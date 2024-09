Équilibrer les hormones pour la vie : l’impact de la progestérone – et de son absence – sur la santé des femmes

Comme de nombreuses hormones dans notre corps, le niveau de progestérone dans notre corps monte et descend au cours de notre vie.

En âge de procréer, la progestérone agit avec l’œstrogène tout au long des cycles menstruels d’une femme et prépare la muqueuse endométriale à une éventuelle grossesse, explique Michelle Gray, pharmacienne et propriétaire de Pharmacie de préparations Gray à Kimberley. Si la conception a lieu, la progestérone continue d’être produite pour maintenir la grossesse à ses débuts, avant que le placenta ne prenne le relais de la production pour le reste de la grossesse.

Si les niveaux de progestérone sont trop bas, des problèmes peuvent survenir au niveau des cycles menstruels, de la conception et des fausses couches.

Par exemple, un faible taux de progestérone peut entraîner des cycles irréguliers, plus longs, plus courts ou irréguliers. Cela peut à son tour entraîner des difficultés à concevoir. Dans le cas du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), qui entraîne également des cycles irréguliers et des difficultés à concevoir, l’une des causes les plus courantes est un faible taux de progestérone/œstrogène, trop faible par rapport à la progestérone et à un taux élevé de testostérone, explique Gray.

L’une des meilleures façons pour les femmes de mieux comprendre leur cycle – et d’aider les médecins à avoir une image plus précise – est d’utiliser le Application FemmNotes de Gray. Conçue pour aider les femmes à comprendre et à identifier leurs schémas individuels de santé et de fertilité, l’application peut également aider à identifier les problèmes de manière précoce, tels que les cycles irréguliers, l’infertilité, la douleur et d’autres symptômes courants de déséquilibres hormonaux.

Grâce à ces informations, associées à des tests explorant divers niveaux d’hormones, la résistance à l’insuline et d’autres problèmes potentiels, les praticiens peuvent rechercher d’éventuelles causes sous-jacentes et des solutions. « Il est vraiment essentiel d’identifier clairement ce qui se passe pour obtenir le meilleur résultat », explique Gray, notant qu’en fonction de la cause, des produits complémentaires ciblés peuvent aider.

La progestérone plus tard dans la vie

En vieillissant, pendant la périménopause, il est courant de commencer à produire moins de progestérone et plus d’œstrogène. Cela perturbe l’équilibre œstrogène-progestérone, créant des symptômes tels qu’une dominance d’œstrogènes, des règles irrégulières, une prise de poids et des troubles du sommeil. La périménopause peut durer de 10 à 15 ans et, en utilisant la méthode de la ménopause, la femme peut commencer à produire moins de progestérone et plus d’œstrogène. Application FEMM peut vous aider à déterminer les changements dans votre corps et comment la thérapie peut être adaptée pour soutenir votre santé.

Étant donné que la progestérone est également l’une de nos « hormones du bonheur », il n’est pas rare que Gray entende : « J’étais facile à vivre et maintenant je me sens juste en colère. »

Plus tard, des bouffées de chaleur et une perte de densité osseuse peuvent survenir, car « la progestérone a un effet anti-inflammatoire qui peut aider à la circulation, à la densité osseuse et à la santé du foie et des reins ».

« Après la ménopause, la progestérone chute considérablement, c’est donc l’une des premières choses que j’aime ajouter aux femmes en périménopause et en ménopause », explique Gray. « De nombreuses femmes attribuent cela au vieillissement, et c’est possible, mais si nous parvenons à équilibrer vos hormones, nous pouvons vous aider à vieillir plus facilement. Après tout, les miracles de la médecine moderne vous permettront de continuer à vivre – les hormones vous apportent l’équilibre dont vous avez besoin pour profiter pleinement de la vie. »

