Équilibrez ces 6 choses pour inverser l’épuisement professionnel, récupérez votre énergie

Avez-vous du mal à comprendre pourquoi vous êtes épuisé au travail ? Est-ce toi? Est-ce votre travail ?

Selon Christina Maslach, psychologue sociale, professeure de psychologie à la retraite à l’UC Berkeley et auteur de “The Burnout Challenge: Managing People’s Relationships with Their Jobs”, il pourrait en fait s’agir d’un décalage entre les deux.

“Vous devez vraiment regarder la relation avec le travail, et cela signifie regarder à la fois le travail et la personne. Ce n’est pas comme l’un ou l’autre”, a déclaré Maslach à CNBC Make It.

“Ce n’est certainement pas seulement la personne qui doit faire les changements.”

Le remède contre l’épuisement professionnel ne consiste pas seulement à prendre des congés ou à commencer une routine matinale consciente, mais il s’agit en fait de découvrir comment obtenir une meilleure adéquation entre ce que votre travail exige de vous et les outils dont vous disposez pour accomplir vos tâches, dit-elle.

Maslach, et co-auteur de son livre, Michael P. Leiter, a identifié six domaines au sein de votre profession qui devraient répondre à vos normes, sinon votre risque de plus de stress et d’épuisement potentiel augmente.

Voici les six facteurs et comment ils peuvent vous affecter.