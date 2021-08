Equinox et SoulCycle exigeront une preuve de vaccination à partir de septembre

Une personne porte un masque protecteur à l’extérieur de l’Equinox Sports Club et du gymnase de l’Upper West Side alors que la ville poursuit la phase 4 de réouverture suite aux restrictions imposées pour ralentir la propagation du coronavirus le 16 août 2020 à New York.

La société mère de SoulCycle Equinox Group a déclaré lundi que ses membres, coureurs et personnel devront présenter une preuve de vaccination unique pour entrer dans ses installations, à partir du début du mois prochain.

La société lancera cet effort à New York, a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse.

Pour avoir une idée du statut vaccinal, Equinox a déclaré avoir récemment mené une enquête et constaté que 96% de ses membres ont déclaré avoir déjà été vaccinés contre Covid-19, ainsi que 89% des employés.

La chaîne de fitness haut de gamme a ajouté qu’une « majorité écrasante » de ses clients payants est favorable à l’obligation de vaccins pour entrer dans ses clubs et studios de cyclisme.

« Nous avons la responsabilité de prendre des mesures audacieuses et de réagir de toute urgence aux changements de circonstances », a déclaré Harvey Spevak, président exécutif du groupe Equinox. « Nous encourageons d’autres grandes marques à se joindre à nous dans cet effort pour protéger au mieux nos communautés. »

L’annonce intervient le même jour que le gouverneur de New York Andrew Cuomo demandé aux entreprises privées, comme les bars et les restaurants, d’exiger une preuve de vaccination comme condition d’admission.

Le nombre de cas quotidiens de Covid à New York a « quadruplé » pour atteindre plus de 2 000 cas au cours du mois dernier, alors que la variante delta hautement contagieuse se propage, a déclaré Cuomo.

Equinox exploite plus de 100 clubs de fitness dans le monde, dont 40 à New York. La majorité de ses studios SoulCycle se trouvent également dans la région de New York.

Un porte-parole a déclaré que l’entreprise n’avait apporté aucun changement à sa politique de masques, qui se fonde sur les directives locales. À New York, les visiteurs entièrement vaccinés peuvent retirer leurs masques, tandis que ceux qui ne sont pas entièrement vaccinés sont priés de toujours porter un couvre-visage.

Lorsque les Centers for Disease Control and Prevention en mai ont déclaré que les personnes entièrement vaccinées n’avaient plus besoin de porter de masques, Spevak a déclaré à CNBC qu’il y avait une ruée de personnes pour souscrire à de nouvelles adhésions et utiliser ses installations.

Les personnes qui souhaitent retourner à la salle de sport sont probablement fatiguées de leurs programmes de remise en forme à domicile ou manquent d’équipements tels que des tapis roulants et des poids. Beaucoup ont également manqué l’aspect social d’un cours de conditionnement physique en groupe.

Les dernières directives du CDC, cependant, ont remis en question les politiques de masquage et de vaccination des gymnases. L’organisme de santé recommande à nouveau aux personnes entièrement vaccinées de porter des masques à l’intérieur et dans des endroits où les taux de transmission de Covid sont élevés. La variante contagieuse du delta a entraîné une résurgence des cas de Covid dans environ les deux tiers du pays.

L’inversion pourrait signifier que davantage de personnes suspendent leur abonnement au gymnase ou les annulent complètement.

Cela pourrait également signifier que les chaînes adoptent une position plus stricte sur leurs propres orientations, comme l’a fait Equinox.

Les représentants de Planet Fitness, Life Time Fitness et Crunch Fitness n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.