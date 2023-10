Equinox est un multisegment compact abordable et fiable – Shaw Local

Peu de segments de l’industrie automobile sont aussi encombrés et compétitifs que celui des multisegments compacts. Alors que Toyota et Honda dominent à juste titre les ventes avec des offres impressionnantes de CR-V et de RAV4, le troisième leader des ventes se trouve être un candidat improbable dont le prix de base attrayant stimule les ventes : le Chevrolet Equinox.

Lorsqu’il s’agit d’acheter une nouvelle voiture (ou un multisegment), il est vrai que le prix ne fait pas tout. En période de difficultés économiques et compte tenu des taux d’intérêt plus élevés, les consommateurs font du prix un facteur davantage déterminant. C’est là que l’Equinox se démarque avec un prix de base de 26 600 $ (le Honda CR-V de base est de 31 310 $).

Looks conservateurs (Ajouter RS)

L’une des choses que j’apprécie le plus à propos du Chevrolet Equinox 2023 est sa volonté d’être lui-même. Il a un style très conservateur qui manque de nombreux bords et plis ciselés excessifs de modèles similaires et des fausses options tout-terrain de certaines variantes du segment. Je peux respecter le fait qu’Equinox soit plutôt moyen.

Le design actuel de l’Equinox a fait ses débuts en 2018. Cela fait très longtemps dans les années automobiles pour rester à peu près le même. Bien qu’il y ait eu plusieurs mises à jour subtiles du design, notamment des phares qui cachent l’ambre de leurs clignotants pour devenir entièrement blancs ; les phares antibrouillard sont devenus plus minces et les feux arrière reflètent un rouge plus foncé.

Si vous voulez vraiment ajouter un peu de piment à votre Equinox, j’ai récemment testé le modèle RS amélioré. Bien que les performances du crossover RS ​​restent les mêmes, il se présente comme un modèle plus sportif en remplaçant les garnitures chromées par des accents noirs et en ajoutant des jantes noires plus grandes de 19 pouces.

Cabine Simple

L’Equinox à cinq places offre aux adultes de la place pour s’asseoir confortablement à l’avant et à l’arrière. Ma RS était équipée d’un siège conducteur à réglage électrique, de sièges avant chauffants et même d’un volant chauffant. J’ai vraiment aimé que la banquette arrière se divise pour maximiser l’espace de chargement. Mon modèle d’essai Equinox disposait de 29,9 pieds cubes d’espace derrière sa banquette arrière, qui se replie facilement pour fournir jusqu’à 63,9 pieds cubes pour le stockage du chargement.

En ce qui concerne l’habitacle des véhicules, l’un des inconvénients de la technologie est de rendre le fonctionnement des fonctionnalités standard trop complexe. Oui, ce n’est pas parce que vous pouvez ajouter de nouvelles fonctionnalités technologiques que vous devriez le faire. Donnez des points à Equinox dans cette catégorie.

Tout dans la cabine Equinox est incroyablement simple et intuitif. L’écran d’infodivertissement de n’importe quel véhicule peut être rempli de mines terrestres destinées à être belles ou à mettre en valeur de nouvelles technologies – mais elles ne valent souvent pas l’effort nécessaire pour les naviguer. Je ne dis pas que tous les systèmes dotés de nouvelles technologies ne sont pas intuitifs ou que tout ce qui présente une nouvelle technologie d’écran tactile est mauvais, mais il y a beaucoup à dire sur les simples boutons et les boutons de contrôle audio et climatique.

Également à la hausse, j’ai vraiment apprécié les systèmes sans fil Android Auto et Apple CarPlay.

Même avec les accents rouges de mon modèle d’essai RS sur le tableau de bord et la sellerie, l’intérieur semble un peu terne. Même si mon habitacle disposait de l’ensemble cuir gris amélioré (1 580 $) et d’un toit ouvrant électrique (1 465 $) qui surélevait l’espace, il reste au mieux moyen. Un peu de plastique dur est visible dans l’habitacle, mais c’est ainsi que Chevrolet peut offrir ce bas prix d’entrée.

Performance

L’Equinox est équipé d’un moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre développant 175 chevaux et 203 livres-pieds de couple. Associé à une transmission automatique à 6 vitesses qui a connu des jours meilleurs, vous ne trouverez pas beaucoup d’enthousiasme à pousser ce multisegment à fond. Il s’agit d’un véhicule combiné pour piétons qui offre des capacités et une bonne économie de carburant. Il peut remorquer jusqu’à 1 500 livres.

Mon testeur RS avait une transmission intégrale et cela vous coûte environ 1 mpg par rapport au modèle standard à traction avant. Les Equinoxes à traction avant vous offrent 26 mpg en ville, 31 mpg sur autoroute et 28 mpg en combiné, tandis que la traction intégrale vous offre 24 mpg en ville, 30 mpg sur autoroute et 26 mpg en combiné.

Équipement de sécurité

L’Equinox a obtenu cinq étoiles sur cinq aux tests de collision de la National Highway Traffic Safety Administration et offre une gamme impressionnante d’équipements de sécurité de série et en option. Recherchez un freinage d’urgence automatique avec détection des piétons en équipement standard, ainsi qu’un avertissement de sortie de voie avec assistance à la direction au maintien de voie.

La surveillance des angles morts avec alerte de circulation transversale arrière est disponible de série ou en option sur tous les niveaux de finition Equinox, et une caméra de stationnement à vue panoramique est en option sur toutes les versions sauf la LS de base.

Equinox connaît du succès parce qu’une majorité de consommateurs veulent simplement quelque chose qui les transporte de manière fiable d’un point A à un point B. Avec un prix de départ avantageux de 26 600 $ pour le modèle de base Chevrolet Equinox LS 2023, vous pouvez conserver une partie de votre argent ou le pousser. dans un modèle de niveau supérieur comme mon testeur RS (30 700 $). La vraie valeur de l’Equinox est le prix, mais la sécurité et l’économie de carburant sont également de gros avantages.

John Stein est un journaliste indépendant basé à Chicago. Il possède plus de 25 ans d’expérience en matière de conduite, d’essais et d’écriture sur l’industrie automobile, ses dernières innovations et ses véhicules.