Équilibre travail-vie : le Canada se classe au 5e rang des pays de l’OCDE

Une nouvelle étude a classé le Canada au cinquième rang des pays de l’OCDE pour avoir le meilleur équilibre travail-vie personnelle.

Compilée par la société de technologie financière Tipalti, l’étude a classé les 10 premiers pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en fonction de leurs environnements de travail et de leurs avantages, en utilisant des paramètres tels que le nombre moyen d’heures travaillées par an, le salaire annuel, les taux d’imposition. et les retraites.

La Suisse a pris la première place, avec le salaire annuel moyen le plus élevé des pays analysés et les avoirs de retraite moyens les plus élevés par personne.

Les États-Unis, avec le taux d’imposition combiné le plus bas parmi les 10 premiers, se classent au deuxième rang, suivis de l’Islande, de la Norvège et du Canada.

L’étude a révélé que les Canadiens travaillent en moyenne 1 696 heures au cours d’une année donnée, gagnant 43 540 $ en moyenne, avec un taux d’imposition combiné sur le revenu, les ventes et les sociétés de 64 %, et 41 987 $ en actifs de retraite moyens par personne.

La liste des 10 meilleurs comprend :