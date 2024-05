Équilibrer les apports en oméga-3 et 6 pour réduire le risque de décès précoce, suggère une étude

Inscrivez-vous à l’émission Eat, But Better: Mediterranean Style de CNN. Notre guide en huit parties vous montre un délicieux mode de vie alimentaire soutenu par des experts qui améliorera votre santé pour le reste de votre vie..





Manger suffisamment de graisses saines est bon pour santé du cerveau et du cœurmais de nouvelles recherches ont peut-être fourni encore plus de preuves en faveur de leur ajout, en particulier des oméga-3, à votre alimentation.

« Nous avons constaté qu’un ratio oméga-6/oméga-3 plus élevé est associé à un risque plus élevé de mourir », a déclaré Yuchen Zhang, auteur principal de l’étude. l’étude d’avril publié dans la revue eLife, dans un communiqué de presse. Zhang est doctorant au département d’épidémiologie et de biostatistique du Collège de santé publique de l’Université de Géorgie.

Les acides gras oméga-3 se trouvent naturellement dans les aliments, notamment le poisson, en particulier les poissons gras comme le saumon, le thon et les sardines, ainsi que dans les graines de lin, les noix, les graines de chia et dans les compléments alimentaires. comme l’huile de poisson.

fcafotodigital/E+/Getty Images Les aliments riches en acides gras oméga-3 comprennent le saumon, les sardines et diverses noix, notamment les noix.

Les trois principaux acides gras oméga-3 sont l’acide alpha-linolénique, ou ALA ; l’acide eicosapentaénoïque, ou EPA ; et l’acide docosahexaénoïque, connu sous le nom de DHA, selon le Instituts nationaux de la santé. Le corps doit obtenir ces trois éléments à partir des aliments, et les oméga-3 contribuent à la santé du cœur, des vaisseaux sanguins, des poumons, du système immunitaire et du système endocrinien.

Les aliments riches en acides gras oméga-6, en revanche, comprennent les noix, les graines, le maïs et le soja, ainsi que les huiles et les conservateurs produits à partir de ces aliments, ont indiqué les auteurs. L’acide linoléique est l’acide gras oméga-6 le plus courant.

« Certaines preuves suggèrent que le rapport élevé entre les acides gras oméga-6 et oméga-3, typique des régimes alimentaires occidentaux – 20 : 1 ou même plus, comparé à un rapport estimé de 1 : 1 au cours de la majeure partie de l’évolution humaine – contribue à de nombreuses maladies chroniques, y compris les maladies cardiovasculaires, le cancer et les maladies auto-immunes », a déclaré Zhang.

Mais les résultats des études antérieures ont été mitigés, a-t-elle ajouté, et peu d’entre elles ont étudié le rôle d’un déséquilibre dans la mortalité. En outre, il est difficile de mesurer avec précision l’apport en acides gras, en partie à cause du recours aux propres souvenirs des participants concernant leur apport alimentaire.

Zhang et les autres chercheurs ont étudié les associations entre le rapport oméga-3/oméga-6 dans le plasma sanguin – une mesure plus objective – et la mort, quelle qu’en soit la cause, et plus particulièrement le cancer ou les maladies cardiovasculaires, les deux principales causes de décès dans le monde.

Ils ont utilisé les données de 85 425 personnes ayant participé au Étude sur la biobanque britanniquequi suit l’état de santé de plus d’un demi-million de personnes âgées de 40 à 69 ans au Royaume-Uni depuis au moins une décennie.

Les participants, dont les échantillons de plasma ont été collectés entre 2007 et 2010, avaient répondu à des questionnaires sur leur alimentation, notamment s’ils prenaient des suppléments d’huile de poisson.

