Équilibrer l’alimentation et les médicaments pour traiter l’hyperkaliémie

“Une approche individualisée est la meilleure”, déclare Ankur Shah, MD, néphrologue à la Warren Alpert Medical School de l’Université Brown à Providence, RI. Tout le monde est différent, vous pouvez donc avoir des objectifs uniques en matière de taux de potassium. Votre fournisseur de soins de santé décidera ce qui vous convient le mieux et apportera des changements au fur et à mesure.

Changements de régime pour gérer l’hyperkaliémie

Apporter des changements à votre alimentation peut vous aider à contrôler l’hyperkaliémie.

Votre médecin peut vous recommander un régime pauvre en potassium, surtout si vous consommez trop de potassium dans votre alimentation habituelle.

Ils peuvent vous dire de limiter certains fruits et légumes, le lait et le yogourt, les noix et les graines et d’autres aliments comme le son, le chocolat, le granola et le beurre de cacahuète.

Mais vous pourriez avoir besoin d’aliments riches en potassium pour vous aider à rester en bonne santé.

Les aliments comme la viande, le poisson et le poulet, qui contiennent beaucoup de potassium, sont également riches en protéines, qui constituent une partie importante de votre alimentation. “Les aliments riches en potassium comme les fruits, les légumes, les noix et les légumineuses contiennent des nutriments tels que des vitamines, des minéraux et des fibres, qui présentent de nombreux avantages pour la santé”, déclare Edith Yang, diététiste nutritionniste agréée à Monrovia, en Californie, spécialisée dans les problèmes rénaux chroniques. maladie.

Avoir trop peu de potassium n’est pas bon non plus. Si votre potassium est trop bas, cela peut entraîner des problèmes tels qu’un rythme cardiaque anormal, une faiblesse musculaire et une paralysie.

“Trouvez le bon équilibre en vous assurant d’inclure une quantité adéquate de légumes dans votre assiette, en essayant de manger un arc-en-ciel, en surveillant vos analyses de laboratoire et en travaillant en étroite collaboration avec un diététiste spécialisé dans les maladies rénales chroniques”, déclare Yang.