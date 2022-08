Équilibrer le présent avec le passé et l’avenir s’avère essentiel pour faire face – Shaw Local

La vie est un peu un exercice d’équilibre. Nous avons beaucoup de choses à équilibrer : les besoins par rapport aux désirs, le travail et le reste de notre vie, etc.

Pour les soignants comme moi, il est également important de garder un équilibre entre le passé, le présent et l’avenir.

En vieillissant, le passé peut exercer une puissante influence. Par exemple, beaucoup d’entre nous sont encore aux prises avec les conséquences de ce que nous avons fait les années précédentes. D’une manière ou d’une autre, nous devons faire la paix avec le passé pour continuer. Ce qui est fait est fait. Notre avenir ne doit pas être dicté par des événements passés.

Là encore, parfois nos meilleures années, nos « jours de gloire », appartenaient au passé. Pour certaines personnes, elles vivent avec des sentiments de déception lorsque leur cadeau n’est pas aussi bon.

Pour moi, le passé me donne une raison de continuer à me battre. Alors que mon mari bien-aimé, Tony, entre dans sa huitième année depuis son diagnostic de la maladie d’Alzheimer, il n’est plus l’homme qu’il était. Sa maladie, quelque chose que nous avons nommé Fred, a exercé une influence de plus en plus grande.

Fred a privé Tony de sa capacité à lire, écrire et s’exprimer en phrases complètes. Fred oblige Tony à s’en prendre à moi souvent sans avertissement pour des choses aussi simples que lui demander d’enlever ses chaussures. Tony ne peut plus être laissé à lui-même et il a besoin d’aide pour les tâches quotidiennes les plus élémentaires.

Ces doux souvenirs du passé, quand Tony était Tony, me rappellent l’homme que j’ai épousé. Ils me rappellent l’amour profond et fort que nous avons l’un pour l’autre.

Quand je repense même aux dernières années, je peux être fier de la façon dont Tony a géré sa maladie, et je m’émerveille encore quand je le vois essayer de combattre Fred, même si cela devient de moins en moins.

D’un autre côté, je ne peux pas passer trop de temps à m’accrocher au passé, de peur que cela ne me déprime à cause de tout ce qui a changé. La tristesse peut facilement conduire à la paralysie. Cela demande un équilibre délicat.

Lorsqu’il s’agit d’une maladie pour laquelle il n’y a pas de remède, il est préférable de garder également l’avenir en équilibre. C’est peut-être pour cette raison que je ne m’attarde pas sur les détails du stade avancé de la maladie d’Alzheimer. Cependant, j’en sais assez pour faire tout ce que je peux pour être prêt.

C’est ce que Tony et moi avons fait depuis son diagnostic en 2015. La première chose que nous avons faite a été d’élaborer notre plan. Nous avons parlé de la façon dont il voulait être soigné, et je lui ai assuré que je respecterais ce plan aussi bien que possible. Après tout, il m’avait vu m’occuper de ma mère, atteinte de démence vasculaire, depuis son arrivée chez nous en 2014 jusqu’à son décès en 2018. Il avait été à mes côtés.

Je sais que Tony avait l’habitude de penser au futur, mais je sais aussi qu’il ne s’y attardait pas. Quand on en parlait, on parlait de ce qu’on pouvait faire, pas de comment ça finirait. Nous savions que nous ne pouvions pas arrêter la maladie d’Alzheimer, mais nous n’allions pas lui permettre de réquisitionner nos vies.

À court terme, je sais comment cette maladie va se terminer. Je sais que le chemin à parcourir ne fera que s’assombrir. Cependant, ma foi me dit qu’à long terme, je peux encore espérer.

Cela m’amène au présent. Je me souviens toujours d’une réplique de Jack Nicholson – “Et si c’était aussi bon que possible?” – du film “Aussi bon que possible”.

Il y a deux façons de le voir. Savoir que l’état de Tony ne fera qu’empirer pourrait faire de chaque jour quelque chose à craindre. Ou cela pourrait signifier qu’il y a des raisons de trouver le meilleur de chaque journée que j’ai encore avec mon meilleur ami.

Bien sûr, il y a des jours difficiles, les jours où traiter avec Fred me rend accablé et frustré. Les jours où je n’arrive pas à communiquer avec Tony, et il me semble distant et étranger. Heureusement, ces jours passent et je peux voir des aperçus du passé dans ses yeux et dans son sourire.

Il y a un dicton que j’essaie aussi de garder à l’esprit, surtout en ces jours difficiles. “Chaque jour est un cadeau. C’est pourquoi ils invoquent le présent.

Lorsque j’essaie de garder tout cela en équilibre, je peux me concentrer sur ce qui compte avec gratitude.

• Joan Oliver est l’ancienne rédactrice en chef adjointe du Northwest Herald. Elle est associée au Northwest Herald depuis 1990. On peut la joindre au [email protected].