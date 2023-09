Équinoxe d’automne de Stonehenge 2023 : que se passe-t-il à Stonehenge le 23 septembre

STONEHENGE est déjà un point de repère en soi, mais l’équinoxe d’automne attire des touristes du monde entier.

Des milliers de personnes devraient assister au lever du soleil et célébrer l’occasion le 23 septembre 2023.

L’équinoxe d’automne a lieu chaque année Crédit : Alay

Que se passe-t-il à Stonehenge le 23 septembre ?

Le 23 septembre, des visiteurs du monde entier se rassemblent à Stonehenge à l’aube pour célébrer l’équinoxe d’automne.

Touristes et locaux se réunissent pour assister au lever du soleil au-dessus des pierres, ce qui est tout un spectacle.

L’événement a commencé comme une tradition druidique et païenne, mais maintenant les gens ordinaires affluent vers ce monument pour se rassembler pour cette occasion spéciale.

Quel est le lien entre Stonehenge et les équinoxes ?

Certains pensent que Stonehenge a été construit sous la direction d’astrologues dans le cadre du calendrier astrologique.

Cela explique pourquoi les pierres s’alignent parfaitement avec l’équinoxe d’automne.

On dit également que ceux qui ont érigé ce monument l’ont fait pour que les gens connaissent le meilleur moment pour élever du bétail ainsi que pour planter et récolter des cultures.

Stonehenge a été soigneusement conçu pour s’aligner sur les mouvements du soleil.

Les pierres sarsen et les pierres bleues plus petites, installées au centre du site vers 2500 avant JC, étaient disposées pour répondre à deux événements particuliers de l’année : le lever du soleil au solstice d’été et le coucher du soleil au solstice d’hiver.

Les pierres s’alignent également avec les équinoxes de printemps et d’automne.

L’équinoxe d’automne a lieu chaque année en septembre dans l’hémisphère nord et marque la fin de l’été et le début de l’automne.

Cela se produit lorsque la quantité de lumière du jour et de la nuit est égale et se produit deux fois par an.

Tout au long de l’année, la Terre est inclinée sur son axe et le soleil éclaire davantage l’hémisphère nord ou sud selon l’endroit où se trouve la Terre sur son orbite.

Lorsque le soleil illumine de manière égale les hémisphères nord et sud, on parle d’équinoxe.

Comment célébrer l’équinoxe d’automne au Royaume-Uni ?

Beaucoup de gens célèbrent l’équinoxe d’automne en allant simplement regarder le lever du soleil, cependant, certains peuvent choisir de faire des exercices de soins personnels pour marquer l’occasion.

Rituels

On dit qu’un rituel brûlant est parfait pour l’équinoxe d’automne car il signale la nouvelle partie de l’année.

Vous pouvez écrire vos pensées et vos sentiments sur un morceau de papier avant de le graver.

Cela peut symboliser le début d’un nouveau départ pour vous et l’abandon de tout ce qui vous retient.

Dîner de récolte

Pour signaler le changement de saison, vous pouvez choisir de dîner avec vos amis les plus proches et votre famille.

Rassemblez vos proches pour un dîner intime avec les fruits et légumes de saison.

Passer du temps avec vos proches à l’équinoxe d’automne peut être le moyen idéal pour commencer la nouvelle saison.

Désencombrer

Vous avez probablement entendu parler du ménage de printemps, mais qu’en est-il du ménage d’automne ?

Vivre dans un environnement propre peut signifier que vous avez également un processus de pensée clair.

Utilisez l’équinoxe d’automne pour éliminer tout désordre dont vous avez besoin pour aborder la saison avec l’esprit clair.

Journalisation

La tenue d’un journal est devenue de plus en plus populaire ces dernières années, car certaines personnes aiment mettre leurs pensées sur papier.

Beaucoup trouvent thérapeutique de pouvoir écrire ce qu’ils pensent, ce qui leur permet de se décharger mentalement.

Semblable au rituel de brûlure, vous pouvez utiliser l’équinoxe pour écrire toutes les pensées troublantes et les laisser partir.

Mise à la terre

Si vous souhaitez vous connecter plus profondément avec le monde, la mise à la terre peut vous aider.

Sortez pieds nus afin de vous connecter physiquement au sol.

Cela peut à son tour vous aider à absorber les énergie du changement des saisons.

À quelle heure est l’équinoxe d’automne ?

L’équinoxe d’automne 2023 aura lieu le samedi 23 septembre 2023 à 7h49.

C’est à ce moment-là que le soleil traverse ce qu’on appelle l’équateur céleste, ce qui signifie qu’il y a la même quantité de lumière du jour dans l’hémisphère nord et dans l’hémisphère sud.

L’événement a lieu chaque mois de septembre, généralement sur quelques jours.