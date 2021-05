Equinox affirme que les nouvelles directives du CDC sur les masques ont déclenché une augmentation du nombre d’inscriptions de membres

Après plus d’un an à s’entraîner à la maison ou à courir dans leurs quartiers, les gens sont prêts à retourner au gymnase alors que les exigences en matière de masques sont levées dans certaines parties des États-Unis.

« Nous attendons ce jour depuis 14 mois, et ce que nous constatons est une énorme demande refoulée », a déclaré Harvey Spevak, président exécutif d’Equinox Group, dans une interview avec Frank Holland de CNBC sur « Power Lunch . «

Equinox, qui possède également SoulCycle et Blink Fitness, n’obligera plus les membres à porter des masques pendant l’exercice, conformément aux nouvelles directives des Centers for Disease Control and Prevention. La semaine dernière, l’agence a déclaré que les personnes entièrement vaccinées n’avaient plus besoin de porter de masques à l’intérieur comme protection contre Covid-19.

La société a déclaré qu’elle continuerait de suivre les directives nationales ou locales, où les masques sont nécessaires à l’intérieur. On s’attend toujours à ce que les membres non vaccinés et les invités portent un masque facial.

Chez SoulCycle, les coureurs entièrement vaccinés seront autorisés à enlever leurs masques pendant les cours, mais tout le monde est toujours tenu de porter des masques dans les espaces communs tels que le hall, les vestiaires et les couloirs.

Spevak a déclaré que la nouvelle politique ramène les gens dans ses installations.

« Hier a été notre utilisation la plus élevée dans le portefeuille Equinox depuis notre clôture en mars de l’année dernière », a-t-il déclaré. Mais ce record pourrait être battu mercredi. « Il est encore tôt car nous avons généralement notre plus forte poussée à la fin de la journée, mais je suis assez confiant [Wednesday] sera notre plus grand jour. «

« Nous assistons également à une forte demande de nouvelles ventes », a déclaré Spevak.

Rien qu’à New York, Equinox a enregistré une augmentation de 55% des ventes de nouveaux membres par rapport à il y a une semaine.

«À l’heure actuelle, notre objectif est de nous engager avec notre communauté et de nous assurer qu’ils se sentent en sécurité et de s’assurer qu’ils se sentent bien à l’idée de retourner à leur expérience», a déclaré Spevak.

Les deux chaînes de fitness n’exigeront pas de preuve de vaccination.

« Nous faisons confiance à nos coureurs; ils se soucient les uns des autres, pour la communauté dans son ensemble. Et nous vous croyons donc quand vous dites que vous êtes vacciné », a déclaré Evelyn Webster, PDG de SoulCycle, dans une interview séparée.

Spevak s’attend à ce que l’avenir du fitness soit un hybride d’expériences numériques et en personne.

«Les gens veulent pouvoir faire des allers-retours», a déclaré Spevak. «Nous pensons que le consommateur auquel nous répondons va vouloir vivre des expériences uniques à la fois physiquement et numériquement.

Pendant la pandémie, SoulCycle a fermé ses studios intérieurs et a réussi à déplacer ses classes à l’extérieur dans 21 de ses emplacements.

«Ils continueront d’être une caractéristique permanente de l’offre SoulCycle à très long terme», a déclaré Webster.

SoulCycle est également en concurrence avec la société de fitness connecté Peloton dans la vente d’un vélo pour le marché à domicile.

Comme indiqué précédemment, Equinox est en pourparlers pour devenir public via une société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, dirigée par Chamath Palihapitiya, selon des personnes proches du dossier.