis que les autorités prétendent enquêter sur la façon dont la cocaïne s’est retrouvée dans le jet de 50 places.

L’équipage et les passagers disent qu’ils n’ont jamais été interrogés par les autorités dominicaines et qu’aucune accusation n’a jamais été portée contre eux.

Les documents signés aujourd’hui annonçaient la fin de ce qu’on appelle les « mesures coercitives », c’est-à-dire la détention des 12 Canadiens et la saisie de l’avion. On ne sait pas combien de temps il faudra avant que les 12 Canadiens puissent quitter le pays et revenir au Canada. On leur a dit que le traitement des documents pouvait prendre jusqu’à 2 semaines.

Lors d’une joyeuse célébration au refuge de Pivot Air, l’équipage s’est étreint et a pleuré d’incrédulité. Lors d’un appel téléphonique émouvant pour annoncer la bonne nouvelle à sa fille, le pilote de Pivot Air, Rob DiVenanzo, a déclaré, à travers les larmes, “Ma fille, je rentre à la maison”.



Regardez l’émission Investigation Cocaine Air de W5 le 10 décembre 2022