Après près de 13 ans de suivi, les auteurs ont découvert que les participants présentant les ratios oméga-6/oméga-3 les plus élevés étaient 26 % plus susceptibles de mourir prématurément, quelle qu’en soit la cause, 14 % plus susceptibles de mourir d’un cancer et 31 % plus susceptibles de mourir d’un cancer. mourir d’une maladie cardiaque que ceux ayant les ratios les plus faibles. Considérés individuellement, des niveaux élevés d’oméga-6 et d’oméga-3 étaient associés à un risque plus faible de décès prématuré. Mais les effets protecteurs des oméga-3 étaient plus importants, ce qui explique probablement « pourquoi un rapport élevé entre oméga-6 et oméga-3 était lié aux méfaits », ont déclaré les auteurs.

Malgré les résultats, l’étude n’est « qu’un « instantané » des biomarqueurs et de l’apport alimentaire en oméga 3 et 6. Il s’agit d’une corrélation et non d’un lien de causalité », a déclaré par courrier électronique le Dr Lauren R. Sastre, directrice du programme Farm to Clinic et professeur adjoint au département des sciences de la nutrition de l’East Carolina University. Sastre n’a pas participé à l’étude.

« Et même cette relation ne peut pas être fortement soutenue en raison de défauts méthodologiques dans la non-prise en compte d’autres composants alimentaires dans les résultats globaux en matière de santé et cliniques », a ajouté Sastre. « Il existe de nombreux composants alimentaires anti-inflammatoires (nutriments, composés phytochimiques, etc.) qui sont associés à la réduction de la mortalité toutes causes confondues, par cancer et (maladies cardiovasculaires), et pour évaluer uniquement les oméga 3 et 6, de puissants facteurs de confusion peuvent être présents qui pourraient biaiser les résultats.

Si l’équilibre oméga-6/oméga-3 a effectivement plus à voir avec le risque de décès prématuré que l’étude n’a la capacité de le prouver, cela pourrait être dû au rôle possible de l’acide arachidonique, un acide gras oméga-6, a déclaré Kristin. Kirkpatrick, diététiste nutritionniste à la Cleveland Clinic et auteur de «Santé régénérative : découvrez votre type métabolique et renouvelez votre foie pour la vie.»

L’acide arachidonique est ce que le corps convertit à partir de l’acide linoléique. C’est un « élément constitutif de molécules qui peuvent favoriser l’inflammation, la coagulation sanguine et la constriction des vaisseaux sanguins ». selon Harvard Santé. Mais cet acide gras peut aussi être transformé en molécules qui combattent l’inflammation et les caillots sanguins.

Les oméga-6 ne sont pas mauvais en soi, mais en avoir trop peut compenser les facteurs anti-inflammatoires associés aux oméga-3, a déclaré Kirkpatrick, donc « une approche plus équilibrée… pourrait être favorable ».

« La source des oméga 6 peut également être un facteur de compensation », a-t-elle ajouté par courrier électronique. « Les huiles de graines transformées peuvent également contenir de grandes quantités d’oméga 6, par exemple. »

Se concentrer sur cet équilibre et augmenter votre consommation d’aliments riches en oméga-3 peut être plus important que de simplement limiter ceux riches en oméga-6, a déclaré Kirkpatrick.

« J’examinerais également la qualité des aliments oméga 6 dans l’alimentation », a-t-elle ajouté, « en visant des aliments entiers… plutôt que des produits davantage transformés qui peuvent en contenir de grandes quantités via l’ajout d’huiles de graines. »

Si vous êtes curieux de connaître votre rapport plasmatique entre oméga-6 et oméga-3, demandez à votre médecin de le tester. Dans le cabinet de Kirkpatrick, elle travaille souvent à cette fin avec les médecins de ses patients. Certains patients le demandent dans le but de améliorer leur santé mentale, santé cardiaque ou risque de démencedit-elle.

Dans l’ensemble, « il est important de noter qu’un ratio déséquilibré n’est qu’un chapitre de notre histoire de santé meilleure ou pire », a déclaré Kirkpatrick.

« L’obtention d’une variété d’aliments riches en fibres (bénéfiques pour le microbiome) et d’autres aliments riches en nutriments, ainsi qu’un sommeil adéquat et de bonne qualité, la gestion du stress et l’activité physique jouent un rôle important dans la durée pendant laquelle nous jouirons d’une bonne santé. notre vie. »